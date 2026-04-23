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Hermana de Julio César Jasso, asesino de Teotihuacán, publica mensaje sobre el caso: “No tengo por qué disculparme”

La familia del tirador habló sobre la situación y lo que se dice del joven en redes sociales

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Julio César Jasso, el tirador de la zona arqueológica de Teotihuacán que dejó dos muertos (incluyéndolo asdemás de una mujer canadiense) y 13 heridos el lunes 20 de abril de 2026 Fotoarte Jesús Ramírez Infobae México
Julio César Jasso, el tirador de la zona arqueológica de Teotihuacán que dejó dos muertos (incluyéndolo asdemás de una mujer canadiense) y 13 heridos el lunes 20 de abril de 2026 Fotoarte Jesús Ramírez Infobae México

Tras el tiroteo registrado el pasado 20 de abril en Teotihuacán, donde una persona resultó muerta y 13 más heridas, la hermana de Julio César Jasso, el agresor que también murió en la escena, rompió el silencio sobre lo que se dice en redes y lo ocurrido con su familia.

Diana Laura Jasso difundió un mensaje público en redes sociales donde afirmó que “el 90% de la información que se ha compartido es mentira”. Señaló que la cobertura del ataque generó datos falsos sobre su hermano y su familia.

Pidió suspender el hostigamiento digital en su contra y aclaró que no tenía relación con los hechos. En su publicación, Jasso precisó que colabora con el Gabinete de Seguridad para esclarecer detalles del crimen.

El video muestra la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se observan personas en la base y escalinatas de la pirámide. Las imágenes corresponden a momentos posteriores a una balacera que dejó dos muertos y cinco heridos en el sitio.

Pidió respeto a la familia y aseguró que ella no había hecho nada malo. Además anunció que pronto, junto a su madre, hablarán para los medios de comunicación:

Todo mundo busca un minuto de fama, haciendo entrevistas o hablando de que conocían a mi hermano, que fueron a la escuela con él, etcétera, etcétera.

Este es el mensaje publicado por la hermana del agresor (redes)
Este es el mensaje publicado por la hermana del agresor (redes)

“En su momento, su familia —que somos mi madre y yo— aclararemos toda la situación en los medios correspondientes. Pero aún no es el momento adecuado. También aclaro que yo no tengo por qué disculparme de absolutamente nada. Yo no he cometido ningún delito. Soy una mujer muy trabajadora, nadie me ha regalado nada. Inicié desde abajo y gracias a mis clientas tan fieles durante tantos años es que he obtenido lo que tengo. Yo no tengo por qué responsabilizarme de acciones que no cometí“.

Los detalles tras el tiroteo en Teotihuacán

Tiroteo en Teotihuacán: videos captan el miedo de los visitantes. (Redes sociales)

Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, las autoridades informaron que el perfil del atacante coincidía con el fenómeno conocido como “copycat”: personas que replican actos violentos o masacres ocurridas en otros países. Las primeras investigaciones señalaron que, después de disparar con un revólver calibre .38 a las 11:30 horas, Julio César habría intentado huir de la zona. Un disparo en la pierna lo detuvo, pero después logró escalar hacia un costado de la pirámide y en ese sitio decidió privarse de la vida.

El saldo de la balacera fue de dos personas fallecidas: la turista extranjera y el propio agresor. Entre los 13 lesionados, dos eran menores de 6 y 13 años. Testigos afirmaron que la escena provocó pánico entre los cientos de visitantes que se encontraban en la zona arqueológica. Después de varias horas y la conclusión de los peritajes, la zona reabrió ese día con una vigilancia reforzada y protocolo especial para proteger tanto a turistas como a personal del INAH.

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