Policía de Perú recibe capacitación sobre los helicópteros Black Hawk donados por EE.UU.

Lima, 23 abr (EFE).- Un equipo de 16 efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) recibió capacitación en operación táctica y vuelo nocturno de los helicópteros UH-60 Black Hawk, donados por Estados Unidos para el combate al narcotráfico.

Los uniformados recibieron este jueves su certificación de manos del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro.

El Ministerio del Interior informó que Navarro y el titular de esta cartera, José Zapata, entregaron los certificados del curso de transición sobre los referidos helicópteros en la base de la Dirección de Aviación Policial en la ciudad selvática de Ucayali, en la Amazonía central de Perú.

"Perú y Estados Unidos, juntos en la lucha contra el narcotráfico", destacó el ministerio peruano en su cuenta oficial de la red social X.

Estados Unidos donó seis helicópteros Black Hawk a Perú a fines del año pasado para la lucha contra el narcotráfico en las regiones amazónicas de Loreto, San Martín, Ucayali y Amazonas, donde la PNP concentra sus operativos contra las bandas criminales dedicadas al tráfico de cocaína, que suelen enviar sus cargamentos en avionetas a zonas de frontera.

Los agentes de la Policía recibieron capacitación en operación táctica, vuelo diurno y nocturno con instrumentos y visores, mantenimiento especializado y seguridad operacional, destacó el ministerio.

Después de la ceremonia, Zapata y Navarro observaron los helicópteros UH-60 donados y escucharon información detallada sobre sus funciones en la lucha antidrogas.

La comitiva también participó en un sobrevuelo a bordo de una de las aeronaves para verificar las labores de erradicación y acciones policiales en la lucha contra el narcotráfico, informó el ministerio.

Esta visita de Navarro para verificar el funcionamiento de las naves donadas se produce un día después de que el Gobierno peruano confirmó la compra de un lote de aviones de combate F-16 Block 70 a la empresa estadounidense Lockheed Martin por un total de 3.500 millones de dólares, a pesar de la opinión contraria del presidente interino, José María Balcázar, cuya oposición provocó una crisis en el gabinete.EFE