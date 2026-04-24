Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades de este viernes 24 de abril

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra una edición histórica con la llegada de su 50° aniversario en La Rural de Palermo. Desde el 23 de abril hasta el 11 de mayo, el evento reúne a autores, editoriales y lectores de todo el país y del exterior, consolidándose como el principal espacio de encuentro para la industria editorial en la región. La feria ofrece una programación especial que incluye más de una decena de actividades diarias, presentaciones de libros, talleres, charlas y espectáculos para todas las edades.
Este año, la feria cuenta con la participación destacada de figuras como J.M. Coetzee y Mo Yan, y tiene a Perú como país invitado de honor. La agenda incluye propuestas para el público general, familias, estudiantes y profesionales del sector, con el objetivo de fomentar el intercambio cultural y el acceso a la literatura.
Las actividades se desarrollan en diferentes salas: desde el Pabellón Amarillo —con la Zona Explora, Zona Futuro y Zona Infantil— hasta los espacios Tribuna Joven, Julio Cortázar, Rodolfo Walsh y Alfonsina Storni, entre otros. Además, la feria propone espacios para la diversidad, la inclusión y la reflexión, como el diálogo sobre protagonistas con discapacidad y la mesa “La primera vez”, dedicada a relatos LGBTIQ+.
Toda la programación de la Feria del Libro el 24 de abril
Durante este viernes 24 de abril, la feria despliega una amplia variedad de propuestas en los diferentes pabellones de La Rural. El cronograma abarca talleres lúdicos y científicos, presentaciones de libros, espectáculos artísticos, lecturas, charlas y mesas redondas.
14:00 h
Ciencia entre Letras. Actividad lúdica. Un espacio de indagación y juego donde los visitantes podrán jugar a ser científicos por un rato a partir de distintas propuestas participativas.
- Organiza: Programa de Promoción de las Vocaciones Científicas (VocAr)
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
14:15 h
Los Chicos Cuentan a los Chicos. De 2 a 12 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Ana Padovani
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
14:30 h
Juguemos Ciencia. Actividad lúdica. Se presentarán distintas postas de juego con temas sobre biología celular y molecular, endocrinología, inmunología, neurociencias y comportamiento, oncología y reproducción.
- Organiza: Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME-CONICET), Fundación IBYME
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
Hermanando Pueblos [Tucumán, Jujuy y Alta Gracia Cba.]. Presentación de libros.
- Organiza: SADE
- Participan: Alejandra Burzac, Eduardo Medina, Beatriz Rodríguez
- Coordina: SADE Tucumán, SADE Alta Gracia, Córdoba, SADE Salta
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Lanzamiento del Nuevas Plumas Argentina. El principal premio de crónicas inéditas en español llega al país.
- Organiza: Fundación El Libro y Nuevas Plumas
- Participan: Juan Pablo Meneses, Ezequiel Martínez, Dejanira Alvarez Cárdenas
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
“Poesía francófona en voz alta: poesía que resiste”. Una invitación a entrar en la poesía francocanadiense, a través de la obra de autores como Herménégilde Chiasson, France Daigle y Gérald Leblanc.
- Organiza: REFC Regroupement des éditeurs Franco-canadiens
- Participa: Sarah Brideau
- Coordina: Piedad Sáenz
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Los sueños a los pies de la cama: un espectáculo de Narración Oral basado en cuentos clásicos y de autor, que nos acerca el mundo de los sueños y la magia tan presente en las infancias. Se trabaja con libros objeto y libros álbum. Un espectáculo dedicado a los más pequeños y a toda la familia. De 2 a 9 años.
- Organiza: Fundación El Libro
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Láminas para colorear en grupo. Proponemos un espacio para colorear en grupo. Tenemos láminas gigantes (118x82 cm) que miran hacia afuera desde sus cuatro lados, con distintas temáticas. Pintando a María Elena Walsh, Buenos Aires, El parque del benteveo amarillo y Emperadores del fuego. De 5 a 9 años.
- Organiza: Mil Mundos editora
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
15:00 h
Entender las emociones. A partir del libro “El juego de Uma”, Cecilia Cocimano propone un taller para que niñas y niños aprendan a reconocer, comprender y expresar lo que sienten a través de juegos, dinámicas participativas y conversaciones guiadas. El encuentro invita a explorar el universo emocional como si fuera un entrenamiento sensible: un espacio donde identificar lo que les pasa, ponerlo en palabras y descubrir herramientas simples.
- Organiza: Ediciones LEA
- Participa: Cecilia Cocimano
- Coordina: Ziomara De Bonis Orquera
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
16:00 h
Taller Fábrica de Monstruos con El Bruno.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Participa: El Bruno
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Anuncio de la persona ganadora de la segunda edición del Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas. Ceremonia de anuncio de la obra ganadora de la segunda edición de este premio impulsado por la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, en colaboración con 12 editoriales independientes de América Latina, España y Estados Unidos.
- Organiza: Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York y Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas
- Participan: José Higuera López, Dejanira álvarez Cárdenas, Maximiliano Papandrea, Martín Eduardo Fernández Buffoni, Rafael López
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Acto provincial de La Rioja: presentaciones de libros y cierre artístico.
- Organiza: Secretaría de Culturas de la Provincia de La Rioja
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
La literatura trasciende a partir de las antologías y los talleres.
- Organiza: SADE
- Participan: Silvina Crespo, Matilde Repetto, Hilda Córdoba
- Coordina: SADE Moreno, SADE San Miguel, SADE José C. Paz
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Teresa Donado presenta “Desaparecida dos veces. Historia de una montonera desaparecida y sobreviviente”.
- Organiza: Dirección General de DDHH. Ministerio de Justicia. GCBA
- Participan: Teresa Donado, Dennis Smith
- Coordina: Natasha Steinberg, Florencia Battiti
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Texto e imagen. Una charla con Pierre Fankhauser (Suiza), Valter Hugo Mãe (Portugal) y Gillian Sze (Canadá).
- Organiza: Escuela de Otoño de Traducción Literaria “Lucila Cordone”
- Participan: Pierre Fankhauser (virtual), Valter Hugo Mãe (presencial), Gillian Sze (presencial)
- Coordina: Mónica Herrero
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Espacio Hudson tiene el agrado de invitar al lanzamiento del libro de poesía “Doy fin a mi exilio por un retorno tremulante”, de la destacada poeta innu Natasha Kanapé Fontaine. Traducida al español por Ana Kancepolsky Teichmann y María Paula Salerno, esta obra poderosa y conmovedora marca el inicio de un camino de reapropiación cultural y compromiso con la defensa de los derechos indígenas.
- Organiza: Espacio Hudson
- Participan: Natasha Kanapé Fontaine, Ana Kancepolsky Teichmann, María Paula Salerno, Liliana Ancalao
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Presentación del Tratado de Endocrinología de la FASEN. Fundamentos y aplicaciones clínicas, una obra de referencia que reúne el trabajo colaborativo de especialistas de todo el país. El libro integra bases fisiopatológicas, avances científicos y herramientas para la práctica clínica cotidiana, con el objetivo de fortalecer la formación y la actualización permanente en endocrinología.
- Organiza: Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología FASEN
- Participan: Dra. Mariela Savina, Dr. Rubén Julio Lutfi, Dr. Luis Agustín Ramírez Stieben, Dr. Fabián Pitoia
- Coordina: Dr. Luis Agustín Ramírez Stieben
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Verdevioleta Cuentos. Función de narración oral. Cuentos, poemas y canciones a una y a dos voces de diversos autores/as y variados géneros. Un repertorio adaptable a las franjas etarias que asisten a la Feria.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participa: Verdevioleta
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
El salto mágico: instrucciones para abrazar la vida. A través de una rayuela inspirada en un poema de la escritora peruana Teresa Orbegoso, invitamos a los niños y niñas a un viaje de juego y memoria. En esta intervención, cada salto permitirá descubrir cómo el arte puede cuidarnos y sanar nuestro entorno. Entre colores y versos, los pequeños pintarán máscaras y láminas en un espacio de creatividad colectiva. La jornada finalizará con un cierre musical, creando un espacio seguro y creativo, donde la imaginación se transforma en una herramienta para imaginar un mundo más tierno, lleno de esperanza y protección compartida. De 2 a 12 años.
- Organiza: Perú, País Invitado de Honor y Fundación El Libro
- Participan: Carolina Ortiz Maldonado, Alfredo Bonifacio (Perú), Editorial Mil Mundos, Vanessa Alanís
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
16:30 h
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se presentará el Espectáculo “Perú para el Mundo”, una producción artística a cargo del Ballet Folclórico Nacional del Perú. Este espectáculo combina danza y música tradicional para ofrecer al público internacional una muestra escénica de la identidad cultural peruana. A través de coreografías representativas de distintas regiones del país, la gala propone un recorrido por la diversidad de nuestras tradiciones y expresiones popular.
- Organiza: Ministerio de Cultura del Perú
- Participa: Ballet Folclórico Nacional del Perú
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
17:00 h
La ficción de Colmena Editores (Perú). Presentación del catálogo de la editorial peruana; ideal para descubrir historias fascinantes de nuevas voces latinoamericanas.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participan: Max Pinedo, Javier Baldeón Osorio, José Luis Gamarra
- Coordina: Armando Alzamora
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
17:30 h
XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa I.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participan: Vanesa álvarez, Sandro Barella, Lucía Dorín, Fernando Molle
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
El libro como objeto: diseño, relato y acervo de la Colección Balanz.
- Organiza: Balanz
- Participan: Alejandro Ros, Juliana Fontalva
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
Del libro a la pantalla. La LIJ en el cine.
- Organiza: Loqueleo
- Participan: Hernán Garrido Lecca, Mario Méndez
- Coordina: María Fernanda Maquieira
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Crianzas historias para crecer en toda la diversidad 10 Años.
- Organiza: Editorial Muchas Nueces
- Participa: Susy Shock
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Martin Tetáz presenta “Comprá, campeón. Así funciona la economía”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
La Magia de la pedagogía Reggiana. Descubre la innovadora propuesta educativa de Reggio Emilia, donde la curiosidad y la creatividad impulsan el aprendizaje. Presentamos nuevas colecciones de libros que inspiran a niños y adultos a ser ciudadanos activos y creadores de su propio conocimiento.
- Organiza: La Juglaresa Libros
- Participan: María Victoria Alfieri, equipo de Redsolare Argentina
- Coordina: Mariela Padula
- Sala: Tulio Halperín Donghi
- Pabellón: Azul
Otras formas de ver el mundo: potagonistas con discapacidad en la ficción. ¿Cómo escribir personajes con discapacidad sin caer en estereotipos? Esta charla propone pensar protagonistas con voz propia y explorar el desafío de narrar desde la escucha, la investigación y el respeto, para construir historias más humanas y diversas.
- Organiza: Del Fondo Editorial
- Participan: Nathalia Tórtora, Araceli Samudio
- Coordina: Camilla Mora
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Voces del mundo en kamishibai por Ed. Calcetines Animados. Espectáculo de cuenta cuentos de relatos kamishibai de Chile y el mundo narrado por la editora y mediadora de lectura Tamara Reyes. De 2 a 9 años.
- Organiza: Editorial Calcetines Animados
- Participa: Tamara Reyes
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
El salto mágico: instrucciones para abrazar la vida. A través de una rayuela inspirada en un poema de la escritora peruana Teresa Orbegoso, invitamos a los niños y niñas a un viaje de juego y memoria. En esta intervención, cada salto permitirá descubrir cómo el arte puede cuidarnos y sanar nuestro entorno. Entre colores y versos, los pequeños pintarán máscaras y láminas en un espacio de creatividad colectiva. La jornada finalizará con un cierre musical, creando un espacio seguro y creativo, donde la imaginación se transforma en una herramienta para imaginar un mundo más tierno, lleno de esperanza y protección compartida. De 2 a 12 años.
- Organiza: Perú, País Invitado de Honor y Fundación El Libro
- Participan: Carolina Ortiz Maldonado, Alfredo Bonifacio (Perú), Editorial Mil Mundos, Vanessa Alanís
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
18:00 h
Joaco Burgos en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
- Organiza: Fundación El Libro
- Sala: Pista Central
- Pabellón: Exterior
18:30 h
Desfile de fantasmas - Colección Otoño / Invierno. En el marco de la difusión del Primer Concurso de Obra Póstuma, La Conjura, La Máquina Eterna y Revista Sintopía invitarán a escritores y escritoras a “vestir” a autores muertos: un plantel de entre ocho y diez voces leerán textos póstumos, a su manera y con su estilo, mientras sus fantasmas recorren el escenario. Será una performance lúdica y emotiva que celebra la literatura como forma de la trascendencia y el cariño.
- Organiza: La Coop
- Participan: La Conjura, La Máquina Eterna, Revista Sintopía
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
19:00 h
XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa II.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participan: Jorge Brega, Silvia Guerra, José Carlos Yrigoyen, Ana Wajszczuk
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
Pablo Sirven presenta “Operación Sallustro”.
- Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
Presentación del libro “Fue un buen verano”.
- Organiza: Queleer S.A.
- Sala: Domingo Faustino Sarmiento
- Pabellón: Blanco
El escritor italiano Andrea Bajani presenta su última novela, “El aniversario” (L’anniversario, Feltrinelli), en conversación con la escritora argentina Leila Guerriero. Publicada en español por Anagrama, la obra fue galardonada con el prestigioso Premio Strega 2025, consolidando a Bajani como una de las voces más relevantes de la literatura italiana contemporánea.
- Organiza: Istituto Italiano di Cultura
- Participa: Andrea Bajani
- Coordina: Leila Guerriero
- Sala: Victoria Ocampo
- Pabellón: Blanco
Kim Ho-yeon presenta su libro “Las maravillas de la tienda de Cheongpa-dong”. Un encuentro con el autor en el que compartirá el proceso creativo detrás de su obra, sus personajes y los temas que lo inspiran, invitando a los lectores a adentrarse en una historia íntima y conmovedora sobre los vínculos humanos y las pequeñas maravillas que se esconden en lo cotidiano.
- Organiza: Centro Cultural Coreano
- Participa: Kim Ho-yeon
- Coordina: Belén Marinone Soriano
- Sala: Carlos Gorostiza
- Pabellón: Amarillo
Presentación de El camino de la santidad - Lanzamiento de la novela ganadora del Premio Futurock 2025.
- Organiza: Ediciones Futurock
- Participan: Guillermo Martínez, Lucía Alba Ferrara
- Coordina: Reynaldo Sietecase
- Sala: Julio Cortázar
- Pabellón: Amarillo
La falacia de la química cerebral con Pablo Castañon, médico psiquiatra.
- Organiza: VR Editoras
- Participa: Pablo Castañón
- Coordina: Dr. Fabio Nachman
- Sala: Rodolfo Walsh
- Pabellón: Amarillo
Presentación del libro “El Poder de la Cultura: teoría y práctica en el escenario internacional”.
- Organiza: Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay
- Participan: Facundo De Almeida, Nathalie Peter, Patricia Kolesnicov
- Sala: Alejandra Pizarnik
- Pabellón: Amarillo
Catamarca milenaria. Presentación de libro “Trilogía Andina”, de Rosario Andrada.y espectáculo artístico “Catamarcanas” de Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma.
- Organiza: Provincia de Catamarca
- Participan: Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia
- Coordina: Dirección de Bibliotecas y Archivo
- Sala: Ernesto Sabato
- Pabellón: Azul
Tantas veces Bryce: un homenaje a Alfredo Bryce Echenique. Tras su reciente fallecimiento, esta mesa rinde homenaje a una de las voces más singulares de la literatura latinoamericana. A través de su humor inconfundible y una melancolía siempre latente, su escritura construyó un universo marcado por los afectos, el desarraigo y la memoria emocional. Tres autores repasan ese legado y exploran la vigencia de su mirada única.
- Organiza: Perú, País Invitado de Honor
- Participan: Alonso Cueto, Giovanna Pollarollo, Renato Cisneros
- Sala: Tulio Halperín Donghi
- Pabellón: Azul
El Juicio a las Juntas.
- Organiza: EUDEBA y Universidad de Salamanca
- Participa: Luis Quevedo
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
Presentación del libro “Borges la colección”.
- Organiza: SADE
- Participan: Alejandro Guillermo Roemmers, Roberto Alifano, Alejandro Vaccaro
- Coordina: Alejandro Vaccaro
- Sala: José Hernández
- Pabellón: Rojo
La primera vez. ¿Cómo se narran los primeros amores? Ana Luz Vallejos, V. V. Fisher y Santiago Nader conversan la literatura como plataforma para contar el mayor de los descubrimientos: la incertidumbre, las certezas y las intensidades de las primeras experiencias LGBTIQ+.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participan: Ana Luz Vallejos, V. V. Fisher, Santiago Nader
- Coordina: Vir del Mar
- Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura
- Pabellón: Ocre
¡Pequeños campeones del lenguaje! Actividades inspiradas en: La Rabona de Rolo, con las cuales los chicos descubrirán que decir la R puede ser divertido... y también un superpoder. En este espacio, los niños y niñas van a divertirse con juegos sobre fútbol y la letra R, que a veces es difícil de pronunciar. Para toda la familia. De 5 a 9 años.
- Organiza: Bianca Ediciones
- Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
El salto mágico: instrucciones para abrazar la vida. A través de una rayuela inspirada en un poema de la escritora peruana Teresa Orbegoso, invitamos a los niños y niñas a un viaje de juego y memoria. En esta intervención, cada salto permitirá descubrir cómo el arte puede cuidarnos y sanar nuestro entorno. Entre colores y versos, los pequeños pintarán máscaras y láminas en un espacio de creatividad colectiva. La jornada finalizará con un cierre musical, creando un espacio seguro y creativo, donde la imaginación se transforma en una herramienta para imaginar un mundo más tierno, lleno de esperanza y protección compartida. De 2 a 12 años.
- Organiza: Perú, País Invitado de Honor y Fundación El Libro
- Participan: Carolina Ortiz Maldonado, Alfredo Bonifacio (Perú), Editorial Mil Mundos, Vanessa Alanís
- Sala: Taller - Zona Infantil
- Pabellón: Amarillo
Friends to Lovers y Rivals to lovers: los reyes del romance. Los tropes más frecuentes del romance tratados por lectoras jóvenes.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participan: Valen Orden, Camila Cortelloni, Oli Riesenkamp, Ame Theodil Deneu
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.
- Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca
- Sala: Zona Explora
- Pabellón: Amarillo
20:00 h
Entrevista con Leticia Manauta, autora de Pasional (Alto pogo, 2025)
- Organiza: Fundación El Libro
- Participan: Pamela Terlizzi Prina, Marcos Almada
- Sala: Zona Futuro
- Pabellón: Amarillo
Los mundos del Cosmere: cómo leer a Brandon Sanderson. Una guía de la mano de especialistas para sumergirse en el autor top de la ciencia ficción y su universo.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participan: Leñn, Ron de Cosmere Argentina
- Coordina: Cris Alemany
- Sala: Tribuna Joven
- Pabellón: Azul
XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa III.
- Organiza: Fundación El Libro
- Participan: Edwin Madrid, Eduardo Mileo, Rafael Felipe Oteriño, Liliana Ponce
- Sala: Alfonsina Storni
- Pabellón: Blanco
20:30 h
Memoria en transición: historia de la lectura y preservación de archivos en la era digital.
- Organiza: Biblioteca Nacional
- Participan: Lorena Esteller, Mayumi Romina Higa, Franco Giuliano
- Coordina: Gisela Korth
- Sala: Adolfo Bioy Casares
- Pabellón: Blanco
En el corazón de junio. Entrevista a Luis Gusmán por Josefina Licitra.
- Organiza: Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA)
- Participan: Luis Gusmán, Josefina Licitra
- Coordina: Laura Anabel López
- Sala: Tulio Halperín Donghi
- Pabellón: Azul
Presentación de la novela “El símbolo. Siete vidas con mi padre”, de Damián Castro.
- Organiza: Damián Castro
- Coordina: María Victoria Castro
- Sala: Horacio González
- Pabellón: Ocre
El valor de las entradas y cómo comprarlas
De acuerdo con la Fundación El Libro, el acceso a la Feria del Libro cuesta $8.000 de lunes a jueves, mientras que los viernes, sábados, domingos y feriados el valor asciende a $12.000. Las entradas pueden adquirirse en línea a través de la página oficial (https://www.feriadellibro.ar/comprar-entradas) o en las boleterías del predio. Cada ticket incluye un chequelibro de $12.000 para utilizar en librerías adheridas tras el evento y cupones equivalentes al valor abonado para compras en los stands durante la feria.
Quiénes tienen descuentos
El acceso es gratuito todos los días para menores de 12 años acompañados por un adulto, docentes con recibo de sueldo o comprobante, personas con discapacidad que presenten su certificado y visitas escolares previamente registradas. También ingresan sin cargo los titulares del Pase Cultural.
De lunes a viernes, estudiantes, jubilados y pensionados pueden acceder gratuitamente mostrando libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación o pensión, excepto en feriados. No es necesario realizar un trámite previo: solo hay que presentar la documentación en el ingreso.
Horarios
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires abre de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Los sábados, domingos y feriados, el horario de apertura es a las 13 y el cierre a las 22. Durante su desarrollo, La Rural de Palermo se consolida como el principal centro cultural de la ciudad.