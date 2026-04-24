Agenda de la Feria del Libro 2026: todas las actividades de este viernes 24 de abril

La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra su aniversario en La Rural, con una programación para niños, jóvenes y adultos que abarca toda la diversidad literaria - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires celebra una edición histórica con la llegada de su 50° aniversario en La Rural de Palermo. Desde el 23 de abril hasta el 11 de mayo, el evento reúne a autores, editoriales y lectores de todo el país y del exterior, consolidándose como el principal espacio de encuentro para la industria editorial en la región. La feria ofrece una programación especial que incluye más de una decena de actividades diarias, presentaciones de libros, talleres, charlas y espectáculos para todas las edades.

Este año, la feria cuenta con la participación destacada de figuras como J.M. Coetzee y Mo Yan, y tiene a Perú como país invitado de honor. La agenda incluye propuestas para el público general, familias, estudiantes y profesionales del sector, con el objetivo de fomentar el intercambio cultural y el acceso a la literatura.

Las actividades se desarrollan en diferentes salas: desde el Pabellón Amarillo —con la Zona Explora, Zona Futuro y Zona Infantil— hasta los espacios Tribuna Joven, Julio Cortázar, Rodolfo Walsh y Alfonsina Storni, entre otros. Además, la feria propone espacios para la diversidad, la inclusión y la reflexión, como el diálogo sobre protagonistas con discapacidad y la mesa “La primera vez”, dedicada a relatos LGBTIQ+.

Toda la programación de la Feria del Libro el 24 de abril

Durante este viernes 24 de abril, la feria despliega una amplia variedad de propuestas en los diferentes pabellones de La Rural. El cronograma abarca talleres lúdicos y científicos, presentaciones de libros, espectáculos artísticos, lecturas, charlas y mesas redondas.

Las actividades de la Feria del Libro incluyen talleres científicos, espectáculos, presentaciones de libros y propuestas lúdicas para estimular la creatividad y el interés en la lectura desde la infancia - (Fundación El Libro)

14:00 h

Ciencia entre Letras. Actividad lúdica. Un espacio de indagación y juego donde los visitantes podrán jugar a ser científicos por un rato a partir de distintas propuestas participativas.

Organiza: Programa de Promoción de las Vocaciones Científicas (VocAr)

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

14:15 h

Los Chicos Cuentan a los Chicos. De 2 a 12 años.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Ana Padovani

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

14:30 h

Juguemos Ciencia. Actividad lúdica. Se presentarán distintas postas de juego con temas sobre biología celular y molecular, endocrinología, inmunología, neurociencias y comportamiento, oncología y reproducción.

Organiza: Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME-CONICET), Fundación IBYME

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

Hermanando Pueblos [Tucumán, Jujuy y Alta Gracia Cba.]. Presentación de libros.

Organiza: SADE

Participan: Alejandra Burzac, Eduardo Medina, Beatriz Rodríguez

Coordina: SADE Tucumán, SADE Alta Gracia, Córdoba, SADE Salta

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Lanzamiento del Nuevas Plumas Argentina. El principal premio de crónicas inéditas en español llega al país.

Organiza: Fundación El Libro y Nuevas Plumas

Participan: Juan Pablo Meneses, Ezequiel Martínez, Dejanira Alvarez Cárdenas

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

“Poesía francófona en voz alta: poesía que resiste”. Una invitación a entrar en la poesía francocanadiense, a través de la obra de autores como Herménégilde Chiasson, France Daigle y Gérald Leblanc.

Organiza: REFC Regroupement des éditeurs Franco-canadiens

Participa: Sarah Brideau

Coordina: Piedad Sáenz

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Los sueños a los pies de la cama: un espectáculo de Narración Oral basado en cuentos clásicos y de autor, que nos acerca el mundo de los sueños y la magia tan presente en las infancias. Se trabaja con libros objeto y libros álbum. Un espectáculo dedicado a los más pequeños y a toda la familia. De 2 a 9 años.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Láminas para colorear en grupo. Proponemos un espacio para colorear en grupo. Tenemos láminas gigantes (118x82 cm) que miran hacia afuera desde sus cuatro lados, con distintas temáticas. Pintando a María Elena Walsh, Buenos Aires, El parque del benteveo amarillo y Emperadores del fuego. De 5 a 9 años.

Organiza: Mil Mundos editora

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

La 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires presenta su edición aniversario en La Rural, destacando a J.M. Coetzee, Mo Yan y Perú como país homenajeado, prometiendo una experiencia cultural vibrante para todos los lectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

15:00 h

Entender las emociones. A partir del libro “El juego de Uma”, Cecilia Cocimano propone un taller para que niñas y niños aprendan a reconocer, comprender y expresar lo que sienten a través de juegos, dinámicas participativas y conversaciones guiadas. El encuentro invita a explorar el universo emocional como si fuera un entrenamiento sensible: un espacio donde identificar lo que les pasa, ponerlo en palabras y descubrir herramientas simples.

Organiza: Ediciones LEA

Participa: Cecilia Cocimano

Coordina: Ziomara De Bonis Orquera

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

16:00 h

Taller Fábrica de Monstruos con El Bruno.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Participa: El Bruno

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Anuncio de la persona ganadora de la segunda edición del Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas. Ceremonia de anuncio de la obra ganadora de la segunda edición de este premio impulsado por la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York, en colaboración con 12 editoriales independientes de América Latina, España y Estados Unidos.

Organiza: Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Nueva York y Premio Hispanoamericano de Narrativa Las Yubartas

Participan: José Higuera López, Dejanira álvarez Cárdenas, Maximiliano Papandrea, Martín Eduardo Fernández Buffoni, Rafael López

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Acto provincial de La Rioja: presentaciones de libros y cierre artístico.

Organiza: Secretaría de Culturas de la Provincia de La Rioja

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

La literatura trasciende a partir de las antologías y los talleres.

Organiza: SADE

Participan: Silvina Crespo, Matilde Repetto, Hilda Córdoba

Coordina: SADE Moreno, SADE San Miguel, SADE José C. Paz

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Teresa Donado presenta “Desaparecida dos veces. Historia de una montonera desaparecida y sobreviviente”.

Organiza: Dirección General de DDHH. Ministerio de Justicia. GCBA

Participan: Teresa Donado, Dennis Smith

Coordina: Natasha Steinberg, Florencia Battiti

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Texto e imagen. Una charla con Pierre Fankhauser (Suiza), Valter Hugo Mãe (Portugal) y Gillian Sze (Canadá).

Organiza: Escuela de Otoño de Traducción Literaria “Lucila Cordone”

Participan: Pierre Fankhauser (virtual), Valter Hugo Mãe (presencial), Gillian Sze (presencial)

Coordina: Mónica Herrero

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Espacio Hudson tiene el agrado de invitar al lanzamiento del libro de poesía “Doy fin a mi exilio por un retorno tremulante”, de la destacada poeta innu Natasha Kanapé Fontaine. Traducida al español por Ana Kancepolsky Teichmann y María Paula Salerno, esta obra poderosa y conmovedora marca el inicio de un camino de reapropiación cultural y compromiso con la defensa de los derechos indígenas.

Organiza: Espacio Hudson

Participan: Natasha Kanapé Fontaine, Ana Kancepolsky Teichmann, María Paula Salerno, Liliana Ancalao

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Presentación del Tratado de Endocrinología de la FASEN. Fundamentos y aplicaciones clínicas, una obra de referencia que reúne el trabajo colaborativo de especialistas de todo el país. El libro integra bases fisiopatológicas, avances científicos y herramientas para la práctica clínica cotidiana, con el objetivo de fortalecer la formación y la actualización permanente en endocrinología.

Organiza: Federación Argentina de Sociedades de Endocrinología FASEN

Participan: Dra. Mariela Savina, Dr. Rubén Julio Lutfi, Dr. Luis Agustín Ramírez Stieben, Dr. Fabián Pitoia

Coordina: Dr. Luis Agustín Ramírez Stieben

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Verdevioleta Cuentos. Función de narración oral. Cuentos, poemas y canciones a una y a dos voces de diversos autores/as y variados géneros. Un repertorio adaptable a las franjas etarias que asisten a la Feria.

Organiza: Fundación El Libro

Participa: Verdevioleta

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

El salto mágico: instrucciones para abrazar la vida. A través de una rayuela inspirada en un poema de la escritora peruana Teresa Orbegoso, invitamos a los niños y niñas a un viaje de juego y memoria. En esta intervención, cada salto permitirá descubrir cómo el arte puede cuidarnos y sanar nuestro entorno. Entre colores y versos, los pequeños pintarán máscaras y láminas en un espacio de creatividad colectiva. La jornada finalizará con un cierre musical, creando un espacio seguro y creativo, donde la imaginación se transforma en una herramienta para imaginar un mundo más tierno, lleno de esperanza y protección compartida. De 2 a 12 años.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor y Fundación El Libro

Participan: Carolina Ortiz Maldonado, Alfredo Bonifacio (Perú), Editorial Mil Mundos, Vanessa Alanís

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

16:30 h

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, se presentará el Espectáculo “Perú para el Mundo”, una producción artística a cargo del Ballet Folclórico Nacional del Perú. Este espectáculo combina danza y música tradicional para ofrecer al público internacional una muestra escénica de la identidad cultural peruana. A través de coreografías representativas de distintas regiones del país, la gala propone un recorrido por la diversidad de nuestras tradiciones y expresiones popular.

Organiza: Ministerio de Cultura del Perú

Participa: Ballet Folclórico Nacional del Perú

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

17:00 h

La ficción de Colmena Editores (Perú). Presentación del catálogo de la editorial peruana; ideal para descubrir historias fascinantes de nuevas voces latinoamericanas.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Max Pinedo, Javier Baldeón Osorio, José Luis Gamarra

Coordina: Armando Alzamora

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

17:30 h

XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa I.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Vanesa álvarez, Sandro Barella, Lucía Dorín, Fernando Molle

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

El libro como objeto: diseño, relato y acervo de la Colección Balanz.

Organiza: Balanz

Participan: Alejandro Ros, Juliana Fontalva

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

Del libro a la pantalla. La LIJ en el cine.

Organiza: Loqueleo

Participan: Hernán Garrido Lecca, Mario Méndez

Coordina: María Fernanda Maquieira

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Crianzas historias para crecer en toda la diversidad 10 Años.

Organiza: Editorial Muchas Nueces

Participa: Susy Shock

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Martin Tetáz presenta “Comprá, campeón. Así funciona la economía”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

La Magia de la pedagogía Reggiana. Descubre la innovadora propuesta educativa de Reggio Emilia, donde la curiosidad y la creatividad impulsan el aprendizaje. Presentamos nuevas colecciones de libros que inspiran a niños y adultos a ser ciudadanos activos y creadores de su propio conocimiento.

Organiza: La Juglaresa Libros

Participan: María Victoria Alfieri, equipo de Redsolare Argentina

Coordina: Mariela Padula

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Otras formas de ver el mundo: potagonistas con discapacidad en la ficción. ¿Cómo escribir personajes con discapacidad sin caer en estereotipos? Esta charla propone pensar protagonistas con voz propia y explorar el desafío de narrar desde la escucha, la investigación y el respeto, para construir historias más humanas y diversas.

Organiza: Del Fondo Editorial

Participan: Nathalia Tórtora, Araceli Samudio

Coordina: Camilla Mora

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Voces del mundo en kamishibai por Ed. Calcetines Animados. Espectáculo de cuenta cuentos de relatos kamishibai de Chile y el mundo narrado por la editora y mediadora de lectura Tamara Reyes. De 2 a 9 años.

Organiza: Editorial Calcetines Animados

Participa: Tamara Reyes

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

El salto mágico: instrucciones para abrazar la vida. A través de una rayuela inspirada en un poema de la escritora peruana Teresa Orbegoso, invitamos a los niños y niñas a un viaje de juego y memoria. En esta intervención, cada salto permitirá descubrir cómo el arte puede cuidarnos y sanar nuestro entorno. Entre colores y versos, los pequeños pintarán máscaras y láminas en un espacio de creatividad colectiva. La jornada finalizará con un cierre musical, creando un espacio seguro y creativo, donde la imaginación se transforma en una herramienta para imaginar un mundo más tierno, lleno de esperanza y protección compartida. De 2 a 12 años.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor y Fundación El Libro

Participan: Carolina Ortiz Maldonado, Alfredo Bonifacio (Perú), Editorial Mil Mundos, Vanessa Alanís

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

18:00 h

Joaco Burgos en la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Organiza: Fundación El Libro

Sala: Pista Central

Pabellón: Exterior

18:30 h

Desfile de fantasmas - Colección Otoño / Invierno. En el marco de la difusión del Primer Concurso de Obra Póstuma, La Conjura, La Máquina Eterna y Revista Sintopía invitarán a escritores y escritoras a “vestir” a autores muertos: un plantel de entre ocho y diez voces leerán textos póstumos, a su manera y con su estilo, mientras sus fantasmas recorren el escenario. Será una performance lúdica y emotiva que celebra la literatura como forma de la trascendencia y el cariño.

Organiza: La Coop

Participan: La Conjura, La Máquina Eterna, Revista Sintopía

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

19:00 h

XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa II.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Jorge Brega, Silvia Guerra, José Carlos Yrigoyen, Ana Wajszczuk

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

Pablo Sirven presenta “Operación Sallustro”.

Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

Presentación del libro “Fue un buen verano”.

Organiza: Queleer S.A.

Sala: Domingo Faustino Sarmiento

Pabellón: Blanco

El escritor italiano Andrea Bajani presenta su última novela, “El aniversario” (L’anniversario, Feltrinelli), en conversación con la escritora argentina Leila Guerriero. Publicada en español por Anagrama, la obra fue galardonada con el prestigioso Premio Strega 2025, consolidando a Bajani como una de las voces más relevantes de la literatura italiana contemporánea.

Organiza: Istituto Italiano di Cultura

Participa: Andrea Bajani

Coordina: Leila Guerriero

Sala: Victoria Ocampo

Pabellón: Blanco

Kim Ho-yeon presenta su libro “Las maravillas de la tienda de Cheongpa-dong”. Un encuentro con el autor en el que compartirá el proceso creativo detrás de su obra, sus personajes y los temas que lo inspiran, invitando a los lectores a adentrarse en una historia íntima y conmovedora sobre los vínculos humanos y las pequeñas maravillas que se esconden en lo cotidiano.

Organiza: Centro Cultural Coreano

Participa: Kim Ho-yeon

Coordina: Belén Marinone Soriano

Sala: Carlos Gorostiza

Pabellón: Amarillo

Presentación de El camino de la santidad - Lanzamiento de la novela ganadora del Premio Futurock 2025.

Organiza: Ediciones Futurock

Participan: Guillermo Martínez, Lucía Alba Ferrara

Coordina: Reynaldo Sietecase

Sala: Julio Cortázar

Pabellón: Amarillo

La falacia de la química cerebral con Pablo Castañon, médico psiquiatra.

Organiza: VR Editoras

Participa: Pablo Castañón

Coordina: Dr. Fabio Nachman

Sala: Rodolfo Walsh

Pabellón: Amarillo

Presentación del libro “El Poder de la Cultura: teoría y práctica en el escenario internacional”.

Organiza: Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay

Participan: Facundo De Almeida, Nathalie Peter, Patricia Kolesnicov

Sala: Alejandra Pizarnik

Pabellón: Amarillo

Catamarca milenaria. Presentación de libro “Trilogía Andina”, de Rosario Andrada.y espectáculo artístico “Catamarcanas” de Itatí Álvarez Ortega y Belén Parma.

Organiza: Provincia de Catamarca

Participan: Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de la provincia

Coordina: Dirección de Bibliotecas y Archivo

Sala: Ernesto Sabato

Pabellón: Azul

Tantas veces Bryce: un homenaje a Alfredo Bryce Echenique. Tras su reciente fallecimiento, esta mesa rinde homenaje a una de las voces más singulares de la literatura latinoamericana. A través de su humor inconfundible y una melancolía siempre latente, su escritura construyó un universo marcado por los afectos, el desarraigo y la memoria emocional. Tres autores repasan ese legado y exploran la vigencia de su mirada única.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor

Participan: Alonso Cueto, Giovanna Pollarollo, Renato Cisneros

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

El Juicio a las Juntas.

Organiza: EUDEBA y Universidad de Salamanca

Participa: Luis Quevedo

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

Presentación del libro “Borges la colección”.

Organiza: SADE

Participan: Alejandro Guillermo Roemmers, Roberto Alifano, Alejandro Vaccaro

Coordina: Alejandro Vaccaro

Sala: José Hernández

Pabellón: Rojo

La primera vez. ¿Cómo se narran los primeros amores? Ana Luz Vallejos, V. V. Fisher y Santiago Nader conversan la literatura como plataforma para contar el mayor de los descubrimientos: la incertidumbre, las certezas y las intensidades de las primeras experiencias LGBTIQ+.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Ana Luz Vallejos, V. V. Fisher, Santiago Nader

Coordina: Vir del Mar

Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura

Pabellón: Ocre

¡Pequeños campeones del lenguaje! Actividades inspiradas en: La Rabona de Rolo, con las cuales los chicos descubrirán que decir la R puede ser divertido... y también un superpoder. En este espacio, los niños y niñas van a divertirse con juegos sobre fútbol y la letra R, que a veces es difícil de pronunciar. Para toda la familia. De 5 a 9 años.

Organiza: Bianca Ediciones

Sala: Cuenta cuentos - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

El salto mágico: instrucciones para abrazar la vida. A través de una rayuela inspirada en un poema de la escritora peruana Teresa Orbegoso, invitamos a los niños y niñas a un viaje de juego y memoria. En esta intervención, cada salto permitirá descubrir cómo el arte puede cuidarnos y sanar nuestro entorno. Entre colores y versos, los pequeños pintarán máscaras y láminas en un espacio de creatividad colectiva. La jornada finalizará con un cierre musical, creando un espacio seguro y creativo, donde la imaginación se transforma en una herramienta para imaginar un mundo más tierno, lleno de esperanza y protección compartida. De 2 a 12 años.

Organiza: Perú, País Invitado de Honor y Fundación El Libro

Participan: Carolina Ortiz Maldonado, Alfredo Bonifacio (Perú), Editorial Mil Mundos, Vanessa Alanís

Sala: Taller - Zona Infantil

Pabellón: Amarillo

Friends to Lovers y Rivals to lovers: los reyes del romance. Los tropes más frecuentes del romance tratados por lectoras jóvenes.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Valen Orden, Camila Cortelloni, Oli Riesenkamp, Ame Theodil Deneu

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

Partidas de Ajedrez, para todos los niveles, principiantes, intermedios y expertos.

Organiza: Círculo de Ajedrez Torre Blanca

Sala: Zona Explora

Pabellón: Amarillo

20:00 h

Entrevista con Leticia Manauta, autora de Pasional (Alto pogo, 2025)

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Pamela Terlizzi Prina, Marcos Almada

Sala: Zona Futuro

Pabellón: Amarillo

Los mundos del Cosmere: cómo leer a Brandon Sanderson. Una guía de la mano de especialistas para sumergirse en el autor top de la ciencia ficción y su universo.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Leñn, Ron de Cosmere Argentina

Coordina: Cris Alemany

Sala: Tribuna Joven

Pabellón: Azul

XIX Festival Internacional de Poesía. Mesa III.

Organiza: Fundación El Libro

Participan: Edwin Madrid, Eduardo Mileo, Rafael Felipe Oteriño, Liliana Ponce

Sala: Alfonsina Storni

Pabellón: Blanco

20:30 h

Memoria en transición: historia de la lectura y preservación de archivos en la era digital.

Organiza: Biblioteca Nacional

Participan: Lorena Esteller, Mayumi Romina Higa, Franco Giuliano

Coordina: Gisela Korth

Sala: Adolfo Bioy Casares

Pabellón: Blanco

En el corazón de junio. Entrevista a Luis Gusmán por Josefina Licitra.

Organiza: Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina (SEA)

Participan: Luis Gusmán, Josefina Licitra

Coordina: Laura Anabel López

Sala: Tulio Halperín Donghi

Pabellón: Azul

Presentación de la novela “El símbolo. Siete vidas con mi padre”, de Damián Castro.

Organiza: Damián Castro

Coordina: María Victoria Castro

Sala: Horacio González

Pabellón: Ocre

El valor de las entradas y cómo comprarlas

De acuerdo con la Fundación El Libro, el acceso a la Feria del Libro cuesta $8.000 de lunes a jueves, mientras que los viernes, sábados, domingos y feriados el valor asciende a $12.000. Las entradas pueden adquirirse en línea a través de la página oficial (https://www.feriadellibro.ar/comprar-entradas) o en las boleterías del predio. Cada ticket incluye un chequelibro de $12.000 para utilizar en librerías adheridas tras el evento y cupones equivalentes al valor abonado para compras en los stands durante la feria.

Quiénes tienen descuentos

El acceso es gratuito todos los días para menores de 12 años acompañados por un adulto, docentes con recibo de sueldo o comprobante, personas con discapacidad que presenten su certificado y visitas escolares previamente registradas. También ingresan sin cargo los titulares del Pase Cultural.

De lunes a viernes, estudiantes, jubilados y pensionados pueden acceder gratuitamente mostrando libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación o pensión, excepto en feriados. No es necesario realizar un trámite previo: solo hay que presentar la documentación en el ingreso.

Horarios

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires abre de lunes a viernes de 14 a 22 horas. Los sábados, domingos y feriados, el horario de apertura es a las 13 y el cierre a las 22. Durante su desarrollo, La Rural de Palermo se consolida como el principal centro cultural de la ciudad.