Cultura

Mario Vargas Llosa y su legado literario siguen inspirando a Perú a un año de su partida

Una ceremonia organizada en Lima reunió a familiares, escritores y lectores para repasar los aportes del autor peruano, quien falleció en abril de 2025, y cuya influencia se extiende más allá de la literatura

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Cuatro panelistas, una mujer y tres hombres, sentados en sillones amarillos durante un evento cultural, con un logo institucional y una pantalla al fondo
De izquierda a derecha, los escritores Irma del Águila, Pedro Llosa, Gustavo Rodríguez y Enrique Planas, durante el homenaje al escritor fallecido Mario Vargas Llosa

Los personajes literarios, las intensas historias y la férrea defensa de la libertad que marcaron la obra del escritor peruano Mario Vargas Llosa fueron recordados durante un homenaje con motivo de los 90 años del nacimiento del premio nobel de literatura de 2010, fallecido el 13 de abril de 2025.

En el homenaje Mario Vargas Llosa: el Perú imaginado, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad y la Cátedra Vargas Llosa, su hijo mayor, Álvaro Vargas Llosa, destacó que Perú fue el país al que el escritor “dedicó su imaginación, energía, desvelos, entusiasmo y también de sus amarguras”.

El también periodista, escritor y ensayista agregó que este homenaje implicó una situación “agridulce” para su familia, porque su padre habría cumplido hace tres días 90 años, y el próximo 13 de abril se recuerda el primer año de su fallecimiento.

“Pero es más dulce que amarga, porque tuvo una vida muy plena. Deja detrás suyo un legado literario importante, serán sus lectores y la posteridad, si la tiene, quienes dirán qué obras lo sobrevivirán”, remarcó.

Un hombre de pelo blanco y traje azul gesticula mientras habla desde un podio transparente con un micrófono, frente a cortinas marrones y una pared blanca
Álvaro Vargas Llosa, hijo mayor del escritor, subrayó la dedicación de Mario Vargas Llosa a la literatura peruana y la libertad

Álvaro Vargas Llosa remarcó que su padre “primero fue un creador y luego fue lo demás”, y por ese motivo dos de las mesas se dedicaron a su obra literaria y la otra, “a su lucha por la libertad”.

Durante el primer panel, el escritor y periodista peruano Enrique Planas destacó la “enorme capacidad lectora de Vargas Llosa”, así como “su mirada crítica y amor por la lectura”.

El también escritor peruano Gustavo Rodríguez, ganador del premio Alfaguara de 2023, sostuvo que Vargas Llosa era “un autor que, más allá del talento que tenía, era muy generoso y muy conectado con lo que sentía al leer, un lector crítico que orienta a otros a leer”.

La novelista Irma del Águila agregó que no cree no haya un “siglo XX peruano sin alusión a Vargas Llosa”, ya que “queriéndolo o no, ha moldeado una cierta forma de entender el país, desde en qué momento se jodió el Perú”, la célebre frase que escribió al comienzo de su novela Conversación en La Catedral.

Mujer de cabello oscuro y gafas, vestida con camisa roja, habla en un micrófono con una mano extendida en gesto, sentada frente a fondo claro
Irma del Águila afirmó que Mario Vargas Llosa ha moldeado la narrativa y la identidad del Perú en el siglo XX

El también escritor Pedro Llosa dijo que Vargas Llosa, quien era su primo, elaboró su obra crítica “desde su espacio de creador aportando por un lado grandes libros”, como Historia de un deicidio, dedicado a la obra de Gabriel García Márquez, o La orgía perpetua, en el que analizó la obra de Gustave Flaubert.

“Lo que hace Mario es entrar con alma, corazón y vida, e incluso incluirse él en dar sus impresiones, y luego entra en una revisión exhaustiva a dar detalles”, dijo.

Mario Vargas Llosa es recordado desde el pasado fin de semana en Lima con homenajes que ha comprendido desde el teatro a un documental, exposiciones, conversatorios y una lectura pública de sus obras.

Fuente: EFE

[Fotos: EFE/ John Reyes Mejia]

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