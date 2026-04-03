El Salvador: 4 de cada 10 niños crecen sin alguno de sus padres según informe del Banco Central de Reserva

El 39,5% de la niñez y juventud en El Salvador crece sin uno o ambos padres, según datos del Banco Central de Reserva. (Crédito: Freepik)

Las condiciones de vida de la niñez y juventud en El Salvador muestran que casi cuatro de cada diez menores crecen sin la presencia de al menos uno de sus padres, ya sea por abandono, migración o muerte. Este dato, recogido en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2025, realizada por el Banco Central de Reserva, subraya el impacto que tienen los vínculos familiares debilitados en el desarrollo infantil y adolescente.

La composición familiar en El Salvador evidencia una marcada ausencia parental. El 39.5% de las personas menores de 18 años reside sin alguno o ambos padres. En la mayoría de los casos, la ausencia del padre responde al abandono, llegando al 81.5%.

La migración también incide en la separación familiar, afectando a 112.546 menores que no cuentan con el cuidado directo de al menos uno de sus progenitores. Entre ellos, el 71.1% permanece sin la tutela del padre, el 18.3% sin la madre y el 10.6% sin ninguno de los dos.

La muerte de uno de los padres también repercute principalmente en la figura paterna, alcanzando el 80.1% de los casos registrados. Estas circunstancias generan condiciones de vulnerabilidad que pueden determinar el rumbo educativo y laboral de niños y adolescentes.

Trabajo infantil: cifras, edades y distribución

El informe expone que el trabajo infantil afecta a 54.084 niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años, lo que equivale a una tasa del 4.2% en ese grupo etario. El fenómeno es más frecuente entre los varones, con una tasa del 6.1%, frente al 2.1% registrado en mujeres.

Entre los menores que trabajan, 15.687 lo hacen por debajo de la edad mínima legal y 38.397 desempeñan labores peligrosas para su salud física, mental o moral.

El trabajo infantil alcanza al 4,2% de los niños, niñas y adolescentes de cinco a 17 años en El Salvador, predominando entre varones. (EFE/ Gustavo Amador)

La mayor parte de los menores trabajadores, el 73.1%, corresponde a adolescentes de 14 a 17 años. Además, seis de cada diez de estos niños y adolescentes asisten a la escuela, lo que evidencia la coexistencia entre la labor y la educación formal en muchos casos. La distribución geográfica señala que el trabajo infantil está más presente en zonas rurales, donde reside el 63% de estos menores, frente al 37% que vive en áreas urbanas.

Acceso desigual a educación y situación de los NINIs

El acceso a la educación inicial para la primera infancia sigue siendo limitado: solo el 10.3% de los niños de cero a tres años acude a centros de educación inicial. La proporción entre niños y niñas es equitativa, pero la cobertura resulta insuficiente para la totalidad de la población en esa etapa vital del desarrollo.

Entre los jóvenes, el fenómeno de los denominados NINIs —quienes no estudian ni trabajan— alcanza al 19.1% de los comprendidos entre 15 y 24 años y al 20.6% de quienes tienen entre 15 y 29 años. La diferencia de género es significativa, con entre 18 y 22 puntos porcentuales menos de hombres NINIs que mujeres en los referidos grupos. La situación socioeconómica agrava el fenómeno: el quintil de menores ingresos concentra un 35.9% de jóvenes NINI en el rango de 15 a 24 años y un 38.8% en el de 15 a 29 años, mientras que en el quintil más alto apenas se sitúa en el 10%.

Relación matrimonial y no matrimonial

El informe también reporta que 4.020 adolescentes de 12 a 17 años han tenido alguna relación conyugal, ya sea matrimonio, convivencia, separación o viudez, cifra que representa el 0.6% de esa franja de edad.

Más de 4.000 adolescentes de 12 a 17 años han tenido alguna relación conyugal. (Crédito: Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes)

Estas cifras reflejan que la niñez y juventud salvadoreñas enfrentan obstáculos estructurales para su desarrollo, en un contexto donde el trabajo infantil, la debilidad de los lazos familiares y la dificultad de acceso a la educación inicial y el empleo juvenil permanecen como retos constantes.