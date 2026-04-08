Perú

Recuperan sitio arqueológico Patrimonio Cultural de la Nación invadido en Lima: retiran cerca de diez construcciones ilegales

Autoridades verificaron afectaciones en el sitio y anunciaron acciones legales tras detectar ocupaciones sin autorización

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Intervención estatal en Huarochirí para recuperar zona intangible del sitio arqueológico Tres Marías. Difusión
Intervención estatal en Huarochirí para recuperar zona intangible del sitio arqueológico Tres Marías. Difusión

La intervención estatal en zonas arqueológicas vuelve al centro del debate tras una reciente operación en la sierra de Lima. En la provincia de Huarochirí, autoridades ejecutaron acciones para recuperar un espacio considerado intangible, donde se detectó la presencia de construcciones levantadas sin autorización. El caso expone la persistencia de ocupaciones ilegales en áreas protegidas y la respuesta institucional frente a estos hechos.

El sitio arqueológico Tres Marías, ubicado en el distrito de Ricardo Palma, registró la instalación de edificaciones de material precario en su interior. Estas estructuras se encontraban distribuidas en dos sectores del área protegida, lo que generó una afectación directa sobre un espacio reconocido oficialmente como Patrimonio Cultural de la Nación desde junio de 2009.

La intervención se desarrolló con participación de representantes del Ministerio de Cultura y efectivos de la Policía Nacional. Durante la diligencia, especialistas verificaron los daños ocasionados en el sitio y recogieron información que permitirá determinar responsabilidades administrativas y legales.

Retiro de construcciones en zona intangible

Participación del Ministerio de Cultura, Policía Nacional y especialistas en patrimonio. Difusión
Participación del Ministerio de Cultura, Policía Nacional y especialistas en patrimonio. Difusión

La operación permitió el retiro de alrededor de diez edificaciones levantadas de manera irregular dentro del área intangible del complejo arqueológico. Según información del Ministerio de Cultura, estas construcciones no contaban con autorización y vulneraban la normativa vigente sobre protección del patrimonio.

En la intervención participaron profesionales de la Dirección de Control y Supervisión, unidad adscrita a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, junto con representantes de la Procuraduría Pública del sector. La presencia policial facilitó el desarrollo de la diligencia en condiciones de seguridad.

Las autoridades indicaron que, tras la verificación de los daños, se iniciará un proceso de evaluación para definir las sanciones correspondientes contra los responsables de la ocupación ilegal.

El sitio arqueológico Tres Marías se localiza en la ladera de un cerro cercano a la confluencia de los ríos Rímac y Santa Eulalia. Su configuración incluye una hilera de estructuras cuadrangulares, asociadas a funciones de almacenamiento en épocas prehispánicas.

De acuerdo con los estudios realizados, estas construcciones corresponden al período del Horizonte Tardío, comprendido entre 1470 d. C. y 1532 d. C. Durante ese tiempo, las estructuras cumplían un rol en la conservación de productos agrícolas, lo que evidencia la organización económica de las poblaciones de la zona.

La alteración de estos espacios implica una pérdida de información histórica y arqueológica, lo que refuerza la necesidad de control permanente en áreas protegidas.

Acciones legales y coordinación institucional

Retiro de aproximadamente diez construcciones levantadas ilegalmente dentro del área protegida. Difusión
Retiro de aproximadamente diez construcciones levantadas ilegalmente dentro del área protegida. Difusión

Tras la intervención, el Ministerio de Cultura señaló que se evaluará la aplicación de sanciones conforme a la normativa vigente. Este proceso se sustentará en la información recopilada durante la inspección técnica.

En paralelo, desde otras jurisdicciones también se reportaron acciones relacionadas con la protección del mismo sitio arqueológico. El teniente gobernador del centro poblado de Capellanía, Raúl Toni Aley Milla, informó sobre una intervención coordinada entre la Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash y la comisaría de Nepeña.

En su pronunciamiento, señaló: “El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Áncash, en coordinación con la comisaría de Nepeña (PNP), intervino el sitio arqueológico Tres Marías”. También indicó que la entidad inició acciones legales para determinar responsabilidades tras la afectación detectada.

El mismo representante agregó que se realizan gestiones para lograr la declaratoria provisional del sitio y reforzar su protección frente a futuras intervenciones no autorizadas.

Llamado a la denuncia ciudadana

El Ministerio de Cultura reiteró la importancia de la participación ciudadana en la protección del patrimonio. La entidad instó a reportar ocupaciones ilegales o cualquier actividad que ponga en riesgo sitios arqueológicos a través de sus canales oficiales.

Las denuncias pueden realizarse mediante el teléfono y WhatsApp 976066977, el correo electrónico atenciondedenuncias@cultura.gob.pe y la plataforma digital institucional. Estas herramientas buscan facilitar la comunicación directa con la ciudadanía y permitir una respuesta más rápida ante posibles afectaciones.

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