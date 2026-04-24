Balacera en Independencia: sujetos en moto disparan seis veces contra un grupo de adolescentes

Los atacantes, a bordo de una motocicleta, realizaron al menos seis disparos en plena avenida Las Viñas. Vecinos auxiliaron a las víctimas ante la demora de las autoridades (Créditos: Panamericana TV).

Una balacera registrada la noche del jueves en la avenida Las Viñas, en el distrito de Independencia, dejó a cinco adolescentes heridos, dos de ellos en estado grave. El ataque se produjo alrededor de las 19:30, mientras los jóvenes caminaban tras salir del colegio.

Dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron y realizaron al menos seis disparos en plena vía pública, de acuerdo con información de 24 horas de Panamericana Televisión.

Uno de los menores logró huir, aunque una bala lo alcanzó en la mano. Otros dos, ambos de quince años, sufrieron heridas graves y necesitaron traslado urgente al hospital Cayetano Heredia. Vecinos del sector auxiliaron a los heridos y recurrieron a motociclistas del entorno para llevarlos a un centro de salud.

Los vecinos insisten en que la falta de patrullaje y la eliminación de barreras han dejado a la comunidad expuesta a la delincuencia - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

En declaraciones al medio, los testigos lamentaron la demora de la Policía Nacional del Perú (PNP), que llegó al lugar aproximadamente 40 minutos después del tiroteo. Además, se conoció que el serenazgo distrital fue el primero en presentarse y se encargó de acordonar la zona para evitar la aglomeración de curiosos y conservar la escena del crimen.

Un vecino denunció la ausencia de medidas de seguridad y recordó que hace dos años la municipalidad retiró las rejas que protegían la esquina donde ocurrió el ataque. Tras la remoción de estas barreras, el municipio prometió reforzar el patrullaje, pero los vecinos afirman que la vigilancia nunca se incrementó.

Una semana después de la retirada de las rejas, la misma esquina fue escenario del asesinato de un joven, y desde entonces se han registrado varios incidentes violentos, lo que ha incrementado el temor entre las familias que residen en la zona. Los propios residentes se vieron en la necesidad de marcar los puntos donde hallaron los casquillos de bala, ante la tardanza de los agentes policiales.

Residentes recordaron que la municipalidad retiró hace dos años las rejas de protección y que, pese a la promesa de mayor patrullaje, la vigilancia nunca aumentó - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Sin embargo, tras el reciente ataque, muchos han optado por no salir de sus casas por temor a convertirse en nuevas víctimas de la delincuencia. El pedido de mayor seguridad y la restitución de las rejas se ha hecho recurrente entre los habitantes, quienes consideran insuficientes las acciones tomadas por las autoridades tanto municipales como policiales.

El joven que resultó más afectado estudia en el Colegio Mixto de Independencia y acababa de salir de clases antes de reunirse con sus compañeros. Permanece internado en el hospital y su estado se reporta como delicado. La comunidad solicita la presencia constante de la policía y la adopción de medidas integrales que protejan a los menores y devuelvan la tranquilidad al distrito.

Balacera en el Rímac

Una balacera registrada la noche del jueves en la avenida Las Viñas, distrito de Independencia, dejó cinco adolescentes heridos, dos de ellos en estado grave. El ataque ocurrió alrededor de las 19:30, cuando los jóvenes caminaban tras salir del colegio. Dos sujetos en motocicleta se aproximaron y efectuaron al menos seis disparos, alcanzando a varios menores.

Uno logró escapar, aunque recibió un impacto en la mano, mientras otros dos, de quince años, tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital Cayetano Heredia. Vecinos auxiliaron a los heridos ante la demora de la Policía Nacional, que llegó cerca de cuarenta minutos después.

El serenazgo distrital fue el primero en acordonar la zona. Residentes denunciaron la falta de seguridad y recordaron que hace dos años la municipalidad retiró las rejas de protección, sin incrementar el patrullaje prometido. Tras el incidente, los vecinos exigen mayor vigilancia y la restitución de medidas preventivas para proteger a la comunidad.