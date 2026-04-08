Alejandro Sanz dedica emotivo mensaje a Stephanie Cayo por su cumpleaños: “Brillas como nadie”

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sonríen en una composición de dos fotos, tras el romántico mensaje del cantante por el cumpleaños de la actriz.

El cantante español Alejandro Sanz sorprendió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a Stephanie Cayo a través de sus redes sociales. La actriz y cantante peruana, quien celebra su cumpleaños este miércoles 8 de abril, recibió el saludo en medio de compromisos laborales, pero el gesto del músico no pasó desapercibido y generó reacciones tanto entre sus fanáticos como en el entorno mediático.

La publicación de Sanz consistió en una fotografía en la que aparece junto a Cayo durante una celebración íntima realizada el último fin de semana.

En la imagen, ambos comparten una torta de cumpleaños y el artista escribió: “Brillas como nadie. Que la magia te acompañe siempre, feliz vuelta al sol Stephanie”. El mensaje, difundido a través de una historia de Instagram, fue rápidamente replicado y comentado por seguidores de ambas figuras.

Alejandro Sanz celebra el cumpleaños de Stephanie Cayo con un emotivo mensaje en redes sociales, compartiendo una imagen juntos en un ambiente festivo junto a un pastel.

La respuesta de Stephanie Cayo no tardó en llegar. En la misma red social, la actriz respondió a Sanz con la frase: “Debe ser porque estás aquí. Derribando muralla por muralla”, gesto que reforzó la percepción de cercanía entre ambos.

Las imágenes difundidas muestran a la pareja durante una celebración privada, acompañados de familiares y amigos. En la galería compartida por Cayo en Instagram, la artista aparece apoyada sobre el hombro de Sanz, quien sostiene un trozo de pastel.

Otras fotografías, cuidadosamente recortadas para preservar la privacidad, reflejan momentos de complicidad, como la supervisión de la comida y el instante en que la actriz apaga las velas de su torta de cumpleaños.

Las primeras fotos juntos de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz confirman el vínculo sentimental durante la celebración anticipada del cumpleaños de la actriz. (Instagram Stephanie Cayo)

Alejandro Sanz ya le había dedicado tierno mensaje en Instagram

El interés por la relación entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo viene en aumento desde hace varias semanas. Diversas publicaciones y comentarios en redes sociales alimentaron rumores sobre un posible romance, aunque ambos optaron por no hacer declaraciones al respecto y mantuvieron un perfil reservado frente al público y la prensa.

Uno de los momentos que más llamó la atención se produjo cuando el cantante español escribió en una publicación de Cayo: “No te puedo amar más”.

El español no se calla más y evidenció su amor con un mensaje que fue rápidamente captado en redes sociales | TikTok / Y ahora Sonsoles

La frase fue recogida por el programa de televisión Y ahora Sonsoles de Antena 3, lo que contribuyó a viralizar el mensaje y a intensificar la atención mediática. La respuesta de Cayo consistió en una serie de emojis de corazones, gesto que sumó elementos a la percepción de una relación personal entre ambos artistas.

La viralización de estas interacciones generó un marcado interés entre los seguidores de ambos, quienes han seguido de cerca los movimientos de la pareja tanto en redes sociales como en eventos públicos recientes. Desde los conciertos de Sanz en Latinoamérica, donde Cayo tuvo presencia, la exposición pública del vínculo se ha hecho más evidente.