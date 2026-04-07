Las primeras fotos de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz juntos: Celebran cumpleaños de la actriz y emocionan a sus fans

La actriz Stephanie Cayo sopla las velas de su pastel de cumpleaños junto a Alejandro Sanz, confirmando así su relación romántica en estas primeras imágenes públicas. (Instagram Stephanie Cayo)

La relación entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz ya es pública. Tras meses de rumores, la actriz peruana y el cantante español compartieron sus primeras fotografías juntos durante la celebración anticipada del cumpleaños número 38 de Cayo, publicando imágenes en sus redes sociales que confirman el vínculo sentimental entre ambos.

Las fotos difundidas muestran por primera vez a la pareja en actitud cercana. Stephanie Cayo subió a su cuenta de Instagram una galería de imágenes acompañadas únicamente de los emojis de corazón y torta de cumpleaños. En la más comentada, la artista aparece apoyada sobre el hombro de Alejandro Sanz, quien sostiene un trozo de pastel.

Casi todas las imágenes fueron recortadas parcialmente para resguardar la privacidad, sin embargo, a pesar de ello, refleja gestos de cercanía. En otras instantáneas, el cantante supervisa la comida, enciende las velas y aparece junto a Cayo en el momento de soplarlas.

Las reacciones no se hicieron esperar en las redes, tanto en Perú como en España. Los seguidores enviaron felicitaciones y mensajes que destacan el entusiasmo por la relación. Entre los comentarios de los fans se señala: “Hay conexiones que no se explican... pero se notan hasta en una foto”.

La pareja comparte imágenes donde se muestran gestos de cercanía y privacidad, cautivando a seguidores de ambos artistas en redes sociales. (Instagram Stephanie Cayo)

Además, la propia Fiorella Cayo, hermana de la actriz, escribió: “Qué bello mi amor. Sentirte cuidada y amada. Y así empieza el cumple con mucha energía bonita”, evidenciando el respaldo familiar hacia la relación.

Confirmación tras los rumores: del anonimato a la publicación de imágenes

El vínculo entre Stephanie Cayo y Alejandro Sanz había sido tema de especulación desde inicios de 2026. Los rumores se intensificaron al ser vistos juntos en conciertos del cantante en Perú y Ecuador, y tras la difusión de una foto de la pareja compartiendo un beso en Guayaquil.

Hasta el reciente anuncio, ninguno había emitido declaraciones directas: ambos optaron por comunicarse mediante publicaciones en redes sociales, donde solo se mostraban mensajes y gestos afectuosos. El instante que detonó la confirmación ocurrió semanas antes, cuando Alejandro Sanz publicó en Instagram una foto en videollamada con Stephanie Cayo.

Alejandro Sanz publicó en Instagram una tierna imagen de su videollamada con Stephanie Cayo, acompañada de un mensaje afectuoso que generó revuelo en sus seguidores.

La imagen también incluía un mensaje: “Hay lugares donde todo pesa menos y hasta uno se escucha mejor. Donde no hace falta mucho, pero todo se entiende. ¿También les pasa?”. Este texto fue interpretado por sus seguidores como una confesión pública de su relación. Posteriormente, Sanz escribió a Cayo: “No te puedo amar más”, a lo que la actriz respondió con emojis de corazones.

Semanas atrás, en diálogo con la emisora colombiana Caracol Radio, Stephanie Cayo señaló que atraviesa una etapa importante y que elige la reserva para resguardar la relación: “Es algo que quiero cuidar muchísimo (…). Por lo bonito que es”, afirmó, dejando clara la relevancia de este momento personal.

Las primeras fotos juntos de Stephanie Cayo y Alejandro Sanz confirman el vínculo sentimental durante la celebración anticipada del cumpleaños de la actriz. (Instagram Stephanie Cayo)

Proyectos, celebraciones y exposición pública medida

El desarrollo de la relación coincide con una etapa de actividad profesional para ambos artistas. Stephanie Cayo continúa con su trabajo en la serie DOC de Netflix, mientras que Alejandro Sanz, tras finalizar su vínculo con Candela Márquez a finales de 2025, ha optado por compartir esporádicamente momentos privados en sus redes.

La pareja eligió publicar solo ciertos aspectos de su vínculo, preservando su intimidad pese a la atención mediática. La reciente celebración del cumpleaños de la actriz, junto a amigos, familia y su nueva pareja, deja ver el entorno en el que se consolidó el vínculo. En las imágenes divulgadas aparece Stephanie Cayo en traje de baño y Alejandro Sanz en ropa casual, disfrutando de una comida junto al mar.

Stephanie Cayo y Alejandro Sanz oficializan su relación en redes sociales tras meses de rumores en Perú y España. (Instagram Stephanie Cayo)

En una de las imágenes, también sorprende ver a Sanz, de espaldas, usando una gorra con el escudo peruano. Es así como ambos mantienen sus agendas profesionales y personales, mientras su relación continúa desarrollándose bajo su propio ritmo.