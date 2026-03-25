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Los mejores deportes para personas mayores de 60 años: controlan la tensión, previenen la diabetes y cuidan de la salud cardiovascular

El ejercicio físico mejora la fuerza, la resistencia y protege de múltiples enfermedades

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Mujeres haciendo deporte en el
Mujeres haciendo deporte en el gimnasio (Freepik)

El envejecimiento de la población es una realidad cada vez más visible y, con ella, son muchas las personas preocupadas no solo por la cantidad de años que van a vivir, sino de qué manera van a hacerlo. Una alimentación variada y equilibrada, un descanso adecuado, practicar ejercicio regularmente y llevar una vida social saludable son las claves para mantenerse activo a partir de los 60 años.

De entre los pilares de una vejez activa sobresale el deporte, pues se convierte en una herramienta fundamental para prevenir enfermedades, mejorar la calidad de vida y mantener la autonomía durante más tiempo. La actividad física regular ayuda a prevenir patologías comunes en edades avanzadas, como la diabetes, la hipertensión o los problemas cardiovasculares, aseguran los especialistas de la Fundación Española del Corazón (FEC). Además, fortalece músculos y huesos, reduce el riesgo de caídas y contribuye a una mayor estabilidad corporal.

Antes de iniciar cualquier rutina, se recomienda consultar con un médico. Este paso es fundamental para adaptar el ejercicio a las condiciones de salud individuales y evitar riesgos innecesarios. Una vez obtenido el visto bueno, existen múltiples disciplinas que pueden practicarse de forma segura y efectiva.

Fitness y gimnasia

El fitness y la gimnasia destacan por su versatilidad, puesto que estas disciplinas ofrecen ejercicios adaptados a diferentes niveles de capacidad física, lo que las convierte en una opción ideal para personas mayores. A través de rutinas específicas, es posible mejorar la fuerza, la flexibilidad y la circulación sanguínea. Además, contribuyen a mantener la coordinación y el equilibrio, dos factores clave para prevenir caídas.

Más allá del aspecto físico, el fitness tiene un importante componente social. Muchas personas encuentran en estas actividades una oportunidad para relacionarse, compartir experiencias y combatir la soledad, un problema frecuente en la tercera edad.

Natación

Otra de las disciplinas más completas es la natación. Considerada un deporte de bajo impacto, permite trabajar todo el cuerpo sin dañar las articulaciones. En el agua, el peso corporal se reduce, lo que facilita el movimiento y disminuye el riesgo de lesiones. La natación mejora la resistencia, fortalece el corazón y contribuye a una mejor postura.

Además, el entorno acuático tiene un efecto relajante que favorece el bienestar emocional. El ritmo constante del agua ayuda a reducir el estrés y genera una sensación de calma difícil de encontrar en otras actividades.

Mitos Sobre El Ejercicio Físico - Bienestar

Baile

El baile, por su parte, combina ejercicio físico y expresión artística. Para muchas personas mayores, bailar es sinónimo de libertad. Esta actividad mejora la salud cardiovascular, fortalece músculos y articulaciones y estimula la coordinación. Pero también tiene un fuerte impacto emocional: potencia la autoestima, estimula la creatividad y aporta una sensación de vitalidad que trasciende lo físico.

A diferencia de otros deportes, el baile no se percibe como una obligación, sino como una forma de disfrute. Esto favorece la constancia, un factor clave para mantener los beneficios del ejercicio a largo plazo.

Ciclismo

El ciclismo completa la lista de actividades recomendadas ya sea al aire libre o en bicicleta estática. Su bajo impacto lo hace adecuado para personas con problemas articulares, mientras que su práctica regular fortalece el sistema cardiovascular y mejora la resistencia.

Además, el ciclismo permite conectar con el entorno. Salir a rodar, contemplar paisajes y disfrutar del aire libre contribuye a liberar tensiones y mejorar el estado de ánimo. En este sentido, no solo se trata de un ejercicio físico, sino también de una experiencia emocional.

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