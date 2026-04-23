Perú

Clima en Perú: temperatura y probabilidad de lluvia para Lima este 23 de abril

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Guardar
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones e infórmate sobre el pronóstico del clima para este jueves en Lima.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este jueves, se estima que en Lima habrá un 2% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 23 centígrados y una mínima de 20°. La nubosidad será del 100% y por la noche habrá una probabilidad del 3% de lluvias.

El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se reportan una docena de tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad durante todo el año.

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca alrededor del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en LimaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Connie Chaparro contó entre lágrimas cómo le detectaron cáncer a la piel tras una consulta rutinaria: “Se me cayó el mundo”

La actriz reveló que el diagnóstico fue un melanoma in situ, detectado a tiempo gracias a una revisión preventiva

Connie Chaparro contó entre lágrimas cómo le detectaron cáncer a la piel tras una consulta rutinaria: “Se me cayó el mundo”

Sancionan a hospedaje de mascotas por extraviar a perro bajo su cuidado: deberá pagar multa y compensación al dueño

El caso evidenció deficiencias en las medidas de seguridad durante un paseo grupal, pese a que el establecimiento conocía el comportamiento del animal

Sancionan a hospedaje de mascotas por extraviar a perro bajo su cuidado: deberá pagar multa y compensación al dueño

La Tinka 22 de abril: revisa aquí los números ganadores del último sorteo

Como cada miércoles, se publican los resultados ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los resultados del último sorteo

La Tinka 22 de abril: revisa aquí los números ganadores del último sorteo

Actual pareja de Tilsa Lozano es amigo de Jackson Mora y rompe su silencio: “Hemos entrenando años”

Andrés Muñoz Álvarez Calderón habló tras el ampay con Tilsa Lozano y aclaró su relación con Jackson. El protagonista de las imágenes negó conflictos con el exboxeador y aseguró que mantienen una amistad de años

Actual pareja de Tilsa Lozano es amigo de Jackson Mora y rompe su silencio: “Hemos entrenando años”

Exabogado de Magaly Medina amenaza con revelar chats privados: “Puedo levantar el secreto profesional”

La defensa de Yahaira Plasencia afirmó que tiene chats que involucrarían a la conductora y a personas de su entorno cercano

Exabogado de Magaly Medina amenaza con revelar chats privados: “Puedo levantar el secreto profesional”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE al 94,561 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Resultados ONPE al 94,561 % EN VIVO: el conteo oficial avanza y solo quedan actas pendientes por resolver en el JNE

Alcalde Carlos Bruce anuncia que Surco tendrá tres gimnasios municipales, uno de los cuales abrirá este mes

ONPE culmina procesamiento de actas: Roberto Sánchez mantiene ventaja sobre López Aliaga en la lucha por el segundo lugar

EEUU desmiente a José Balcázar y confirma que la compra de aviones se firmó este lunes con su “pleno conocimiento”

Embajador de EEUU anuncia que la llegada a Perú del primer lote de aviones F-16 será “entre 2029 y 2030″

ENTRETENIMIENTO

Actual pareja de Tilsa Lozano es amigo de Jackson Mora y rompe su silencio: “Hemos entrenando años”

Actual pareja de Tilsa Lozano es amigo de Jackson Mora y rompe su silencio: “Hemos entrenando años”

Exabogado de Magaly Medina amenaza con revelar chats privados: “Puedo levantar el secreto profesional”

Yahaira Plasencia estalla en vivo tras ver documento que vincula a su pareja con extorsión

Jefferson Farfán sorprende a ‘Cuto’ Guadalupe con una lujosa camioneta por su cumpleaños número 50: “Es un pedido especial”

Tula Rodríguez se suma a la conducción de ‘Mande quien Mande’ con Laura Huarcayo y Carlos Vílchez

DEPORTES

Partidos de hoy, miércoles 22 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 22 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alfonso Barco mantiene la titularidad en dura caída del Rijeka: su equipo se aleja de la Conference League

Lucciana Pérez se consagra en EE. UU. con el galardón a Jugadora del Año en el tenis universitario

Universitario vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del partido por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario vs Deportivo Garcilaso 4-1: goles y resumen del triunfo ‘crema’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026