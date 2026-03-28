Costa Verde: Marina de Guerra advierte sobre oleajes anómalos hasta el martes 31 de marzo

Cierran vía de la Costa Verde en el Callao ante condiciones del mar. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

La Marina de Guerra del Perú (MGP) emitió un aviso especial sobre la presencia de oleajes anómalos en el litoral nacional, fenómeno que persistirá hasta el 31 de marzo.

Según información brindada por la Dirección de Hidrografía y Navegación, el jefe del Servicio, capitán de corbeta César Valdiviezo Adrianzen, explicó en entrevista con TVPerú Noticias que estos oleajes tienen su origen en una baja presión dentro del Anticiclón del Pacífico Sur.

Esta masa de aire recorre miles de kilómetros antes de impactar en las costas peruanas, generando alteraciones en la dinámica del mar y afectando principalmente a playas orientadas hacia el suroeste.

La advertencia detalla que las playas más vulnerables son aquellas abiertas y semiabiertas, donde el oleaje anómalo puede provocar el ingreso de agua, arena y rocas hacia las áreas urbanas y viales costeras.

En ese sentido, las capitanías de puerto a lo largo del litoral han recibido la instrucción de emitir y hacer cumplir medidas de restricción, orientadas a proteger la seguridad de toda la comunidad y reducir riesgos de daños materiales.

Uno de los casos más notorios se registró en el litoral del Callao, donde las cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial captaron el momento en que las olas rompieron con fuerza sobre la pista de la Costa Verde.

El agua llegó hasta la avenida Miguel Grau y arrastró sedimentos y rocas, interrumpiendo la circulación habitual de vehículos y generando preocupación entre conductores y peatones.

En los últimos años, la costa peruana ha registrado oleajes anómalos debido a sismos intensos originados a grandes distancias. (Andina)

Medidas de prevención

Ante la magnitud del fenómeno, la Municipalidad Provincial del Callao dispuso el cierre temporal de la vía expresa Costa Verde en el tramo de norte a sur. La medida preventiva busca evitar incidentes y facilitar los trabajos de evaluación, limpieza y retiro de escombros arrastrados por el mar.

La restricción se aplica únicamente en la jurisdicción chalaca, mientras que otros sectores de la Costa Verde, como los que conectan distritos de Lima, continúan operando con normalidad.

Las autoridades municipales precisaron, según información recogida por TVPerú Noticias, que el cierre responde a la necesidad de intervenir de manera focalizada en la zona afectada.

El objetivo es garantizar condiciones seguras para la reanudación del tránsito vehicular. Al mismo tiempo, la ciudadanía ha sido exhortada a respetar las señales de tránsito y a optar por rutas alternas mientras se mantenga la restricción.

El jefe de la Dirección de Hidrografía y Navegación puntualizó que el monitoreo del oleaje anómalo continuará durante los próximos días, y que la reapertura de la Costa Verde dependerá de la evolución del fenómeno y del restablecimiento de condiciones seguras. Los equipos técnicos trabajan en la limpieza y evaluación de daños para devolver la normalidad lo antes posible.

El aviso de la Marina de Guerra del Perú subraya la importancia de acatar las recomendaciones oficiales, especialmente en contextos donde la naturaleza puede alterar la rutina diaria de la ciudad. La interacción entre el mar y la infraestructura urbana recuerda la necesidad de mantener sistemas de alerta y respuesta eficaces para proteger tanto la vida humana como los bienes materiales.