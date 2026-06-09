Productores agrarios acceden a cobertura de S/ 1.000 por hectárea con el Seguro Agrícola Catastrófico

La iniciativa prioriza a los agricultores de la agricultura familiar de subsistencia, considerados entre los más expuestos a las pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales. Foto: La Patria

Los pequeños agricultores del país cuentan con el Seguro Agrícola Catastrófico (SAC), un mecanismo de protección impulsado por el Estado que busca brindar respaldo económico frente a pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos adversos. La medida está dirigida principalmente a productores de la agricultura familiar de subsistencia, uno de los segmentos más vulnerables ante eventos naturales que afectan las cosechas.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) recordó que este instrumento no corresponde a una transferencia monetaria directa, sino a una cobertura que puede activarse cuando los cultivos sufren daños por lluvias intensas, heladas, granizadas u otras contingencias de origen climático. Su objetivo es mitigar parte del impacto económico generado por estos siniestros.

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Cobertura gratuita para los agricultores

Según informó el Midagri, el seguro se otorga sin costo para los productores beneficiarios y contempla una indemnización de hasta S/ 1.000 por hectárea afectada. De esta manera, se busca ofrecer un apoyo económico que contribuya a afrontar las consecuencias derivadas de la pérdida de cultivos.

La entidad precisó que el SAC forma parte de las acciones de protección social implementadas para el sector agrario, especialmente en zonas donde las actividades productivas dependen en gran medida de las condiciones climáticas y están más expuestas a eventos extremos.

Se pretende brindar un respaldo económico que ayude a mitigar el impacto de los daños sufridos en los cultivos. Foto: Midagri

Procedimiento para activar el beneficio

Para acceder a la cobertura, los productores deben comunicar los daños sufridos a las autoridades regionales correspondientes. Estas instancias son las encargadas de coordinar con la empresa aseguradora la evaluación de los perjuicios registrados en campo y los trámites necesarios para concretar la compensación.

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El ministerio señaló que las oficinas responsables del seguro vienen articulando acciones con los gobiernos regionales para garantizar una atención adecuada de los casos reportados. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades regionales y municipales para que orienten a los agricultores sobre los pasos requeridos para activar el beneficio.

Recursos destinados a la atención de siniestros

El Midagri indicó que se dispone de S/ 2.000 millones para atender este tipo de emergencias en más de dos millones de hectáreas agrícolas. Estos recursos están destinados a respaldar a los productores que resulten afectados por fenómenos naturales cubiertos por la póliza.

La entidad también destacó que se están difundiendo los procedimientos de acceso al seguro a través de distintos canales informativos. “Estamos trabajando en redes sociales sobre el procedimiento para que el productor acceda a ese beneficio que en algo aliviará su economía ante eventuales pérdidas registradas”, señaló.

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La institución también señaló que viene promoviendo información sobre los pasos necesarios para acceder al seguro mediante diversos canales de comunicación. Foto: Midagri

Agro de Arequipa llegó a 52 países

Según datos del Senasa, los envíos de productos vegetales desde Arequipa al mercado internacional registraron un fuerte avance durante la última década. El volumen exportado pasó de 15.392 toneladas en 2016 a 53.025 toneladas en 2025, lo que equivale a un incremento de 344%.

“El ritmo no se detiene en el 2026. Entre enero y abril de este año ya se despacharon 26.724 toneladas, por lo que se proyecta cerrar el año por encima de las 60 mil toneladas métricas enviadas al exterior”, sostuvo.

En la actualidad, los productos agrícolas de la región llegan a 52 mercados internacionales. Entre los principales destacan la uva de mesa, con más de 6.900 toneladas exportadas, seguida por la palta, que supera las 5.500 toneladas, y la granada, con más de 3.800 toneladas por campaña. A ello se suman otros cultivos con importante participación, como la páprika y la mandarina.

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