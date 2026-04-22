Perú

Arequipa lidera las exportaciones del Perú con un récord de USD 8.473 millones

El impulso de los envíos mineros y el avance de los productos agroindustriales sostienen la expansión regional, con un fuerte aumento en la demanda de mercados clave durante el inicio de 2026

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El buen ritmo se extendió en el arranque de 2026. En los dos primeros meses del año, las exportaciones de Arequipa sumaron USD 1.985 millones.
El buen ritmo se extendió en el arranque de 2026. En los dos primeros meses del año, las exportaciones de Arequipa sumaron USD 1.985 millones. Foto: Condé Nast Traveler

Arequipa reafirmó su posición como la principal región exportadora del país al cerrar el 2025 con envíos al exterior por USD 8.473 millones, la cifra más alta registrada hasta el momento. Este resultado representó un crecimiento de 24% frente al año previo, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

El dinamismo se mantuvo al inicio del 2026. Durante el primer bimestre, las exportaciones arequipeñas alcanzaron USD 1.985 millones, lo que significó un avance de 63% en comparación con el mismo periodo del año anterior, consolidando la tendencia expansiva del comercio exterior regional.

Minerales y agroexportación impulsan el crecimiento

El desempeño estuvo marcado principalmente por el incremento en los envíos mineros. El cobre lideró con un crecimiento de 48,2%, sumando USD 859 millones, seguido del oro, que avanzó 61,3% hasta los USD 664 millones. El caso más destacado fue el plomo, cuyas exportaciones se dispararon en 2.738%, alcanzando USD 248 millones, reflejando un notable repunte en su demanda internacional.

En cuanto a los destinos, los productos de Arequipa se dirigieron principalmente a China, Canadá, Suiza, Japón e India, mercados que concentran gran parte de las compras tanto de minerales como de bienes agroindustriales. En este último rubro, destacaron productos como la uva, con un crecimiento de 19% y ventas por USD 11,9 millones, y la granada, que aumentó 34% hasta los USD 12,7 millones, contribuyendo a diversificar la oferta exportable de la región.

El cobre se posicionó como el principal motor, al crecer 48,2% y alcanzar un valor de USD 859 millones.
El cobre se posicionó como el principal motor, al crecer 48,2% y alcanzar un valor de USD 859 millones. Foto: Ptsmake

Impulso de los metales y el café eleva con fuerza las exportaciones tradicionales en Perú

Las exportaciones peruanas registraron en febrero un marcado crecimiento, al alcanzar los USD 8.988 millones, lo que representa un aumento interanual de 38%. Este desempeño estuvo principalmente impulsado por la mejora en los precios internacionales de los metales, especialmente el oro y el cobre, así como por el mayor valor del plomo concentrado. A ello se sumó un incremento en los envíos de café, que reforzó el dinamismo del sector exportador.

En ese contexto, las exportaciones tradicionales totalizaron USD 7.258 millones, con un avance de 48,8% frente al mismo mes del año anterior. El resultado respondió no solo al repunte de las cotizaciones —como el oro (73,3%) y el cobre (53,7%)—, sino también al mayor volumen exportado de productos agrícolas tradicionales, que crecieron 51,7%, con el café como principal protagonista.

Exportaciones no tradicionales mantienen crecimiento y consolidan desempeño acumulado en Perú

Por su parte, los envíos no tradicionales mostraron una expansión más moderada, con un crecimiento de 6,4% interanual en febrero. Este avance estuvo sustentado en un aumento de 6,9% en los volúmenes exportados, reflejando una mayor actividad en diversos sectores productivos orientados al mercado externo.

Dentro de este grupo, destacaron productos como los arándanos, mangos frescos, pota congelada y paltas, que registraron incrementos significativos en sus ventas. En el acumulado hasta febrero, las exportaciones totales sumaron USD 18.781 millones, lo que implica un crecimiento de 37,6% respecto al mismo periodo de 2025, explicado principalmente por el efecto de mayores precios internacionales. En este periodo, las exportaciones tradicionales crecieron 49,5%, mientras que las no tradicionales alcanzaron USD 3.700 millones, con una expansión de 3,9%.

A nivel nacional, los arándanos experimentaron un crecimiento en exportaciones.
A nivel nacional, los arándanos experimentaron un crecimiento en exportaciones. Foto: Arándanos el Cierrón

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