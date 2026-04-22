Perú

Roberto Sánchez en contra de elecciones complementarias: convoca a protestas para “defender el voto” de las regiones

El Jurado Nacional de Elecciones se encuentra en sesión extraordinaria que podría decidir el futuro de las elecciones generales y quiénes serán los candidatos que pasen a la segunda vuelta programada para el 7 de junio

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Roberto Sánchez en contra de posibles que se realicen elecciones complementarias: convoca a protestas para “defender el voto” de las regiones. (Video: X / @JaimeHerreraCaj)

En medio de una crisis de confianza institucional durante las elecciones presidenciales, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien además se encuentra en segundo lugar en el conteo de votos según la ONPE, se manifestó en contra de la posibilidad de realizar unas “elecciones complementarias”.

La respuesta de Sánchez es motivada por la exigencia del candidato presidencial Rafael López Aliaga, que acusa un supuesto fraude electoral y ha exigido -amenazas de por medio- al jefe del JNE a que se apruebe la realización de estas “elecciones complementarias” y se permita el sufragio de las personas que no pudieron votar los días 12 y 13 de abril o, en su defecto, que se repitan las elecciones en Lima.

Debido a ello, Sánchez respondió y afirmó que esta estrategia “desconoce el derecho al voto de las regiones” y llamó a sus seguidores a manifestarse en las calles para “defender la voluntad democrática, el voto popular”.

“Hoy el Jurado Nacional de Elecciones pretende evaluar las elecciones complementarias desconociendo el derecho del voto de las regiones. Eso no lo vamos a tolerar. Llamamos a las fuerzas patrióticas, democráticas, al pueblo rural, al pueblo andino, a que se movilice a defender la voluntad democrática, el voto popular", indicó el candidato presidencial.

Roberto Sánchez en contra de elecciones complementarias: convoca a protestas para “defender el voto” de las regiones
Roberto Sánchez en contra de elecciones complementarias: convoca a protestas para “defender el voto” de las regiones

Además, Roberto Sánchez pidió a las misiones internacionales de observación que se mantengan vigilantes y puedan asegurar que el proceso sea transparente y se respete el sufragio de los ciudadanos de distintas regiones.

“Llamar a la comunidad internacional, que son observadores de este proceso, para que puedan preservar los estándares de un proceso electoral democrático, transparente y que respete el voto de las regiones del Perú, que ya han hablado y respaldan a Junto por el Perú”, afirmó durante un encuentro con sus bases.

Rafael López Aliaga exige “elecciones complementarias”

En una concentración realizada en la Av. de la peruanidad el domingo 19 de abril, Rafael López Aliaga exigió que estas nuevas “elecciones complementarias” se realicen antes del 3 de mayo, en apenas una semana y media.

El discurso de Rafael López Aliaga sobre fraude electoral incluye otra vez referencias a violencia sexual. Video: Facebook Rafael López Aliaga

“Elecciones complementarias antes del 3 de mayo, señor Burneo, si no lo hace, no le garantizo nada, señor Burneo. No le garantizo nada”, indicó Rafael López Aliaga durante su intervención en la que volvió a referirse al proceso electoral como un fraude y afirmó que los peruanos habían sido “violados”.

“Señor Burneo, convoque usted a elecciones complementarias. Los peruanos han sido violados, han sido maltratados, han sido vejados”, expresó.

Rafael López Aliaga: “Si Burneo hasta mañana no declara la nulidad de las elecciones; le voy a meter todo mi plan Morrocoy, bien grandazo se lo voy a meter para que se haga hombre”

Cabe señalar que no es la primera vez que el candidato de Renovación Popular hace referencia a la violencia sexual y amenaza al presidente del Jurado Nacional de Elecciones. En uno de sus primeros mítines convocados, cuando el conteo rápido dejó de favorecerlo, amenazó con “meterle todo el plan Morrocoy” para que “se haga hombre”.

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