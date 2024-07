Adolfo Chuiman anuncia su salida de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y la televisión: “Estaba yendo contra mi salud”

El reconocido actor Adolfo Chuiman, ampliamente celebrado por su papel de ‘Peter’ en la popular serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, ha decidido dar un paso al costado y retirarse de la producción. Este anuncio llega después de una exitosa carrera interpretando diversos personajes en la ficción, que le ha ganado el cariño de muchos seguidores.

El artista peruano había estado considerando su retiro desde su regreso a la serie, una noticia que inicialmente emocionó a sus fans. Sin embargo, Chuiman decidió priorizar su salud física debido a algunas complicaciones que comenzaron a alarmarlo. “Tuve un percance físico. No me daba cuenta que estaba yendo contra mi salud, empecé a sentir mareos, pero es cuando no te cuidas”, explicó el actor durante una entrevista con el programa ‘La banda del Chino’.

Este cambio en su vida no fue una decisión fácil, ya que Adolfo Chuiman ha sido una figura emblemática en ‘Al Fondo Hay Sitio’. A pesar de su amor por el trabajo y su compromiso con la serie, su salud se ha convertido en su principal preocupación. Los mareos y otros síntomas físicos le hicieron darse cuenta de la necesidad de cuidarse más y reducir el ritmo de su vida laboral.

La noticia del retiro de Adolfo Chuiman llega poco después de la salida de otra querida actriz de la serie, Mónica Sánchez. Su partida también impactó profundamente a Chuiman. “Mónica y yo, los últimos en abrazarnos. Me sorprendió porque la conozco de tiempo, he trabajado mucho con ella, pero también ya parece que se había enterado de mi decisión de descansar”, compartió el actor.

Cabe mencionar que no es la primera vez que el actor nacional abandona la serie, hace casi un año, estuvo fuera de la serie durante varios meses, incluso muchos pensaron que se iba a retirar de manera definitiva al aparentar una muerte de su personaje.

En aquel entonces, señaló que las largas horas de grabación, incluyendo escenas nocturnas, además de lo alejado que se encuentra Pachacamac, lo animaron a retirarse de la ficción de América Televisión; sin embargo, ahora parece haber tomado la decisión de alejarse de manera definitiva.

Adolfo Chuiman y su paso por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

A la temprana edad de 16 años, Adolfo Chuiman tuvo la oportunidad de ingresar al Teatro Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), un espacio que marcaría el inicio de su destacada carrera en el mundo de la actuación. Durante su tiempo en el teatro universitario, Chuiman compartió clases con notables figuras como Guillermo Ugarte Chamorro, César Urueta Alcántara y el reconocido director peruano Ernesto Ráez.

“Yo primero ingreso al Teatro Universitario de San Marcos, el TUSM. Ahí estudié con grandes profesores, grandes hombres de teatro”, comentó Adolfo Chuiman en una entrevista en el canal de YouTube ‘Café con la Chevez’. En este entorno formativo, el futuro ‘Peter’ de ‘Al fondo hay sitio’ destacó rápidamente entre sus compañeros, convirtiéndose en el mejor de su clase.

Chuiman recordó con orgullo cómo su desempeño en las aulas de teatro de la UNMSM lo llevó a ser reconocido por sus profesores. “Ellos (mis profesores) me vieron condiciones (para el teatro), salí como primer alumno. La primera obra que hice fue ‘Farsa y justicia del corregidor’ de Alejandro Casona y salí como el mejor alumno. Me dieron un premio”, relató el actor.

Este reconocimiento en la UNMSM fue un hito importante en su vida, ya que no solo validó su talento, sino que también le abrió puertas en el mundo del teatro. Tras su exitosa experiencia en San Marcos, Chuiman continuó su formación en prestigiosas escuelas de teatro, como La Cabaña y el Instituto Superior de Artes Dramáticos, donde perfeccionó sus habilidades y consolidó su pasión por la actuación.