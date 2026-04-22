Perú

Vello, acné y crecimiento acelerado en niños y niñas: signos que podrían indicar pubertad precoz

Detectar a tiempo cambios físicos adelantados en niñas y niños permite iniciar tratamiento oportuno y reducir posibles consecuencias en su crecimiento y bienestar integral

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Niña con mochila y mujer adulta sentadas en banco de sala de espera. La mujer consuela a la niña tocándole el brazo. Otros pacientes y niños jugando al fondo
Una madre ofrece apoyo emocional a su hija en la sala de espera de un centro médico, donde buscan orientación sobre la pubertad precoz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aparición de vello corporal, acné, crecimiento acelerado o cambios físicos propios de la adolescencia en edades tempranas puede ser una señal de alerta. Especialistas advierten que estos signos podrían estar relacionados con pubertad precoz, una condición que provoca el inicio anticipado del desarrollo sexual y que requiere atención médica oportuna.

Se considera pubertad precoz cuando ocurre antes de los 8 años en niñas y antes de los 9 años en niños. Aunque en Perú no se cuentan con estadísticas nacionales recientes sobre su incidencia, médicos coinciden en que identificar los primeros síntomas es clave para reducir posibles impactos en la salud física, emocional y social de los menores.

¿Por qué es importante detectarla a tiempo?

La Dra. Nathaly Poma, gerente médico de AdiumPerú, explicó que el inicio temprano de la pubertad puede traer consecuencias más allá de los cambios visibles en el cuerpo.

“El inicio temprano de la pubertad puede afectar de manera importante el bienestar emocional y social de niñas y niños, generando problemas como ansiedad, baja autoestima o dificultades para relacionarse con otros. En el aspecto físico, también puede influir en la estatura final debido al cierre prematuro de los cartílagos de crecimiento, y se ha vinculado con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas en la adultez. Por ello, es fundamental identificarla a tiempo y contar con el seguimiento de un especialista, asegurando un desarrollo adecuado y un bienestar integral”, señaló la especialista.

Esto significa que, aunque algunos padres podrían pensar que “crecer antes” es una ventaja, en realidad puede representar riesgos importantes. Cuando los huesos maduran demasiado rápido, el crecimiento se detiene antes de lo esperado, lo que puede afectar la talla final en la adultez.

Señales de alerta en casa

(Shutterstock)
(Shutterstock)

Los expertos recomiendan estar atentos a cambios físicos o conductuales inusuales en niñas y niños. Entre los principales signos están:

  • Desarrollo mamario o aumento testicular antes de la edad esperada
  • Aparición temprana de vello púbico o axilar
  • Olor corporal intenso similar al de adolescentes
  • Crecimiento acelerado en talla
  • Cambios de humor o comportamiento
  • Presencia de acné temprano
  • Menstruación antes de los 8 años en niñas
  • Maduración corporal visible en poco tiempo

Si estos síntomas aparecen de forma anticipada, lo recomendable es acudir al especialista y no esperar a que “se normalice solo”.

Impacto emocional en los menores

La pubertad precoz también puede afectar la salud mental. Niñas y niños que desarrollan cambios físicos antes que sus compañeros pueden experimentar vergüenza, timidez, ansiedad, baja autoestima o incluso depresión.

En algunos casos, estas diferencias físicas los convierten en blanco de burlas escolares o comentarios incómodos, generando aislamiento social y estrés emocional para el que aún no están preparados.

Posibles causas y factores de riesgo

La pubertad precoz puede tener distintos orígenes, desde factores hormonales hasta causas genéticas o condiciones médicas específicas. También se siguen investigando factores ambientales y de estilo de vida.

Un estudio publicado en 2024 en la revista científica Frontiers in Pediatrics, realizado en 3.560 niñas y niños de entre 5 y 10 años en China, encontró una asociación entre el comportamiento sedentario prolongado y mayor riesgo de pubertad precoz en niñas, especialmente cuando se combinaba con exceso de tiempo frente a pantallas.

Los investigadores señalaron que la exposición prolongada a dispositivos podría alterar la producción de melatonina, hormona vinculada al sistema que regula el inicio puberal. Sin embargo, aclararon que el estudio muestra asociación y no causalidad, por lo que aún se requieren más investigaciones.

¿Qué hacer ante la sospecha?

La Dra. Poma remarcó que hablar de pubertad no debe ser un tema tabú dentro del hogar.

“Hablar de pubertad no debería ser un tabú. Debemos empoderar a padres, madres y cuidadores para que observen, pregunten y busquen ayuda profesional sin miedo ni estigma”, enfatizó.

Ante cualquier sospecha, se recomienda acudir a un endocrinólogo pediatra. El especialista puede solicitar una valoración integral que incluya examen físico, estudios hormonales, radiografías de edad ósea y, de ser necesario, tratamiento médico para regular la progresión puberal.

El Ministerio de Salud también recomienda acudir a controles periódicos de crecimiento y desarrollo, ya que permiten detectar de forma temprana alteraciones físicas y hormonales.

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