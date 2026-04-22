Perú suscribe un acuerdo clave con Canadá, una de las 10 economías más importantes del mundo

El acuerdo entre PROINVERSIÓN y la Corporación Comercial Canadiense impulsa proyectos de Asociación Público-Privada en Perú, con objetivo de cerrar brechas en infraestructura.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) firmó un Memorando de Entendimiento con la Corporación Comercial Canadiense (CCC) para impulsar el desarrollo de proyectos de Asociación Público-Privada (APP) en Perú.

El acuerdo, suscrito el 21 de abril, abre nuevas vías de colaboración para identificar oportunidades de inversión en sectores estratégicos como transporte, irrigación y desarrollo urbano, y facilita la participación de empresas canadienses mediante el modelo de contratación de la CCC.

El presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio, destacó que el memorando permitirá ampliar alternativas para estructurar y ejecutar proyectos que contribuyan al cierre de brechas en infraestructura, en el marco de las APP 5.0.

Cooperación bilateral para fortalecer la infraestructura peruana

El memorando firmado establece mecanismos concretos de intercambio de información y experiencias, promoviendo el diálogo entre ambos países para la identificación y estructuración de proyectos conjuntos.

La experiencia de Canadá en la implementación de esquemas APP se convierte en un factor relevante para potenciar el desarrollo de infraestructura en Perú.

Jean Dominique Ieraci, embajador de Canadá en el país, remarcó que el acuerdo servirá para transformar ideas en proyectos y resultados concretos, con impacto positivo en la vida de los ciudadanos peruanos.

El Tratado de Libre Comercio fortalece la competitividad exportadora peruana y profundiza la cooperación bilateral en comercio, trabajo y medio ambiente con Canadá.

Canadá: potencia económica y socio estratégico

Canadá está catalogado entre las diez economías más importantes del planeta por volumen de Producto Interno Bruto (PIB).

En 2024, su deuda pública alcanzó los 2.308.115 millones de euros, lo que representa el 110,02% de su PIB y sitúa al país entre los de mayor deuda relativa en el mundo.

La deuda per cápita canadiense es de 55.938 euros, una de las cifras más altas a nivel global. Pese a este contexto, Canadá mantiene un rol destacado como inversor internacional y socio de referencia para países emergentes.

Inversión y comercio: una relación consolidada

En Perú, la inversión canadiense supera los US$ 15.600 millones, con fuerte presencia en minería, energía, servicios y asociaciones público-privadas.

Empresas de Canadá lideran proyectos mineros como Antamina, Zafranal y La Granja, además de destacar en el sector energético, donde el fondo CPP Investments controla el 50% de Inkia Energy y FinDev Canada financia proyectos renovables como la planta solar Illa en Arequipa.

Las inversiones canadienses en Perú se reflejan en proyectos mineros internacionales como Antamina, Zafranal y La Granja, y en energías renovables a través de FinDev Canada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tratado de Libre Comercio entre ambos países ha fortalecido la competitividad de las exportaciones peruanas y fomentado el compromiso bilateral en áreas de comercio, medio ambiente y cooperación laboral.

En 2024, la balanza comercial registró un superávit de US$ 1.365 millones para Perú, aunque las exportaciones descendieron 8,9% y el comercio total cayó 14,6% respecto al año anterior.

El intercambio comercial sigue concentrado en productos mineros, principalmente oro, mientras que el segmento no tradicional, como agroindustria y textil, muestra un crecimiento sostenido aunque aún minoritario.

Lo que se espera a futuro con esta alianza

La alianza estratégica consolidada por el reciente acuerdo refuerza la posición de Perú como destino atractivo para inversiones internacionales.

El reto consiste en diversificar la matriz exportadora, fortalecer la infraestructura y aprovechar las ventajas de la cooperación con una economía avanzada como la canadiense.

El memorando suscrito por PROINVERSIÓN y la CCC representa un paso relevante en ese camino, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible y la integración regional.