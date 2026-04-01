Perú

Advierten incremento de casos de migraña en niños y adolescentes: conozca los síntomas y señales de alarma

El 70 % de los casos presenta antecedentes familiares, lo que constituye un factor clave para el diagnóstico clínico

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Dolor de cabeza en niños puede ser migraña: advierten señales para acudir al médico. (Foto: Agencia Andina)
Dolor de cabeza en niños puede ser migraña: advierten señales para acudir al médico. (Foto: Agencia Andina)

La migraña, comúnmente asociada a la población adulta, también afecta a niños y adolescentes, con un incremento de casos a medida que avanzan en edad. Este trastorno, aunque poco frecuente entre los 3 y 7 años, se presenta con mayor incidencia a partir de los 10 años, especialmente en mujeres.

Según explicó la especialista Lucía Rodríguez, del Servicio de Neuropediatría del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en la consulta externa se observa que entre 3 y 4 de cada 20 a 30 pacientes podrían presentar migraña. Esta cifra evidencia la presencia de este problema de salud en la población pediátrica.

Expertos alertan sobre migraña infantil y destacan importancia del diagnóstico temprano. (Foto: Agencia Andina)
Expertos alertan sobre migraña infantil y destacan importancia del diagnóstico temprano. (Foto: Agencia Andina)

Características clínicas y síntomas

La migraña en menores presenta características específicas que permiten diferenciarla de un dolor de cabeza ocasional. Se trata de un dolor agudo que puede durar desde 15 minutos o más, con episodios que se repiten en el tiempo y periodos sin síntomas.

Asimismo, suele localizarse en la zona frontal o frontoparietal y se describe como un dolor pulsátil de intensidad moderada a severa. Este malestar puede interferir en las actividades cotidianas del menor, como asistir al colegio o realizar actividades recreativas.

Migraña en menores: especialistas alertan aumento de casos y detallan síntomas clave. (Foto: Agencia Andina)
Migraña en menores: especialistas alertan aumento de casos y detallan síntomas clave. (Foto: Agencia Andina)

Diagnóstico y antecedentes familiares

Entre los síntomas asociados se encuentran mareos, palidez, sudoración, vómitos y sensibilidad a la luz o al ruido. Estas manifestaciones acompañan al dolor principal y contribuyen a identificar el cuadro clínico.

La especialista indicó que el examen neurológico y general del paciente suele ser normal. No obstante, un factor clave para el diagnóstico es el antecedente familiar, ya que en aproximadamente el 70 % de los casos existe un familiar directo que también padece migraña.

Neuróloga sonriente escribe frente a tres niños y adolescentes sentados en una consulta, con modelos de cerebro, folletos de migraña y un estetoscopio.
Una neuróloga pediátrica atiende a tres niños y adolescentes de entre 6 y 17 años en una sala de consulta, brindando atención médica en un ambiente profesional y cálido, con material informativo sobre migraña visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Señales de alarma y prevención

La doctora advirtió que es necesario acudir a un especialista cuando el dolor de cabeza se vuelve progresivo, más intenso de lo habitual o aparece durante la noche al punto de interrumpir el sueño. También alertó sobre casos en los que el dolor empeora con el esfuerzo físico, como al toser.

En cuanto al manejo del trastorno, recomendó el uso de analgésicos bajo supervisión médica y la adopción de medidas preventivas. Entre ellas figuran mantener una alimentación adecuada —evitando alimentos como chocolate, queso y plátano—, asegurar al menos ocho horas de sueño, controlar el uso de dispositivos electrónicos y fomentar entornos familiares que reduzcan el estrés.

Las migrañas pueden tener repercusiones en el rendimiento de una persona, tanto en entornos educativos como laborales, mermando el rendimiento - crédito Pexels
Las migrañas pueden tener repercusiones en el rendimiento de una persona, tanto en entornos educativos como laborales, mermando el rendimiento - crédito Pexels

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