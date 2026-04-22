Perú

Condenan a 30 años a hermana de ‘Jhon Pulpo’ por secuestro de universitaria en Trujillo: otros tres implicados también fueron sentenciados

Los secuestradores exigían cinco millones de dólares y utilizaron vehículos robados con placas falsas

Guardar
El Poder Judicial condenó a integrantes de la organización criminal “Los Pulpos” por secuestro agravado en Trujillo. (Composición: Infobae)
El Poder Judicial condenó a integrantes de la organización criminal “Los Pulpos” por secuestro agravado en Trujillo. (Composición: Infobae)

La respuesta judicial frente a los delitos de secuestro en el norte del país suma un nuevo episodio con la reciente sentencia dictada en Trujillo. El caso, que involucró a una estudiante universitaria, expone la forma de operar de organizaciones criminales en la región La Libertad y el nivel de planificación que alcanzan estas acciones delictivas.

El proceso judicial se desarrolló a partir de una investigación fiscal que reunió elementos suficientes para sustentar la acusación. La intervención de distintas instituciones permitió esclarecer los hechos ocurridos en julio de 2024, cuando la víctima fue interceptada en las inmediaciones de su vivienda. El caso generó atención debido a la violencia empleada y al monto exigido como rescate.

El fallo judicial establece responsabilidades concretas para los implicados, en un contexto marcado por el incremento de delitos vinculados a la extorsión y el secuestro. La resolución también pone en evidencia los mecanismos utilizados por las bandas criminales para ejecutar este tipo de acciones.

Sentencia contra integrantes de “Los Pulpos”

Tres implicados recibieron 30 años de prisión y una cuarta persona fue sentenciada a 20 años.
Tres implicados recibieron 30 años de prisión y una cuarta persona fue sentenciada a 20 años.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo impuso 30 años de pena privativa de la libertad a Judith Katherine Cruz Arce, Brayan Ronald Rodríguez Vásquez y Rubén Junior Vega Castillo. En el mismo proceso, María de los Ángeles Abanto de la Cruz recibió una condena de 20 años de prisión.

Todos los sentenciados fueron considerados coautores del delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro agravado en agravio de Krisstell Denisse Cotrina Cruz. La resolución judicial se sustentó en los elementos presentados durante el juicio oral, que incluyeron testimonios, pericias e informes documentales.

El Ministerio Público detalló que la investigación permitió demostrar la participación directa de los acusados en la ejecución del delito. La acusación fiscal se centró en evidenciar la coordinación entre los implicados y la distribución de funciones durante el secuestro.

La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo diseñó la estrategia probatoria que sustentó la acusación. Durante el juicio se presentaron más de veinte testimonios, además de pericias técnicas e informes que permitieron reconstruir los hechos.

Según la información oficial, las pruebas expusieron una planificación detallada, así como el seguimiento previo a la víctima. Estos elementos resultaron determinantes para acreditar la responsabilidad penal de los sentenciados más allá de toda duda razonable.

El Ministerio Público señaló en su pronunciamiento: “La Fiscalía planteó la estrategia probatoria que permitió acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal de los sentenciados”. Esta declaración forma parte del reporte institucional difundido tras conocerse la sentencia.

Secuestro y rescate de la víctima

Trujillo: Secuestran a universitaria a pocos metros de su casa (América Noticias)

Los hechos ocurrieron el 8 de julio de 2024, cuando la víctima fue interceptada al salir de su domicilio en la urbanización Alto Mochica. De acuerdo con la investigación, los delincuentes utilizaron armas de fuego para ejecutar el secuestro.

La joven fue trasladada en vehículos con placas falsas hacia un inmueble ubicado en el distrito de Huanchaco, donde permaneció retenida. La operación incluyó acciones previas de reglaje y vigilancia, según lo expuesto durante el proceso judicial.

El rescate se produjo al día siguiente gracias a un trabajo conjunto entre la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público. La intervención permitió ubicar el lugar de cautiverio y liberar a la víctima con vida.

Tras el secuestro, los implicados abandonaron el vehículo utilizado para el traslado en la parte alta del distrito de La Esperanza. El automóvil fue incendiado, lo que motivó la alerta de vecinos de la zona, quienes informaron a la Policía Nacional.

El propietario del vehículo se presentó posteriormente y declaró que la unidad había sido robada semanas antes del incidente. Este elemento fue incorporado a la investigación como parte del análisis de los recursos logísticos empleados por la organización.

La Policía identificó a la víctima como una estudiante de Psicología de 19 años. Según información difundida por autoridades policiales, los responsables del secuestro establecieron contacto con los familiares para exigir un rescate de cinco millones de dólares. Este dato fue proporcionado por el coronel Víctor Revoredo, jefe policial contra la criminalidad en Trujillo.

Contexto de criminalidad en Trujillo

El caso se enmarca en una serie de delitos relacionados con extorsión y secuestro que se registran en la ciudad de Trujillo. Las autoridades han advertido sobre la presencia de organizaciones criminales que operan bajo esquemas similares.

En su pronunciamiento, el Ministerio Público indicó: “En una firme demostración de lucha contra el crimen organizado, el Ministerio Público (…) obtuvo una contundente sentencia condenatoria contra integrantes de la organización criminal ‘Los Pulpos’, responsables de un violento secuestro agravado”.

El mismo comunicado agrega que este resultado responde a la acción coordinada entre instituciones encargadas de la persecución del delito, en un escenario donde los casos de secuestro mantienen presencia en la región.

Temas Relacionados

Jhon Pulpo’TrujilloLos Pulposperu-noticias

Más Noticias

Sporting Cristal 0-1 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

El equipo ‘celeste’ buscará una victoria clave en Sullana ante un conjunto ‘albo’ urgido de sumar puntos. No te pierdas todas las incidencias del encuentro

Sporting Cristal 0-1 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Pronóstico del estado del tiempo en Chiclayo para el miércoles 22 de abril

La ciudad experimenta un clima desértico con escasas precipitaciones, aunque la cercanía al mar le da cierta humedad

Pronóstico del estado del tiempo en Chiclayo para el miércoles 22 de abril

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

Clima en Tarapoto: el pronóstico del clima y las temperaturas de mañana

Conoce el pronóstico del tiempo para mañana en Trujillo

Su clima desértico con bajas precipitaciones le han ganado el apodo de la "ciudad de la eterna primavera" entre sus habitantes

Conoce el pronóstico del tiempo para mañana en Trujillo

ATU acelera tarjeta única para integrar estos servicios de transporte: usuarios podrán viajar por Lima con un solo pago

El nuevo mecanismo sin contacto promete mayor seguridad y distingue perfiles de pasajeros. El sistema busca marcar un cambio en la experiencia de movilidad

ATU acelera tarjeta única para integrar estos servicios de transporte: usuarios podrán viajar por Lima con un solo pago
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Transparencia exhorta al JNE y a la ONPE a culminar el conteo de votos y cumplir el cronograma de cara a la segunda vuelta: “Es urgente”

Transparencia exhorta al JNE y a la ONPE a culminar el conteo de votos y cumplir el cronograma de cara a la segunda vuelta: “Es urgente”

¿José Balcázar, con las horas contadas? Renovación Popular pide a bancadas tomar “acciones inmediatas por la seguridad nacional”

¿Elecciones complementarias?: JNE tomaría nuevas medidas ante fallas durante las elecciones

Crisis por frustrada compra de aviones F-16: Congreso impulsa moción de censura contra José María Balcázar

José María Balcázar reconoce que ordenó postergar el pago por los aviones F-16, pese a contrato firmado

ENTRETENIMIENTO

Roberto Martínez orgulloso en la graduación de la hija mayor de Melissa Loza: “Lo lograste, arquitecta”

Roberto Martínez orgulloso en la graduación de la hija mayor de Melissa Loza: “Lo lograste, arquitecta”

Xiomy Kanashiro pide anillo de compromiso a Jefferson Farfán: “Estoy esperando la roca”

Laura Pausini se disculpa con público peruano por reclamo en concierto: “Me expliqué mal, pero la segunda fila me explotó el corazón”

Rodrigo Brand es duramente criticado en redes sociales tras ataque de ira y golpes a reportero de Magaly Medina

Paco Bazán quiere que Susana Alvarado sea la madre de sus hijos: “Sería hermoso”

DEPORTES

Sporting Cristal 0-1 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Sporting Cristal 0-1 Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

Primer triunfo de Ignacio Buse en Masters 1000: sólido debut en Madrid frente a extop 20 para romper su racha negativa

Alianza Lima pierde a Renzo Garcés para el duelo ante ante Atlético Grau: esta es la razón de su ausencia en partido clave

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau HOY: partido en Piura por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Carlos Aparicio defendió a Ysabella Sánchez tras amonestación en Alianza Lima vs San Martín: “Si está prohibido mirar que jueguen con antifaces”