Resultados del Gana Diario de este sábado 6 de junio: números ganadores del último sorteo

La lotería de Gana Diario divulgó los resultados ganadores de su más reciente sorteo. Verifique si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece La Tinka, la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.
Fecha del sorteo: sábado 6 de junio de 2026
Número del sorteo: 4604
Resultados: 21, 03, 25, 04, 15
A qué hora se juega Gana Diario
Gana Diario efectúa un sorteo cada día, de lunes a domingo.
Los números ganadores se dan a conocer después de las 20:30 horas.
Hasta cuándo puedes reclamar tu premio
Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.
PUBLICIDAD
Qué documentos necesito para reclamar un premio en Gana Diario
Para reclamar un premio en Gana Diario Perú necesitas presentar la siguiente documentación:
Boleto ganador original en buen estado y con datos legibles.
Documento de identidad oficial (DNI).
Formas de pago para premios mayores a S/5,000: pago por cheque o transferencia bancaria (deberás proporcionar número de cuenta para transferencia).
Retención fiscal: se aplica una retención automática del 10% sobre el monto del premio al momento del pago.
Ten en cuenta que el derecho a cobrar premios en efectivo caduca a los 180 días calendario desde la fecha del sorteo.
Más Noticias
Resultados de la Kábala de este sábado 6 de junio: ganadores del último sorteo
Como cada sábado, La Tinka da a conocer los números ganadores del sorteo millonario de la Kábala. Estos son los resultados
Temblor hoy en Perú EN VIVO: Último sismo y reporte del IGP del sábado 6 de junio de 2026
El Instituto Geofísico del Perú y el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional han confirmado movimientos telúricos relevantes en las últimas semanas e instan a la población a estar preparados ante un posible sismo de gran magnitud
Receta de refresco de carambola peruano
Esta preparación tiene su origen en la costa y selva del Perú, donde la carambola, también conocida como fruta estrella, crece en abundancia.
Carapulcra: receta de uno de los guisos más ricos de la cocina peruana
En la costa sur del Perú, la carapulcra se sirve en reuniones familiares y fiestas tradicionales, acompañando muchas veces con yuca sancochada o arroz
ONPE despliega el 100 % del material electoral en todo el Perú y todo queda listo para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
La ONPE confirmó que la entrega del material electoral alcanzó el 100 % a nivel nacional tras la distribución final en el centro poblado de Wijint, Alto Amazonas, dejando todo preparado para la segunda vuelta presidencial de este domingo 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD