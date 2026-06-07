Perú

Clima en Perú: la predicción del tiempo para Lima este 7 de junio

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Guardar
Google icon
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

En la época del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Lima este domingo 7 de junio:

En Lima se pronostica una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 22 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 4% durante el día y del 2% a lo largo de la noche.

PUBLICIDAD

En el mismo sentido, la nubosidad será del 75% en el transcurso del día y del 55% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 28 kilómetros por hora en el día y los 28 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 3.

La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Lima (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Lima se registran 12 tipos de clima, determinados por su cercanía al mar al oeste y la altitud hacia el este, presentado principalmente un estado del tiempo árido y templado, así como una nula humedad a lo largo del año.

PUBLICIDAD

De todos los estados del tiempo, el predominante y que abarca cerca del 50% del territorio de dicho departamento es el árido con escasa humedad.

Este estado del tiempo resulta peculiar dadas las condiciones geográficas de la ciudad, pues está ubicada en una zona tropical y prácticamente a nivel del mar. La clave para entender el tipo de clima en Lima viene de la cercanía con la Cordillera de los Andes, así como de la fría corriente peruana o corriente de Humboldt, proveniente del sur.

El clima se extiende desde la provincia de Cañete al sur y hasta la provincia de Barranca al norte, pasando por la ciudad capital de Perú, prácticamente un desierto, donde las lluvias caen muy poco y solo entre los meses de julio y septiembre.

En medio de este clima árido se forman los ecosistemas de “lomas” en las provincias de Cañete, Lima, Huaral y Huaura, desarrolladas por la influencia de neblinas y lloviznas invernales, creando un entorno fresco y húmedo en medio del desierto.

En las zonas más alejadas de la costa y con ello una mayor altura, el estado del tiempo pasa de árido a semiárido y más al este aparecen los fríos e incluso las lluvias un tanto más constantes en verano.

(EFE)
(EFE)

¿Cómo es el clima en Perú?

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en LimaClimaÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Elecciones 2026: a qué hora abren y cierran las mesas de votación hoy domingo 7 de junio

Este domingo 7 de junio se define la segunda vuelta presidencial. Conoce el horario oficial, cómo ubicar tu local de votación, qué multas se aplican por omisión al sufragio y por no cumplir como miembro de mesa, desde cuándo rige la ley seca, qué pasa con el boca de urna y dónde seguir los resultados oficiales de la ONPE.

Elecciones 2026: a qué hora abren y cierran las mesas de votación hoy domingo 7 de junio

Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La jornada ya comenzó en el exterior: peruanos en Australia, Japón y Corea del Sur fueron los primeros en votar. En el territorio nacional, 90.223 mesas están habilitadas y 28.772 fiscalizadores del JNE supervisan el proceso. Aquí todos los detalles de la elección final

Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Clima en Piura: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Piura: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cuzco

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cuzco

Clima en Iquitos: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima en Iquitos: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Elecciones 2026 EN VIVO HOY 7 de junio: minuto a minuto de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Perú elige entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a su noveno presidente en diez años

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: los perfiles de los dos candidatos que definen quién gobernará el Perú hasta 2031

Segunda vuelta en Perú: el Jurado Nacional de Elecciones activa plan especial para evitar errores del 12 de abril

PCM exhorta a la ciudadanía a respetar los resultados de las urnas: PNP y FF.AA. custodiarán locales y material electoral

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri fue eliminado de ‘La Granja VIP’ y Gabriela Herrera queda en shock: así se definió la final

Diego Chávarri fue eliminado de ‘La Granja VIP’ y Gabriela Herrera queda en shock: así se definió la final

Teatro peruano y argentino se fusionan en ‘El Río en Mí’, el thriller de Francisco Lumerman que debuta en Lima

Karla Tarazona enfrenta críticas por su boda con Christian Domínguez y toma con humor la parodia en ‘JB Noticias’

Tula Rodríguez y su emotivo reencuentro con Valentina tras dos meses estudiando en Nueva York: “Corazón a mil”

Familia de Iván Paredes hace fuerte advertencia a Magaly Medina tras comentarios en su pódcast: “El celular del Dr. existe”

DEPORTES

A qué hora juega Perú vs España: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Perú vs España: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026

Diego Elías cae ante Mostafa Asal en dramática semifinal del British Open 2026 que le impide revalidar el título

El recambio de Perú: los 6 jugadores que debutaron con Mano Menezes

Yoshimar Yotún valoró la evaluación contra Haití: “Para nosotros era un partido súper importante para seguir construyendo”

Guillermo Viscarra entra en el radar del Millonarios de Colombia: club realizó sondeos en medio de la suplencia en Alianza Lima