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Reniec superó 43 mil atenciones por DNIe en la antesala de las elecciones 2026 y mantiene entregas este domingo

El documento nacional de identidad (DNI), en todas su versiones, es la única herramienta disponible para votar este domingo

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DNI electrónico-Reniec-3 de diciembre
La institución suma 43.248 atenciones registradas el sábado en todo el país - Créditos: Andina.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desplegó, a pocas horas de la segunda elección presidencial de este domingo 7 de junio, una jornada extraordinaria de atención en más de 25 oficinas a nivel nacional para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus documentos de identidad. Durante el sábado, la institución registró 43.248 atenciones en todo el país.

Del total reportado, 35.854 correspondieron a entregas de DNI y 7.394 a trámites de identificación. Con ese volumen de atenciones, el organismo buscó que miles de electores cuenten con su documento antes de acudir a las urnas, en un contexto de alta demanda por consultas, recojos y regularización de datos.

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Las sedes habilitadas atendieron con horarios especiales, principalmente para facilitar el retiro de documentos nacionales de identidad que ya se encontraban listos. A la par, el personal recibió solicitudes registrales de diversa índole para ciudadanos que necesitaban actualizar información o gestionar documentación en la víspera del proceso. La estrategia apuntó a reducir contratiempos en el acceso a la identificación, considerada clave para la jornada electoral.

Mesa electoral con DNI azul, cédula de votación, bolígrafo, urna blanca de ONPE y carteles de RENIEC en un aula escolar.
Reniec activa una jornada extraordinaria en más de 25 oficinas antes de la segunda elección presidencial del domingo 7 de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reniec también recordó que los electores pueden sufragar con su DNI incluso si el documento figura vencido, de acuerdo con las disposiciones vigentes para esta segunda vuelta. El mensaje buscó evitar confusiones en las horas previas al voto y reforzar que el vencimiento no impide participar en la elección presidencial.

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La atención continúa este domingo 7 de junio con 238 oficinas operativas a nivel nacional. De ellas, 91 atienden de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. y 144 brindan servicio de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., con prioridad en recojo de DNI y trámites de identificación.

El despliegue incluye oficinas en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, además de atención prevista en el resto del país para ampliar la cobertura.

Reniec lanza campañas de DNI gratuito hasta el 27 de febrero en estas regiones del país
El balance incluye 35.854 entregas de DNI y 7.394 trámites de identificación - Reniec

DNIe Exprés

Como parte de las medidas de apoyo, la institución habilitó el servicio DNIe Exprés, orientado a acelerar la atención de solicitudes vía web. Entre la tarde del jueves 4 de junio y la tarde del sábado, se registraron 3.387 solicitudes de DNIe para entrega en centros de impresión habilitados. En ese periodo, 3.748 documentos ya quedaron impresos y 1.570 fueron entregados a sus titulares.

Además, el reporte indicó que 3.459 solicitudes recibieron atención dentro de las 24 horas posteriores a su registro y que 275 DNIe se imprimieron y se entregaron el mismo día de la solicitud.

Horario de votación

La segunda vuelta de este domingo 07 de junio se desarrolla bajo un horario único dispuesto por la ONPE. En todo el territorio nacional, los locales abren a las 7:00 a. m. y cierran a las 5:00 p. m.; dentro de ese tramo, los electores pueden ingresar, identificarse y votar en la mesa asignada.

Antes de la apertura al público, los miembros de mesa deben presentarse a las 6:00 a. m. para instalar el material electoral y dejar listo el espacio. Para los ciudadanos, la recomendación es acudir en horas de menor concurrencia para reducir colas y agilizar el ingreso. Además, rige la atención preferente para personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas.

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