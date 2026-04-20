Colombia

Karol G sacude Coachella 2026: anuncia gira mundial ‘Tropicoqueta’ en pleno show y grita “Nos vamos de tour”

En los últimos minutos del espectáculo, se proyectó en las pantallas del escenario un mensaje que confirmó el inicio de su próxima etapa musical, generando gran expectativa entre los asistentes y seguidores

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En el cierre de su presentación en Coachella 2026, las pantallas del escenario mostraron el mensaje con el que Karol G confirmó su nueva gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’. - crédito Coachella

La cantante colombiana Karol G, nacida en Medellín, fue la encargada de cerrar el festival Coachella 2026, celebrado en Indio, California.

Durante su presentación del domingo 19 de abril, confirmó el lanzamiento de su nueva gira mundial titulada ‘Tropicoqueta Tour’, lo que generó expectativa entre los asistentes y sus seguidores en redes sociales.

El anuncio se realizó al finalizar el show, cuando en las pantallas del escenario principal apareció el mensaje: “Nos vamos de tour”, oficializando su regreso a los escenarios internacionales.

En ese momento, Karol G se dirigió al público y expresó: “¡Familia! ¡Nos vamos de tour!”, ratificando el inicio de una nueva serie de conciertos.

Hasta ahora no se han dado a conocer detalles sobre fechas, países o venta de entradas. El anuncio señala el comienzo de una nueva etapa vinculada a su álbum ‘Tropicoqueta’, su más reciente producción.

Antecedentes de su última gira mundial

El anuncio del nuevo tour llega tras el éxito de la gira ‘Mañana Será Bonito World Tour’ (2023-2024), con la que Karol G realizó más de 60 presentaciones en tres continentes.

Según datos de la industria musical, dicha gira logró recaudar más de 313 millones de dólares y vender aproximadamente 2,3 millones de entradas, posicionándose como una de las más exitosas para una artista latina.

El cierre de Coachella 2026 dejó como principal novedad el anuncio de la gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’ de Karol G - crédito captura de video Coachella
El cierre de Coachella 2026 dejó como principal novedad el anuncio de la gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’ de Karol G - crédito captura de video Coachella

Coachella 2026: una de las presentaciones centrales del festival

La participación de Karol G en Coachella 2026 formó parte del cierre oficial del festival, que cada año reúne a algunos de los artistas más importantes de la industria musical internacional.

Su presentación incluyó un repertorio extenso con canciones de distintas etapas de su carrera, además de temas de su álbum más reciente. El show también incorporó varios momentos de colaboración con artistas invitados, lo que hizo parte del desarrollo de su espectáculo en el festival.

El concierto de cierre se convirtió en uno de los eventos más comentados de esta edición del festival, especialmente por la confirmación de su nueva gira mundial.

Artistas invitados durante la presentación

Durante su participación en Coachella 2026, Karol G contó con la presencia de varios artistas invitados en el escenario principal, entre ellos:

  • Peso Pluma, con quien interpretó el tema “QLONA”
  • Becky G, con la canción “MAMIII”
  • J Balvin y Ryan Castro, quienes participaron en un segmento del show

Estas colaboraciones fueron integradas dentro del desarrollo general del concierto de cierre.

Durante su presentación en Coachella 2026, Karol G invitó al escenario a Peso Pluma para interpretar en vivo su colaboración “QLONA”, en uno de los momentos destacados del festival. - crédito Coachella

Setlist presentado por Karol G en Coachella 2026

El repertorio interpretado por la artista durante el festival incluyó los siguientes temas:

  • LATINA FOREVA
  • Un Gatito Me Llamó
  • OKI DOKI
  • Tá OK (Remix)
  • QLONA (con Peso Pluma)
  • S91
  • Tropicoqueta
  • Papasito
  • Ese Hombre Es Malo
  • MAMIII (con Becky G)
  • A Su Boca La Amo (Interlude)
  • GATÚBELA / Rompe
  • EL BARCO
  • Bandida Entrenada
  • OJOS FERRARI
  • J Balvin & Ryan Castro Medley
  • Ivonny Bonita
  • TQG
  • AMARGURA
  • Tusa
  • BICHOTA
  • Mi Tierra
  • Si Antes Te Hubiera Conocido
  • PROVENZA

El cierre del show se realizó con una versión remix de “PROVENZA”, momento en el que se proyectó el mensaje del anuncio de su gira mundial.

Reacciones tras el anuncio en Coachella

El anuncio generó una amplia reacción entre los asistentes al festival y en plataformas digitales, donde el mensaje proyectado en el escenario comenzó a circular de forma inmediata.

Seguidores de la artista han iniciado especulaciones sobre los posibles países que formarán parte del tour, incluyendo América Latina, Estados Unidos y Europa, aunque no existe confirmación oficial.

Karol G fue una de las artistas principales de Coachella 2026, donde presentó sus éxitos, contó con invitados especiales y cerró su show anunciando su gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’. - crédito AFP
Karol G fue una de las artistas principales de Coachella 2026, donde presentó sus éxitos, contó con invitados especiales y cerró su show anunciando su gira mundial ‘Tropicoqueta Tour’. - crédito AFP

Karol G en la historia del festival Coachella

Karol G se convirtió en la primera mujer latina en liderar el cartel principal del festival Coachella 2026, presentando un espectáculo en California, que reunió a miles de asistentes y subrayó el crecimiento de la música en español en escenarios internacionales.

La artista originaria de Medellín, destacó su logro durante su intervención ante el público, enfatizando el significado de su presencia en el escenario principal tras casi tres décadas de historia del festival.

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