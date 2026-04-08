Campaña de salud gratis para este viernes 10 de abril: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

La Municipalidad de La Victoria informó que este viernes 10 de abril se llevará a cabo una campaña integral de salud gratis en la Iglesia del Buen Consejo, ubicada en la Zona 15. La jornada se desarrollará desde las 9:30 hasta las 13:00, y estará orientada a brindar atención médica y orientación preventiva a los vecinos del distrito.
Las autoridades municipales invitaron a la población a participar activamente y aprovechar los servicios ofrecidos, cuyo objetivo es mejorar el bienestar y la calidad de vida de la comunidad local.
¿Cuáles son los servicios disponibles?
Durante la campaña, los asistentes podrán acceder a una variedad de servicios de salud y asistencia social, cada uno diseñado para responder a necesidades específicas de la ciudadanía. Los módulos disponibles serán los siguientes:
- Medicina general: Atención médica primaria para diagnóstico, tratamiento de afecciones comunes y derivación a especialistas si es necesario.
- Triaje: Evaluación inicial de los pacientes para determinar la urgencia de la atención requerida y canalizar a cada persona al servicio adecuado.
- Obstetricia: Control y orientación para mujeres gestantes, chequeos prenatales y consejería sobre salud materna e infantil.
- Nutrición: Asesoría personalizada sobre hábitos alimenticios, prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación y pautas para una dieta equilibrada.
- Prevención de TBC: Información y despistaje sobre la tuberculosis, con énfasis en factores de riesgo, síntomas y derivación para el tratamiento oportuno.
- Prevención de Dengue: Charlas educativas y recomendaciones prácticas para evitar la proliferación del mosquito transmisor, así como detección de signos de alarma.
- Psicología: Apoyo emocional, orientación psicológica y derivación a tratamientos especializados para quienes lo requieran.
- Optometría: Exámenes de la vista para la detección temprana de problemas visuales y recomendaciones sobre el cuidado ocular.
- Módulo de empadronamiento (ULE): Registro para acceder a programas sociales y beneficios municipales, dirigido especialmente a familias en situación de vulnerabilidad.
La municipalidad destacó la importancia de mantener hábitos preventivos y recordó que estas campañas buscan acercar los servicios de salud a la población, facilitando el acceso en sectores donde la atención médica suele ser limitada.
Además, se exhortó a los asistentes a cumplir con las medidas de bioseguridad recomendadas y a presentarse con anticipación para asegurar su atención, ya que la demanda suele ser alta en este tipo de jornadas.
¿Cuáles son los beneficios del chequeo médico gratis?
- Permiten la detección temprana de enfermedades y facilitan un tratamiento oportuno, lo que reduce complicaciones.
- Ofrecen acceso a servicios de salud a personas que no cuentan con recursos económicos para consultas particulares.
- Contribuyen a la prevención de problemas crónicos mediante evaluaciones periódicas y orientación profesional.
- Identifican factores de riesgo y promueven cambios en el estilo de vida para mantener una buena salud.
- Reducen los costos a largo plazo para el sistema sanitario al evitar el desarrollo de enfermedades avanzadas que requieren tratamientos más complejos.
- Promueven la equidad en salud y garantizan atención médica de calidad a sectores vulnerables.
- Impulsan la educación sanitaria en la comunidad y resaltan la importancia del autocuidado y el control regular de la salud.
- Refuerzan la confianza en el sistema público de salud y fortalecen el vínculo entre los ciudadanos y los servicios médicos.