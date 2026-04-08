Perú

Campaña de salud gratis para este viernes 10 de abril: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

La jornada ofrecerá atención médica y orientación preventiva para los vecinos con el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida en la comunidad

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El servicio de triaje permitirá evaluar la urgencia de cada paciente y canalizarlo al módulo correspondiente según sus necesidades - Créditos: Freepik.
El servicio de triaje permitirá evaluar la urgencia de cada paciente y canalizarlo al módulo correspondiente según sus necesidades - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de La Victoria informó que este viernes 10 de abril se llevará a cabo una campaña integral de salud gratis en la Iglesia del Buen Consejo, ubicada en la Zona 15. La jornada se desarrollará desde las 9:30 hasta las 13:00, y estará orientada a brindar atención médica y orientación preventiva a los vecinos del distrito.

Las autoridades municipales invitaron a la población a participar activamente y aprovechar los servicios ofrecidos, cuyo objetivo es mejorar el bienestar y la calidad de vida de la comunidad local.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Durante la campaña, los asistentes podrán acceder a una variedad de servicios de salud y asistencia social, cada uno diseñado para responder a necesidades específicas de la ciudadanía. Los módulos disponibles serán los siguientes:

  • Medicina general: Atención médica primaria para diagnóstico, tratamiento de afecciones comunes y derivación a especialistas si es necesario.
  • Triaje: Evaluación inicial de los pacientes para determinar la urgencia de la atención requerida y canalizar a cada persona al servicio adecuado.
  • Obstetricia: Control y orientación para mujeres gestantes, chequeos prenatales y consejería sobre salud materna e infantil.
  • Nutrición: Asesoría personalizada sobre hábitos alimenticios, prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación y pautas para una dieta equilibrada.
  • Prevención de TBC: Información y despistaje sobre la tuberculosis, con énfasis en factores de riesgo, síntomas y derivación para el tratamiento oportuno.
  • Prevención de Dengue: Charlas educativas y recomendaciones prácticas para evitar la proliferación del mosquito transmisor, así como detección de signos de alarma.
  • Psicología: Apoyo emocional, orientación psicológica y derivación a tratamientos especializados para quienes lo requieran.
  • Optometría: Exámenes de la vista para la detección temprana de problemas visuales y recomendaciones sobre el cuidado ocular.
  • Módulo de empadronamiento (ULE): Registro para acceder a programas sociales y beneficios municipales, dirigido especialmente a familias en situación de vulnerabilidad.
Esta campaña tiene como objetivo acercar servicios de salud integrales y gratuitos a la comunidad - Créditos: Freepik.
Esta campaña tiene como objetivo acercar servicios de salud integrales y gratuitos a la comunidad - Créditos: Freepik.

La municipalidad destacó la importancia de mantener hábitos preventivos y recordó que estas campañas buscan acercar los servicios de salud a la población, facilitando el acceso en sectores donde la atención médica suele ser limitada.

Además, se exhortó a los asistentes a cumplir con las medidas de bioseguridad recomendadas y a presentarse con anticipación para asegurar su atención, ya que la demanda suele ser alta en este tipo de jornadas.

¿Cuáles son los beneficios del chequeo médico gratis?

  • Permiten la detección temprana de enfermedades y facilitan un tratamiento oportuno, lo que reduce complicaciones.
  • Ofrecen acceso a servicios de salud a personas que no cuentan con recursos económicos para consultas particulares.
  • Contribuyen a la prevención de problemas crónicos mediante evaluaciones periódicas y orientación profesional.
  • Identifican factores de riesgo y promueven cambios en el estilo de vida para mantener una buena salud.
  • Reducen los costos a largo plazo para el sistema sanitario al evitar el desarrollo de enfermedades avanzadas que requieren tratamientos más complejos.
  • Promueven la equidad en salud y garantizan atención médica de calidad a sectores vulnerables.
  • Impulsan la educación sanitaria en la comunidad y resaltan la importancia del autocuidado y el control regular de la salud.
  • Refuerzan la confianza en el sistema público de salud y fortalecen el vínculo entre los ciudadanos y los servicios médicos.

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