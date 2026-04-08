Campaña de salud gratis para este viernes 10 de abril: conoce dónde y qué servicios son los disponibles

El servicio de triaje permitirá evaluar la urgencia de cada paciente y canalizarlo al módulo correspondiente según sus necesidades - Créditos: Freepik.

La Municipalidad de La Victoria informó que este viernes 10 de abril se llevará a cabo una campaña integral de salud gratis en la Iglesia del Buen Consejo, ubicada en la Zona 15. La jornada se desarrollará desde las 9:30 hasta las 13:00, y estará orientada a brindar atención médica y orientación preventiva a los vecinos del distrito.

Las autoridades municipales invitaron a la población a participar activamente y aprovechar los servicios ofrecidos, cuyo objetivo es mejorar el bienestar y la calidad de vida de la comunidad local.

¿Cuáles son los servicios disponibles?

Durante la campaña, los asistentes podrán acceder a una variedad de servicios de salud y asistencia social, cada uno diseñado para responder a necesidades específicas de la ciudadanía. Los módulos disponibles serán los siguientes:

Medicina general : Atención médica primaria para diagnóstico, tratamiento de afecciones comunes y derivación a especialistas si es necesario.

Triaje : Evaluación inicial de los pacientes para determinar la urgencia de la atención requerida y canalizar a cada persona al servicio adecuado.

Obstetricia : Control y orientación para mujeres gestantes, chequeos prenatales y consejería sobre salud materna e infantil.

Nutrición : Asesoría personalizada sobre hábitos alimenticios, prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación y pautas para una dieta equilibrada.

Prevención de TBC : Información y despistaje sobre la tuberculosis, con énfasis en factores de riesgo, síntomas y derivación para el tratamiento oportuno.

Prevención de Dengue : Charlas educativas y recomendaciones prácticas para evitar la proliferación del mosquito transmisor, así como detección de signos de alarma.

Psicología : Apoyo emocional, orientación psicológica y derivación a tratamientos especializados para quienes lo requieran.

Optometría : Exámenes de la vista para la detección temprana de problemas visuales y recomendaciones sobre el cuidado ocular.

Módulo de empadronamiento (ULE): Registro para acceder a programas sociales y beneficios municipales, dirigido especialmente a familias en situación de vulnerabilidad.

Esta campaña tiene como objetivo acercar servicios de salud integrales y gratuitos a la comunidad - Créditos: Freepik.

La municipalidad destacó la importancia de mantener hábitos preventivos y recordó que estas campañas buscan acercar los servicios de salud a la población, facilitando el acceso en sectores donde la atención médica suele ser limitada.

Además, se exhortó a los asistentes a cumplir con las medidas de bioseguridad recomendadas y a presentarse con anticipación para asegurar su atención, ya que la demanda suele ser alta en este tipo de jornadas.

¿Cuáles son los beneficios del chequeo médico gratis?

Permiten la detección temprana de enfermedades y facilitan un tratamiento oportuno, lo que reduce complicaciones.

Ofrecen acceso a servicios de salud a personas que no cuentan con recursos económicos para consultas particulares.

Contribuyen a la prevención de problemas crónicos mediante evaluaciones periódicas y orientación profesional.

Identifican factores de riesgo y promueven cambios en el estilo de vida para mantener una buena salud.

Reducen los costos a largo plazo para el sistema sanitario al evitar el desarrollo de enfermedades avanzadas que requieren tratamientos más complejos.

Promueven la equidad en salud y garantizan atención médica de calidad a sectores vulnerables.

Impulsan la educación sanitaria en la comunidad y resaltan la importancia del autocuidado y el control regular de la salud.

Refuerzan la confianza en el sistema público de salud y fortalecen el vínculo entre los ciudadanos y los servicios médicos.