Perú

Una balacera en discoteca de Lima Norte deja un muerto y tres heridos: PNP sospecha caso de extorsión

El ataque armado ocurrió durante un evento musical en Independencia y habría sido ejecutado por cuatro personas a bordo de motocicletas, según informaron fuentes policiales y testigos

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Una balacera en la discoteca
Una balacera en la discoteca Peña Los Andes de Lima Norte dejó un muerto y tres heridos durante un evento multitudinario. (Roger García/Twitter)

Una ráfaga de disparos irrumpió la noche del aniversario de la Orquesta Rey Vico en la discoteca Peña Los Andes, ubicada en Independencia, en Lima Norte, dejando como saldo un muerto y al menos tres heridos.

El ataque, que involucró a cuatro individuos a bordo de dos motocicletas, se produjo cuando el evento se encontraba en pleno desarrollo, según reportó Exitosa. Las autoridades policiales investigan la hipótesis de extorsión como posible móvil del crimen.

De acuerdo con los testimonios, la víctima mortal fue identificada como José Dante Valdera Cachay, de 42 años, quien cumplía labores de vigilancia en el establecimiento durante los fines de semana. El fallecido, conocido entre sus compañeros como Marcial, trabajaba para sostener a dos hijos menores, quienes ahora quedan en situación de orfandad.

La Policía Nacional del Perú
La Policía Nacional del Perú investiga la hipótesis de extorsión como posible móvil detrás del ataque armado en Independencia (Mininter)

El hecho se desarrolló cuando los atacantes llegaron por la cuadra treinta y seis de la avenida Industrial y abrieron fuego contra el portón de ingreso del local. “Empezar a laborar y aparecieron dos motos y empezaron a disparar. A disparar así, bueno, a, a matar prácticamente, bueno”, relató una integrante de una de las bandas musicales presentes, citada por Exitosa.

Testimonios y reacción

El pánico se apoderó de las personas dentro del local. Los organizadores habían programado la celebración para las diez de la noche, por lo que numerosos asistentes ya se encontraban al interior de la discoteca cuando comenzaron los disparos. “Los asistentes que llegaban a este evento, que había sido programado para las diez de la noche, ya se encontraban al interior de la discoteca. Ellos, al escuchar los impactos de bala, salieron atemorizados”, detalló una reportera del citado medio.

El personal de seguridad actuó con rapidez para evacuar a quienes estaban en el establecimiento, mientras músicos y asistentes buscaban refugio en otras zonas de la avenida Industrial. La confusión y el miedo dominaron los minutos posteriores al ataque, que impidió la presentación de algunas de las bandas programadas para la noche.

Efectivos de la unidad PNP
Efectivos de la unidad PNP denominados 'Los Halcones' detienen a un sujeto requisitoriado en una carretera principal del país. (Mininter)

Heridos y atención médica

Según la información oficial, tres miembros del personal de seguridad resultaron heridos durante el atentado y permanecen internados en la clínica Jesús del Norte, bajo pronóstico reservado. Hasta el cierre de este reporte, ni los propietarios de la discoteca ni los organizadores del evento emitieron declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

La posibilidad de un acto de extorsión como motivo del ataque fue mencionada por trabajadores del lugar. “Sí, ya había rumores, pero justamente nosotros nos llegamos a enterar al momento, ponte quince minutos antes que íbamos a empezar a, a laborar, ya que los mismos seguridad comentaban eso, que la semana pasada también hubo balacera”, indicó una fuente al medio radial.

Se subrayó que este sería el segundo atentado registrado en el mismo local en menos de una semana, mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa con las investigaciones.

Los peritos de Criminalística hallaron seis casquillos de bala en la escena, dato que refuerza la magnitud del ataque. Las imágenes de las cámaras de seguridad, según informaron las autoridades, serán determinantes para identificar a los responsables, quienes lograron escapar tras perpetrar el crimen.

El atentado ha generado alarma entre empresarios del sector nocturno y asistentes de otros locales cercanos, quienes optaron por resguardarse tras el tiroteo. El hecho se registró en un contexto de estado de emergencia en Lima y El Callao, sumando el segundo homicidio en menos de veinticuatro horas, de acuerdo con el reporte de Exitosa.

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