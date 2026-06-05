Camioneta se estrella contra poste en Surco y estructura cae sobre otro vehículo

Una camioneta impactó contra un poste de alumbrado en Surco, cerca a la Embajada de Estados Unidos, provocando la caída de la estructura sobre otro vehículo. El accidente ocurrió en una zona de alto tránsito y generó congestión en hora punta, mientras vecinos y equipos de emergencia acudieron para atender la situación. Fuente: Canal N

Un accidente de tránsito se registró la mañana de este viernes 5 de junio en el distrito de Santiago de Surco, a la altura del cruce de las avenidas El Derby y La Encalada. Una camioneta impactó contra un poste de alumbrado público y el desplome de la estructura terminó afectando a un segundo vehículo que circulaba por la zona.

Según informó La República, la camioneta de placa CMF-266 chocó contra el poste, que cayó sobre otra unidad de placa BXK174. Pese a los daños materiales, no se reportaron heridos de gravedad en el lugar.

Las imágenes difundidas por Canal N mostraron el momento del impacto y la reacción de quienes transitaban por el cruce. En el video se observa que varios conductores y peatones se acercaron de inmediato para auxiliar al ocupante del vehículo que terminó contra el poste, mientras el cableado aéreo se remecía tras el golpe.

PUBLICIDAD

Camioneta impactó contra poste en Santiago de Surco. (Composición: Infobae Perú)

Camioneta impacta y derriba poste de luz

El registro de Canal N permitió reconstruir parte de la secuencia del accidente: el vehículo negro avanzó por su carril con la luz direccional izquierda encendida, lo que sugiere la intención de realizar un giro metros más adelante. El conductor giró el timón y la camioneta terminó estrellándose contra el poste de alumbrado.

Tras el impacto, el poste cedió y quedó suspendido sin llegar completamente al suelo debido a los cables, que sostuvieron parte del peso de la estructura. Aun así, la caída alcanzó a la segunda camioneta involucrada, que resultó afectada por la estructura y el tendido aéreo.

PUBLICIDAD

El desenlace pudo ser peor: el poste cayó en una intersección de alto tránsito vehicular y el episodio ocurrió a plena luz del día, cuando el flujo suele ser constante. También se escuchó que, hasta ese momento, no se conocían las causas del desvío del vehículo ni si hubo un problema de salud u otro factor que explicara la maniobra.

Camioneta impacta contra un poste de alumbrado, que colapsa parcialmente y termina cayendo sobre otro vehículo en plena vía. (Composición: Infobae Perú)

Vecinos auxiliaron a ocupantes tras el choque

El choque movilizó a personal de la Brigada de Rescate de la Municipalidad de Santiago de Surco, que acudió al punto del accidente para atender la emergencia y apoyar a los ocupantes de ambos vehículos, según la información consignada por La República.

PUBLICIDAD

En paralelo, antes de que llegaran los equipos de respuesta, el video difundido por Canal N mostró que al menos cuatro personas descendieron de sus autos para prestar ayuda al conductor del vehículo accidentado. En las imágenes se aprecia cómo los ciudadanos se aproximan con cautela, mientras otros observan el estado del poste y el cableado para evitar un riesgo adicional.

La presencia de un poste caído y cables tensos obligó a extremar precauciones. En estos casos, el peligro no se limita a la colisión: también puede incluir caída de estructuras, obstrucción de carriles y eventuales riesgos asociados al tendido aéreo. Por eso, la prioridad se centró en verificar el estado de los ocupantes, asegurar el área y evitar que otros vehículos se acerquen sin control al punto del siniestro.

PUBLICIDAD

Un poste de alumbrado público yace caído sobre una camioneta, en Santiago de Surco, tras un accidente de tránsito que afectó a otro vehículo y el cableado aéreo, sin heridos de gravedad reportados. (Composición: Infobae Perú)

Accidente deja graves consecuencias materiales

De acuerdo con La República, no se reportaron heridos de gravedad pese al impacto y al daño ocasionado por la caída del poste sobre la segunda unidad. El saldo inicial, sin embargo, no elimina la necesidad de una evaluación médica completa de los involucrados, especialmente por el tipo de choque y la posibilidad de lesiones no evidentes en los primeros minutos.

El accidente dejó consecuencias materiales visibles: daños en la camioneta que impactó primero, afectación a la unidad sobre la que cayó el poste y alteración del cableado aéreo. Además, el incidente generó una situación de riesgo en una zona de alto tránsito, lo que pudo requerir desvíos o restricciones temporales mientras se desarrollaban las labores de auxilio y control.

PUBLICIDAD

En cuanto a las causas, hasta el momento no se informó oficialmente por qué el conductor perdió el control del vehículo. Las imágenes sugieren una maniobra previa al choque, pero la explicación final dependerá de las diligencias que se realicen para esclarecer si hubo una falla mecánica, una distracción al volante, un error de cálculo en la conducción o un problema de salud que influyera en la maniobra.