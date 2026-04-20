Perú

Conoce el pronóstico del tiempo para mañana en Trujillo

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

Guardar
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)
Conocida como la "ciudad de la eterna primavera", Trujillo es una de las principales ciudades turísticas de Perú. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima permite anticiparse a posibles condiciones meteorológicas adversas, lo que resulta esencial para planificar actividades al aire libre, viajes o eventos importantes. Saber si lloverá, hará calor extremo o si habrá temperaturas bajas facilita tomar decisiones informadas, como llevar ropa adecuada, elegir un medio de transporte seguro o incluso reprogramar actividades para evitar inconvenientes.

En este contexto, para este martes, 21 de abril el pronóstico del clima es:

Neblina en las primeras horas de la mañana; cielo nublado parcial durante el día con ráfagas de viento; cielo nublado por la noche. Por su parte, la temperatura máxima será de 26ºC, mientras que la mínima de 19ºC.

La ciudad de la "eterna primavera"

El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)
El clima de Trujillo es considerado subtropical y desértico por las pocas precipitaciones anuales. (Wikimedia)

Durante los meses de verano, entre diciembre y marzo, Trujillo experimenta un aumento leve de las temperaturas, con una mayor percepción de calor, aunque el ambiente se mantiene templado en comparación con otras urbes costeras gracias a la brisa marina, lo que genera condiciones propicias tanto para los habitantes como para el turismo.

La época invernal, de junio a septiembre, se caracteriza por una constante cubierta nubosa y la presencia de “garúa”, la neblina local que reduce la exposición al sol pero no produce variaciones notables de la temperatura. La humedad en esta temporada permanece elevada, mientras que las lluvias continúan siendo poco comunes.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), prevalece un clima cálido y seco la mayor parte del año en la ciudad; la temperatura media anual se sitúa entre 17 ℃ y 23 ℃, con escasa oscilación térmica. Las precipitaciones son escasas y generalmente se registran en los primeros meses del año, colocando a Trujillo entre las localidades con menor volumen de lluvias en el país.

Cómo afecta el “Niño” al clima de Trujillo

Los fenómenos meteorológicos del Pacífico, especialmente El Niño, tienen un impacto significativo en Trujillo debido a su ubicación en la costa norte, una región vulnerable a las anomalías climáticas del océano Pacífico. Durante un evento de El Niño, las aguas superficiales del Pacífico se calientan, alterando los patrones climáticos y provocando lluvias intensas en una zona típicamente árida como Trujillo, donde la precipitación anual promedio es de solo 6-10 mm según información del SENAMHI.

Por ejemplo, durante los episodios severos de El Niño en 1983, 1998 y 2017, Trujillo experimentó lluvias torrenciales que causaron inundaciones, desbordes de ríos como el Moche y daños a infraestructura, cultivos y sitios arqueológicos como Chan Chan, cuya estructura de adobe es especialmente susceptible al agua.

Por otro lado, el fenómeno opuesto, La Niña, que enfría las aguas del Pacífico, suele tener un impacto menor en Trujillo, reforzando su clima seco habitual, con temperaturas ligeramente más bajas (17-22°C) y precipitaciones casi nulas. Según el SENAMHI, La Niña puede reducir la productividad agrícola al limitar el agua disponible, pero no genera daños significativos como El Niño.

Temas Relacionados

Clima en TrujilloPronóstico del tiempo TrujilloEstado del tiempo en TrujilloClima en PerúÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Recuento de votos en actas observadas arranca en Junín y define primeras mesas a favor de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

La verificación se aplica solo a actas con errores aritméticos o datos incompletos, en un procedimiento excepcional para validar resultados

Recuento de votos en actas observadas arranca en Junín y define primeras mesas a favor de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

“¡Calla a ese animal!”: funcionario del JNE interrumpe audiencia pública e insulta frente a Roberto Burneo, jefe del organismo

El incidente quedó registrado durante la revisión de un caso de apelación, y generó una reacción inmediata del presidente del JNE, quien advirtió posibles sanciones al responsable

“¡Calla a ese animal!”: funcionario del JNE interrumpe audiencia pública e insulta frente a Roberto Burneo, jefe del organismo

Alianza Lima halla su mejor versión con Pablo Guede: el sobresaliente apartado estadístico en histórica goleada sobre Cusco FC en Liga 1 2026

Los aliancistas hicieron trizas a los ‘dorados’ en un recital futbolístico que ha pasado a la historia. Ocho goles fueron la renta definitiva para saldar una goleada de proporciones máximas en Matute

Alianza Lima halla su mejor versión con Pablo Guede: el sobresaliente apartado estadístico en histórica goleada sobre Cusco FC en Liga 1 2026

El Senado como escudo ante la disrupción económica

La última palabra, en la práctica, la tiene el Senado. Esa asimetría es precisamente lo que convierte a la cámara alta en un freno efectivo frente a legislación disruptiva o nombramientos de autoridades en instituciones autónomas

El Senado como escudo ante la disrupción económica

MINEM llama a reformar servicios complementarios ante riesgo de “apagones” por masiva irrupción de eólicas y solares

Alta tensión. Los nuevos lineamientos apuntan a incorporar incentivos para la entrada de baterías, almacenamiento y agregadores de demanda, entre otros

MINEM llama a reformar servicios complementarios ante riesgo de “apagones” por masiva irrupción de eólicas y solares
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Empresario Samuel Dyer da 48 horas a Rafael López Aliaga para retractarse o lo demandará por decir que pagó a personeros fujimoristas

Empresario Samuel Dyer da 48 horas a Rafael López Aliaga para retractarse o lo demandará por decir que pagó a personeros fujimoristas

Recuento de votos en actas observadas arranca en Junín y define primeras mesas a favor de Roberto Sánchez y Keiko Fujimori

“¡Calla a ese animal!”: funcionario del JNE interrumpe audiencia pública e insulta frente a Roberto Burneo, jefe del organismo

El Senado como escudo ante la disrupción económica

José Balcázar abandona restaurante en Chiclayo tras ser cercado e increpado por manifestantes: “¡El pueblo te repudia!”

ENTRETENIMIENTO

El exabogado de Magaly Medina ahora defiende a Yahaira Plasencia en su batalla legal contra la conductora: “Manchó mi honra”

El exabogado de Magaly Medina ahora defiende a Yahaira Plasencia en su batalla legal contra la conductora: “Manchó mi honra”

Ginny Jayna, protagonistas de series tailandesas, llegan con su gira mundial a Lima y convoca a sus fans peruanos

Mayra Goñi y Rodrigo Brand captados besándose: actor explota contra la prensa tras las imágenes

Jeffry Fischman se lanza como solista con su primer sencillo ‘Alejándome de ti’

Dilbert Aguilar confiesa que estuvo enamorado de Janet Barboza y le compuso canción: “Tengo que olvidarla, está con mi mejor amigo”

DEPORTES

Alianza Lima halla su mejor versión con Pablo Guede: el sobresaliente apartado estadístico en histórica goleada sobre Cusco FC en Liga 1 2026

Alianza Lima halla su mejor versión con Pablo Guede: el sobresaliente apartado estadístico en histórica goleada sobre Cusco FC en Liga 1 2026

Ricardo Gareca se desmarca de la posibilidad de asumir los mandos de Universitario: “No puedo hacer absolutamente nada”

De luchar por no descender en Perú a ser campeona en México: la exvoleibolista de Wanka que conquistó la liga azteca

Liga Peruana de Vóley se pronuncia tras polémica con Adeola Owokoniran y San Martín: “Ofrecemos disculpas”

Mano Menezes rompió su silencio por la ausencia de Renato Tapia en la selección peruana, y si es que lo convocará ante España