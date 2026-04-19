Perú

Morosidad del sistema financiero cae en febrero, pero tendría un ‘hipo’ en no más de 6 meses

La activación de El Niño podría impactar la capacidad de repago en las carteras más expuestas, con un pico proyectado para finales de 2026 e inicios de 2027

Guardar
dinero
dinero

La morosidad del sistema financiero peruano se ubicó en 3,43% en febrero de 2026, mostrando una disminución de 0,59 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Si bien esta reducción es una señal positiva para la estabilidad del sistema, el descenso no se refleja de manera uniforme en todo el país y aún existen departamentos y segmentos donde los niveles de incumplimiento siguen siendo preocupantes.

Regiones con morosidad elevada: Loreto, Tumbes, Ancash y San Martín

Los departamentos de Loreto (7.25%), Tumbes (6.82%), Ancash (6.65%) y San Martín (6.52%) registran tasas de morosidad muy por encima del promedio nacional.

Este deterioro se concentra principalmente en las cajas municipales y cajas rurales, entidades que presentan los mayores niveles de mora en el sistema: 6.31% para las cajas rurales y 5.66% para las cajas municipales.

agricultura - agroexportacion - esparragos
agricultura - agroexportacion - esparragos

En algunas regiones, los índices son aún más altos, como en Junín (12.5%), Cajamarca (9.9%), Lambayeque (10.4%), Piura (9.7%) y Ancash (9.4%), donde las tasas de morosidad en microfinancieras superan el 8%.

En contraste, la banca múltiple (los bancos comerciales del país) mantiene un control más eficiente del riesgo crediticio, con una morosidad promedio de 3.1%.

Lima (2.7%) y Puno (3.1%) destacan como las regiones con menor índice de morosidad en este segmento.

Tumbes, la excepción: morosidad en aumento

A pesar de la tendencia general a la baja, Tumbes fue la única región donde la morosidad aumentó, pasando de 6.7% a 6.8% entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

Este ligero incremento muestra que, aunque el panorama general mejora, aún subsisten focos de riesgo y vulnerabilidad en ciertas zonas, según explica el especialista en finanzas César Antunez.

El Fenómeno El Niño, principal amenaza para la cartera crediticia

Para el experto, el principal riesgo que podría revertir la tendencia positiva es la posible llegada del Fenómeno El Niño (FEN), cuyo inicio se proyecta para el tercer trimestre de 2026.

La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y, según el pronóstico, a partir de julio de 2026 es más probable el desarrollo del fenómeno en varias regiones del país.

Históricamente, explica, el Fenómeno El Niño impacta directamente en la capacidad de pago, sobre todo en los créditos otorgados a micro y pequeñas empresas (Mypes) en zonas rurales y de la costa norte.

cajas municipales
cajas municipales

El estudio “La morosidad del sector agroexportador peruano en el contexto del Fenómeno El Niño”, elaborado por el Banco Central de Reserva (BCR), muestra que los efectos en la morosidad no son inmediatos: suelen aparecer a partir del segundo mes de exposición y persistir por otros 4 a 5 meses.

Así, una activación en julio haría que el impacto en los indicadores de morosidad se observe hacia septiembre, con el pico de tensión proyectado para fines de 2026 y comienzos de 2027.

El análisis de César Antúnez, que incorpora además las cifras de morosidad del Banco de la Nación y Agrobanco, concluye que si el fenómeno golpea con intensidad la costa norte y la sierra, la morosidad de las microfinancieras podría repuntar, afectando especialmente a los clientes del sector agrícola y de las Mypes.

Temas Relacionados

cajas municipalescajas ruralescreditosbancosSBSfenómeno El Niñoagriculturaperu-economia

Más Noticias

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El estadio Alberto Gallardo acoge un nuevo partido del campeonato peruano en el que se medirán ‘rimenses’ y ‘norteños’ por el certamen peruano. Sigue acá la transmisión en directo del lance

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

DT de Cusco FC hizo sentida autocrítica tras dura derrota ante Alianza Lima y apuntó: “Toca decirnos las cosas en la cara”

Alejandro Orfila aseguró que el equipo ‘dorado’ tiene “vergüenza deportiva” por la abultada caída en Matute y reveló la inesperada medida que tomará su cuerpo técnico

DT de Cusco FC hizo sentida autocrítica tras dura derrota ante Alianza Lima y apuntó: “Toca decirnos las cosas en la cara”

Poder Judicial rechaza nuevo pedido de prisión preventiva contra sacerdote Marco Agüero y deja sin efecto impedimento de salida de país

El religioso, investigado por tocamientos indebidos, solo deberá cumplir con medidas de comparecencia y no podrá acercarse a las denunciantes

Poder Judicial rechaza nuevo pedido de prisión preventiva contra sacerdote Marco Agüero y deja sin efecto impedimento de salida de país

A qué hora juega River vs Boca en Perú HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

Los ‘millonarios’ y ‘xeneizes’ volverán a protagonizar uno de los cotejos más esperados de la liga argentina. Conoce los horarios del partidazo

A qué hora juega River vs Boca en Perú HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026

El técnico Zé Ricardo se estrena con el cuadro ‘celeste’ en el campeonato local ante un ‘gavilán del norte’ que quiere pelear en la parte alta de la tabla. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Piden a la JNJ que suspenda temporalmente o retire a Piero Corvetto como jefe de la ONPE por investigaciones en su contra

Piden a la JNJ que suspenda temporalmente o retire a Piero Corvetto como jefe de la ONPE por investigaciones en su contra

Resultados ONPE al 93.484% EN VIVO: conteo oficial de votos de Perú y el extranjero avanza lentamente

Resultados en regiones ONPE al 94.138 % EN VIVO: conteo oficial de las votaciones a nivel nacional

ONPE: Material electoral de 31 mesas de sufragio en Cusco aún no llegan a la ODPE de La Convención por malas condiciones climáticas

Partido Ahora Nación rechaza un “intento de fraude orquestado por sectores de la ultraderecha”

ENTRETENIMIENTO

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Diego Chávarri rompe en llanto tras confesar su atracción por Gabriela Herrera en ‘La Granja VIP’

Paolo Guerrero explota contra reportero de Magaly Medina y ella responde: “Es malcriadazo, le gana la furia”

Renato Rossini Jr. molesto tras su eliminación de ‘La Granja VIP’: “A mí no me ganaron”

Mariella Zanetti y Yaco Eskenazi tuvieron acalorada discusión por las confesiones entre Diego Chavarri y Gabriela Herrera

Renato Rossini Jr. fue eliminado de ‘La Granja VIP Perú’: Gabriela Herrera, Samahara Lobatón y Pablo Heredia regresaron al reality

DEPORTES

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega River vs Boca en Perú HOY: partido por superclásico argentino por la fecha 15 de la Liga Profesional 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en el Gallardo por fecha Torneo Apertura de Liga 1 2026

Marco Rivas, en conflicto con Club Tigre: se ausentó en los entrenamientos por desacuerdos con la formalización de su contrato

Paolo Guerrero lanzó contundente advertencia tras goleada de Alianza Lima ante Cusco FC: “A algunos equipos les pesa venir a Matute”