Morosidad del sistema financiero cae en febrero, pero tendría un ‘hipo’ en no más de 6 meses

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La morosidad del sistema financiero peruano se ubicó en 3,43% en febrero de 2026, mostrando una disminución de 0,59 puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Si bien esta reducción es una señal positiva para la estabilidad del sistema, el descenso no se refleja de manera uniforme en todo el país y aún existen departamentos y segmentos donde los niveles de incumplimiento siguen siendo preocupantes.

Regiones con morosidad elevada: Loreto, Tumbes, Ancash y San Martín

Los departamentos de Loreto (7.25%), Tumbes (6.82%), Ancash (6.65%) y San Martín (6.52%) registran tasas de morosidad muy por encima del promedio nacional.

Este deterioro se concentra principalmente en las cajas municipales y cajas rurales, entidades que presentan los mayores niveles de mora en el sistema: 6.31% para las cajas rurales y 5.66% para las cajas municipales.

agricultura - agroexportacion - esparragos

En algunas regiones, los índices son aún más altos, como en Junín (12.5%), Cajamarca (9.9%), Lambayeque (10.4%), Piura (9.7%) y Ancash (9.4%), donde las tasas de morosidad en microfinancieras superan el 8%.

En contraste, la banca múltiple (los bancos comerciales del país) mantiene un control más eficiente del riesgo crediticio, con una morosidad promedio de 3.1%.

Lima (2.7%) y Puno (3.1%) destacan como las regiones con menor índice de morosidad en este segmento.

Tumbes, la excepción: morosidad en aumento

A pesar de la tendencia general a la baja, Tumbes fue la única región donde la morosidad aumentó, pasando de 6.7% a 6.8% entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

Este ligero incremento muestra que, aunque el panorama general mejora, aún subsisten focos de riesgo y vulnerabilidad en ciertas zonas, según explica el especialista en finanzas César Antunez.

El Fenómeno El Niño, principal amenaza para la cartera crediticia

Para el experto, el principal riesgo que podría revertir la tendencia positiva es la posible llegada del Fenómeno El Niño (FEN), cuyo inicio se proyecta para el tercer trimestre de 2026.

La Comisión Multisectorial ENFEN mantiene el estado de “Alerta de El Niño Costero” y, según el pronóstico, a partir de julio de 2026 es más probable el desarrollo del fenómeno en varias regiones del país.

Históricamente, explica, el Fenómeno El Niño impacta directamente en la capacidad de pago, sobre todo en los créditos otorgados a micro y pequeñas empresas (Mypes) en zonas rurales y de la costa norte.

cajas municipales

El estudio “La morosidad del sector agroexportador peruano en el contexto del Fenómeno El Niño”, elaborado por el Banco Central de Reserva (BCR), muestra que los efectos en la morosidad no son inmediatos: suelen aparecer a partir del segundo mes de exposición y persistir por otros 4 a 5 meses.

Así, una activación en julio haría que el impacto en los indicadores de morosidad se observe hacia septiembre, con el pico de tensión proyectado para fines de 2026 y comienzos de 2027.

El análisis de César Antúnez, que incorpora además las cifras de morosidad del Banco de la Nación y Agrobanco, concluye que si el fenómeno golpea con intensidad la costa norte y la sierra, la morosidad de las microfinancieras podría repuntar, afectando especialmente a los clientes del sector agrícola y de las Mypes.