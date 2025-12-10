Perú

Especialista explica por qué es clave actualizar el testamento y formalizar la propiedad

Los herederos forzosos en Perú son hijos, padres y cónyuge, mientras que, en ausencia de estos, el testador puede dejar sus bienes a quien desee

Sucesión intestada permite acceder a herencia sin testamento. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

El notario Gustavo Gonzales advirtió que en el Perú persisten temores y prejuicios que retrasan la elaboración o actualización de un testamento, a pesar de su importancia para garantizar una adecuada transferencia patrimonial. En declaraciones para RPP, señaló que muchas personas evitan pensar en la muerte y, además, asumen erróneamente que tramitar este documento implica costos elevados. Según explicó, el gasto es comparable al de formalizar la compra de una vivienda y, en la práctica, resulta mínimo frente a los problemas que puede prevenir.

Gonzales indicó que la informalidad es otro obstáculo frecuente. Muchas familias optan por transferir propiedades únicamente mediante contratos privados de compra-venta, sin inscripción en Registros Públicos, lo que debilita la seguridad jurídica y puede generar disputas entre herederos. Recordó que un predio formalizado incrementa su valor y ofrece protección frente a conflictos posteriores, especialmente en procesos sucesorios.

Conoce cómo cobrar el dinero de un familiar fallecido que no dejó testamento. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina/El Peruano)

Formalización y seguridad jurídica

El notario subrayó que la inscripción de un inmueble en Registros Públicos brinda estabilidad y evita que terceros cuestionen su posesión. “Un predio inscrito vale más porque está respaldado por un sistema formal y seguro”, explicó para el citado medio. Esta formalidad, añadió, garantiza la correcta transmisión de la propiedad después del fallecimiento del titular y reduce el riesgo de litigios.

Asimismo, Gonzales señaló que muchas personas desconocen que también pueden elaborar un testamento ológrafo —escrito a mano en casa— como alternativa económica. Sin embargo, este documento debe cumplir requisitos estrictos: estar completamente escrito y firmado por el testador, contener fecha y lugar, y presentarse luego en una notaría para ser lacrado y custodiado. Recalcó que, pese a su menor costo, su validez depende del cumplimiento riguroso de estas formalidades.

Ante la ausencia de un testamento, se inicia un proceso un trámite para determinar los suceros correspondientes ante un notario. (Foto: Andina)

Herederos forzosos y reglas de sucesión

El especialista explicó que los herederos forzosos en el Perú son los hijos, los padres y el cónyuge, quienes siempre tienen derecho a una porción de la herencia. Señaló que, si el testador cuenta con alguno de estos parientes, no puede disponer libremente del total de sus bienes. “La ley protege a los integrantes directos de la familia, de modo que ellos siempre participan en la sucesión”, puntualizó.

No obstante, si no existen herederos forzosos, la persona puede dejar sus bienes a quien desee mediante testamento. En caso no exista testamento y tampoco herederos directos, la herencia pasa al Estado. Gonzales destacó que esta información suele ser desconocida y que muchas disputas familiares podrían evitarse si los ciudadanos actualizaran periódicamente sus disposiciones testamentarias.

Conoce como tramitar una sucesión intestada y reclamar tus bienes sin testamento. (Fotocomposición Infobae Perú/Andina)

Protección del propietario y recomendaciones

El notario también explicó una alternativa para quienes desean transferir su propiedad en vida sin perder el derecho a ocuparla: constituir un usufructo vitalicio. Esta figura se inscribe en Registros Públicos y funciona como una garantía que impide que el beneficiario del bien desaloje al propietario mientras este viva. “Se convierte en un candado legal que brinda tranquilidad al titular”, afirmó.

Finalmente, Gonzales recomendó revisar y actualizar el testamento cada vez que ocurran cambios familiares o patrimoniales importantes, como matrimonios, nacimientos, adquisiciones o ventas de bienes. Además, pidió que, al momento de la lectura del testamento, se asegure la presencia de todos los herederos para evitar conflictos y actos de ocultamiento. Subrayó que la formalidad no solo evita problemas legales, sino que también ayuda a preservar la voluntad del testador de manera clara y segura.

