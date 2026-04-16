DNI electrónico gratis para este 20 de abril: conoce dónde y cuáles son los beneficiarios

Para participar, es indispensable cumplir los requisitos: presencia del solicitante y, en el caso de menores, acompañamiento de uno de los padres con DNI - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Lurigancho-Chosica llevará a cabo este lunes 20 de abril una campaña gratuita de DNI electrónico dirigida a niños, adolescentes y adultos mayores del distrito. La actividad tendrá lugar en el Paseo de la Fe, frente a la sede municipal de Chosica, y ofrecerá un total de 40 cupos para los vecinos que cumplan con los criterios establecidos por la organización.

El beneficio está orientado a menores de 0 a 17 años y a personas de 60 años a más, quienes podrán obtener el documento sin costo alguno. Según informaron las autoridades locales, la campaña busca facilitar el acceso a la identificación digital en sectores vulnerables y mejorar la inclusión social en la jurisdicción.

Para acceder a la campaña, los solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos específicos, según el grupo de edad:

Menores de 0 a 16 años: Presencia del menor con DNI. Papá o mamá con DNI.

Adolescentes de 17 años: Presencia del menor con DNI.

Adultos mayores (60 años a más): Presencia del adulto mayor con DNI.



La iniciativa está dirigida a menores de 0 a 17 años y adultos mayores de 60 años, quienes podrán acceder al documento sin costo - Créditos: Municipalidad de Lurigancho-Chosica.

La iniciativa de la municipalidad responde a la necesidad de actualizar la documentación en poblaciones que, por diversos motivos, suelen postergar este trámite esencial. El acceso al DNI electrónico, además de permitir la identificación oficial, habilita la realización de gestiones digitales y refuerza la seguridad frente a posibles casos de suplantación de identidad.

Las autoridades recalcaron que la inclusión de adultos mayores y menores en este proceso contribuye a la equidad y al ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

La campaña también contempla la entrega de los DNI electrónicos tramitados durante operativos anteriores realizados en 2025. Los puntos de reparto incluyen sectores como Jicamarca, Cajamarquilla, Huachipa, Carapongo y Chosica, permitiendo así que los beneficiarios de distintas zonas puedan recoger sus documentos de manera ordenada y segura.

Contar con el DNI electrónico actualizado es clave para acceder a servicios estatales y programas sociales, promoviendo la inclusión ciudadana - Créditos: Andina.

Se recomienda llevar todos los documentos requeridos para evitar contratiempos y agilizar el proceso de inscripción y registro.

Es importante contar con el DNI electrónico actualizado para acceder a una variedad de servicios del Estado y participar en programas sociales. Para mayores detalles sobre la campaña, los vecinos pueden comunicarse con la oficina de atención ciudadana o consultar los canales oficiales del municipio.

Características del DNI electrónico

Incorpora un chip que almacena información personal y biométrica del titular, lo que refuerza la seguridad y dificulta la suplantación de identidad.

Permite la firma digital para realizar trámites y gestiones electrónicas con validez legal, tanto en entidades públicas como privadas.

Facilita el acceso a servicios virtuales del Estado, como consultas, solicitudes y certificaciones en línea.

Su material es resistente y tiene una mayor durabilidad respecto al DNI convencional.

Incluye datos impresos visibles y elementos de seguridad ópticos para evitar falsificaciones.

Es obligatorio para ciertos trámites administrativos y mejora la inclusión digital de los ciudadanos.