La Orquesta Filarmónica de Lima arranca su temporada 2026 con la imponente Carmina Burana

La Orquesta Filarmónica de Lima dará inicio a su Temporada 2026 con la interpretación de la monumental ‘Carmina Burana’, la emblemática cantata escénica del compositor alemán Carl Orff, considerada una de las obras más poderosas y reconocidas del repertorio coral y sinfónico mundial.
El esperado concierto se realizará el sábado 2 de mayo de 2026 a las 8:00 p.m., en el Auditorio Gral. Div. Elivio Vannini Chumpitazi, ubicado en el Cuartel General del Ejército del Perú (Pentagonito), en San Borja.
La dirección musical estará a cargo del maestro Wilfredo Tarazona, reconocido por su trayectoria como formador de músicos académicos y actual presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Música. Su experiencia y liderazgo garantizan una interpretación de alto nivel artístico para una obra que exige precisión, potencia coral y una intensa interpretación colectiva.
Una producción coral sin precedentes
Para esta puesta en escena, la Filarmónica de Lima reunirá a destacados coros de la ciudad: San Fernando Por Siempre, The Linger Voices, el Coro Gay de Lima y Vox Aeterna. La unión de estas agrupaciones con la orquesta permitirá recrear con fuerza y profundidad el carácter dramático de ‘Carmina Burana’, una obra que demanda gran potencia coral, precisión rítmica y un destacado trabajo en conjunto.
La Orquesta Filarmónica de Lima inaugura su temporada con la monumental Carmina Burana. Bajo la dirección del maestro invitado Wilfredo Tarazona y junto a los mejores solistas y coros de la ciudad, no te pierdas esta obra poderosa el 2 de mayo. Video: Instagram Filarmónica de Lima
Compuesta en 1936, la obra se inspira en una colección de poemas medievales que celebran el amor, el placer, el destino y la naturaleza cambiante de la fortuna. A través de una poderosa combinación de percusión, coro y orquesta, ‘Carmina Burana’ cautiva con su energía dramática y su capacidad de explorar la fuerza del destino y la condición humana.
Su célebre apertura, ‘O Fortuna’, se ha convertido en una de las piezas más reconocibles y utilizadas en la cultura popular, el cine y la publicidad.
Inicio de temporada y agenda cultural
Con este concierto, la Orquesta Filarmónica de Lima inaugura la temporada 2026, reafirmando su compromiso de acercar la música sinfónica a un público cada vez más amplio y diverso. Una de las novedades de este año es que los conciertos se realizarán los días sábado, buscando facilitar el acceso del público limeño a experiencias culturales de calidad.
La inclusión de ‘Carmina Burana’ en la programación marca el arranque de una temporada que busca consolidar a la Filarmónica como una de las propuestas más relevantes de la agenda cultural de Lima, promoviendo la difusión de la música clásica, los conciertos sinfónicos y los espectáculos corales en la ciudad.
Las entradas para la función ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital Joinnus.