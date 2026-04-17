Perú

La Orquesta Filarmónica de Lima arranca su temporada 2026 con la imponente Carmina Burana

El esperado regreso de la emblemática obra de Carl Orff se vivirá en mayo con una puesta en escena coral que reunirá a coros destacados y la dirección musical de Wilfredo Tarazona

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Orquesta Filarmónica de Lima
La Orquesta Filarmónica de Lima inaugura su temporada 2026 con la monumental 'Carmina Burana', obra sinfónica de Carl Orff. (Instagram Filarmónica de Lima)

La Orquesta Filarmónica de Lima dará inicio a su Temporada 2026 con la interpretación de la monumental ‘Carmina Burana’, la emblemática cantata escénica del compositor alemán Carl Orff, considerada una de las obras más poderosas y reconocidas del repertorio coral y sinfónico mundial.

El esperado concierto se realizará el sábado 2 de mayo de 2026 a las 8:00 p.m., en el Auditorio Gral. Div. Elivio Vannini Chumpitazi, ubicado en el Cuartel General del Ejército del Perú (Pentagonito), en San Borja.

La dirección musical estará a cargo del maestro Wilfredo Tarazona, reconocido por su trayectoria como formador de músicos académicos y actual presidente de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Música. Su experiencia y liderazgo garantizan una interpretación de alto nivel artístico para una obra que exige precisión, potencia coral y una intensa interpretación colectiva.

Una producción coral sin precedentes

Para esta puesta en escena, la Filarmónica de Lima reunirá a destacados coros de la ciudad: San Fernando Por Siempre, The Linger Voices, el Coro Gay de Lima y Vox Aeterna. La unión de estas agrupaciones con la orquesta permitirá recrear con fuerza y profundidad el carácter dramático de ‘Carmina Burana’, una obra que demanda gran potencia coral, precisión rítmica y un destacado trabajo en conjunto.

La Orquesta Filarmónica de Lima inaugura su temporada con la monumental Carmina Burana. Bajo la dirección del maestro invitado Wilfredo Tarazona y junto a los mejores solistas y coros de la ciudad, no te pierdas esta obra poderosa el 2 de mayo. Video: Instagram Filarmónica de Lima

Compuesta en 1936, la obra se inspira en una colección de poemas medievales que celebran el amor, el placer, el destino y la naturaleza cambiante de la fortuna. A través de una poderosa combinación de percusión, coro y orquesta, ‘Carmina Burana’ cautiva con su energía dramática y su capacidad de explorar la fuerza del destino y la condición humana.

Su célebre apertura, ‘O Fortuna’, se ha convertido en una de las piezas más reconocibles y utilizadas en la cultura popular, el cine y la publicidad.

Inicio de temporada y agenda cultural

Con este concierto, la Orquesta Filarmónica de Lima inaugura la temporada 2026, reafirmando su compromiso de acercar la música sinfónica a un público cada vez más amplio y diverso. Una de las novedades de este año es que los conciertos se realizarán los días sábado, buscando facilitar el acceso del público limeño a experiencias culturales de calidad.

Orquesta Filarmónica de Lima
El concierto de 'Carmina Burana' tendrá lugar el sábado 2 de mayo de 2026 en el Auditorio Gral. Div. Elivio Vannini Chumpitazi, en el Pentagonito de San Borja. (Instagram Filarmónica de Lima)

La inclusión de ‘Carmina Burana’ en la programación marca el arranque de una temporada que busca consolidar a la Filarmónica como una de las propuestas más relevantes de la agenda cultural de Lima, promoviendo la difusión de la música clásica, los conciertos sinfónicos y los espectáculos corales en la ciudad.

Las entradas para la función ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital Joinnus.

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