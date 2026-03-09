Perú

Gian Marco impacta a fans con romántico mensaje donde llama ‘mi esposa’ a Juliana Molina: “¿Se casó en secreto?”

El cantautor peruano dedicó un emotivo post a las mujeres más importantes de su vida, pero la frase dirigida a la cantante colombiana llamó la atención de sus seguidores y abrió la posibilidad de que la pareja haya formalizado su relación

Guardar

El cantautor peruano decidió aplazar sus conciertos en varias ciudades, priorizando la seguridad y el bienestar de sus fans, mientras comparte un emotivo mensaje sobre la situación social que atraviesa el país (Instagram)

Un mensaje cargado de emoción y gratitud terminó desatando una ola de especulaciones en redes sociales. El cantautor peruano Gian Marco Zignago, una de las figuras más reconocidas de la música latinoamericana, sorprendió a sus seguidores al publicar una dedicatoria dirigida a las mujeres más importantes de su vida.

Sin embargo, lo que parecía un gesto íntimo y familiar terminó generando gran revuelo cuando el artista se refirió a la actriz colombiana Juliana Molina como mi esposa, una frase que muchos interpretaron como una posible confirmación de que la pareja habría dado un paso más en su relación.

La publicación apareció en su cuenta oficial de Instagram y rápidamente captó la atención de sus seguidores. El mensaje estaba dirigido a varias mujeres que han marcado su vida personal y emocional, entre ellas su madre, su hermana y sus hijas. No obstante, fue la referencia a la actriz colombiana la que encendió las redes y provocó una avalancha de comentarios.

Gian Marco impacta a fans
Gian Marco impacta a fans con romántico mensaje donde llama “mi esposa” a Juliana Molina. Captura IG: @gianmarcooficial.

En el texto, el intérprete expresó palabras de profundo agradecimiento y cariño hacia ellas, destacando la influencia que han tenido en su vida. El fragmento que desató la sorpresa fue el siguiente:

“A mi esposa Juliana Molina, a mis hijas Nicole Zignago y Abril Zignago, a mi madre Regina Alcóver y a mi hermana Mía… Gracias por su profundidad, por permitirme cuidarlas, amarlas y a través de su amor ser mejor persona cada día de la vida”.

La frase no pasó desapercibida. En cuestión de minutos, los comentarios comenzaron a multiplicarse y muchos usuarios se preguntaron si el artista peruano estaba confirmando de manera indirecta un matrimonio secreto con la actriz colombiana. Algunos seguidores celebraron la aparente noticia con mensajes de felicitación, mientras que otros mostraron sorpresa y curiosidad por saber si realmente la pareja habría formalizado su relación lejos de los reflectores.

Gian Marco impacta a fans
Gian Marco impacta a fans con romántico mensaje donde llama “mi esposa” a Juliana Molina. Captura IG: @gianmarcooficial.

El revuelo no es menor si se considera que Gian Marco ha sido históricamente muy reservado con su vida personal, incluso a pesar de ser una figura pública con décadas de trayectoria. A lo largo de los años, el cantante ha preferido mantener su intimidad al margen de los titulares, por lo que cualquier referencia directa a su vida sentimental suele llamar poderosamente la atención.

La mención de Juliana Molina como mi esposa adquiere mayor relevancia porque, hasta ahora, la relación entre ambos nunca había sido confirmada oficialmente con ese nivel de claridad. Aunque desde hace tiempo se sabía que mantenían un vínculo cercano, la pareja había evitado etiquetar públicamente su relación.

El romance entre el artista peruano y la cantante colombiana comenzó a generar comentarios en 2022, cuando el programa de espectáculos “Amor y fuego” difundió imágenes y material que sugerían que ambos mantenían una relación sentimental. En ese momento, el tema captó la atención de los medios de entretenimiento y del público, pero ninguno de los dos ofreció declaraciones directas sobre el tema.

Gian Marco impacta a fans
Gian Marco impacta a fans con romántico mensaje donde llama “mi esposa” a Juliana Molina. Captura IG: @gianmarcooficial.

Con el paso del tiempo, sin embargo, la cercanía entre ambos se hizo cada vez más evidente. Apariciones juntos en eventos internacionales y publicaciones compartidas en redes sociales alimentaron la percepción de que la relación continuaba fortaleciéndose, aunque siempre con un perfil discreto.

Entre las ocasiones en que se les vio juntos destacan algunos eventos relacionados con la industria musical, como los Latin Grammy, donde el cantautor peruano suele participar con frecuencia debido a su trayectoria y reconocimiento internacional. Estas apariciones públicas reforzaron la idea de que la pareja compartía no solo una relación sentimental, sino también afinidades profesionales y artísticas.

Gian Marco impacta a fans
Gian Marco impacta a fans con romántico mensaje donde llama “mi esposa” a Juliana Molina. Captura IG: @gianmarcooficial.

¿Quién es Juliana Molina?

La protagonista de este comentario, Juliana Molina, también ha construido una carrera interesante dentro del mundo artístico. La actriz y cantante colombiana, de 37 años, se dio a conocer ante el público peruano durante su participación en la segunda temporada de “La voz Perú”, donde logró captar la atención del público gracias a su talento vocal y su carisma.

Durante el programa, Molina decidió integrarse al equipo del reconocido cantante José Luis Rodríguez “El Puma”, lo que le permitió ganar mayor visibilidad dentro del espectáculo local. Aunque no llegó a ganar la competencia, su presencia en el programa la convirtió en una figura recordada por los espectadores, quienes rápidamente la identificaron como “la colombiana” del concurso.

Su paso por la televisión peruana también marcó el inicio de un vínculo más estrecho con el país, donde posteriormente desarrolló parte de su carrera artística y profesional. Además de su faceta como cantante y actriz, Juliana Molina ha incursionado en el mundo empresarial con un proyecto propio.

La artista fundó su propia marca de trajes de baño llamada Namibia, una propuesta de diseño que busca resaltar la diversidad y la autenticidad de la mujer. Según ha explicado en diversas ocasiones, el proyecto apuesta por modelos elaborados con técnicas artesanales y procesos que promueven la inclusión y la diversidad corporal.

Gian Marco impacta a fans
Gian Marco impacta a fans con romántico mensaje donde llama “mi esposa” a Juliana Molina. Captura IG: @gianmarcooficial.

Temas Relacionados

Gian MarcoJuliana MolinamatrimonioinstagramColombiaPerúperu-entretenimiento

Más Noticias

Resultados de La Tinka del 8 de marzo: números ganadores y pozo millonario del sorteo

Este domingo se realizó un nuevo sorteo de La Tinka. Revisa aquí los números ganadores del 8 de marzo y todos los detalles del pozo acumulado

Resultados de La Tinka del

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Los ‘blanquiazules’ están obligados a ganar en casa para colocarse como los nuevos líderes del primer certamen del año. Pero al frente tienen un equipo necesitados de puntos. Conoce los horarios del encuentro

A qué hora juega Alianza

Qué se celebra el 9 de marzo en el Perú: decisiones y transformaciones que moldearon el país

Acontecimientos significativos del 9 de marzo reflejan momentos de cambio y consolidación en Perú, desde exploraciones y avances institucionales hasta reconocimientos históricos y crisis empresariales que dejan huella en la nación

Qué se celebra el 9

Resultados del Gana Diario este 8 de marzo de 2026

¿Se rompió el pozo millonario este domingo? Revise si resultó el afortunado ganador del último sorteo

Resultados del Gana Diario este

¿Nivel inicial y kínder de instituciones particulares también tendrán clases virtuales este lunes? Esto dice el Gobierno

Ante la reducción del gas natural en Lima, el Gobierno dispuso clases virtuales y trabajo remoto para disminuir el consumo de combustible. Sin embargo, surge la duda sobre si la medida también alcanzará a inicial y kínder de colegios particulares. ¿Qué dijo ministra Denisse Miralles?

¿Nivel inicial y kínder de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Nivel inicial y kínder de

¿Nivel inicial y kínder de instituciones particulares también tendrán clases virtuales este lunes? Esto dice el Gobierno

Gobierno de La Libertad gastó casi medio millón para potenciar imagen de César Acuña: Fiscalía abrió investigación

Keiko Fujimori supera a Rafael López Aliaga en encuesta y tercer lugar lo disputan Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez

Colegios privados están obligados a realizar clases virtuales: estas son las únicas excepciones de la resolución

Premier Denisse Miralles anunció clases virtuales, pero todavía no publican resolución formalizándolas, ¿por qué? Esto dijo el Minedu

ENTRETENIMIENTO

Maricielo Effio se queja de

Maricielo Effio se queja de ATV y revela que la reemplazaron por Suheyn Cipriani: “Me hicieron ir tres veces”

Mario Irivarren anuncia su regreso como chambelán y desata furor en redes: “Mi momento llegó”

Día de la Mujer: Farándula peruana se pronuncia por el 8M con mensajes de reflexión y fortaleza

Dani Díaz, la directora peruana que regresa tras estrenar BOBs y liderar más de 100 castings internacionales

Hija de Tula Rodríguez, reaparece en Instagram y comparte su proceso tras nueva cirugía: “Espero que pase todo pronto”

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Fabio Gruber sufrió una lesión muscular en el FC Núremberg y el entrenador Miroslav Klose detalló su situación médica

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 6 del Torneo Apertura

Los cruces confirmados de cuartos final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así se jugarán los partidos de la fase eliminatoria

Paola Rivera aclara su futuro: ¿acaso se va de la San Martín dejando la Liga Peruana de Vóley para trasladarse a la Liga Mexicana?