Gian Marco impacta a fans con romántico mensaje donde llama ‘mi esposa’ a Juliana Molina: “¿Se casó en secreto?”

Un mensaje cargado de emoción y gratitud terminó desatando una ola de especulaciones en redes sociales. El cantautor peruano Gian Marco Zignago, una de las figuras más reconocidas de la música latinoamericana, sorprendió a sus seguidores al publicar una dedicatoria dirigida a las mujeres más importantes de su vida.

Sin embargo, lo que parecía un gesto íntimo y familiar terminó generando gran revuelo cuando el artista se refirió a la actriz colombiana Juliana Molina como mi esposa, una frase que muchos interpretaron como una posible confirmación de que la pareja habría dado un paso más en su relación.

La publicación apareció en su cuenta oficial de Instagram y rápidamente captó la atención de sus seguidores. El mensaje estaba dirigido a varias mujeres que han marcado su vida personal y emocional, entre ellas su madre, su hermana y sus hijas. No obstante, fue la referencia a la actriz colombiana la que encendió las redes y provocó una avalancha de comentarios.

Gian Marco impacta a fans con romántico mensaje donde llama “mi esposa” a Juliana Molina. Captura IG: @gianmarcooficial.

En el texto, el intérprete expresó palabras de profundo agradecimiento y cariño hacia ellas, destacando la influencia que han tenido en su vida. El fragmento que desató la sorpresa fue el siguiente:

“A mi esposa Juliana Molina, a mis hijas Nicole Zignago y Abril Zignago, a mi madre Regina Alcóver y a mi hermana Mía… Gracias por su profundidad, por permitirme cuidarlas, amarlas y a través de su amor ser mejor persona cada día de la vida”.

La frase no pasó desapercibida. En cuestión de minutos, los comentarios comenzaron a multiplicarse y muchos usuarios se preguntaron si el artista peruano estaba confirmando de manera indirecta un matrimonio secreto con la actriz colombiana. Algunos seguidores celebraron la aparente noticia con mensajes de felicitación, mientras que otros mostraron sorpresa y curiosidad por saber si realmente la pareja habría formalizado su relación lejos de los reflectores.

El revuelo no es menor si se considera que Gian Marco ha sido históricamente muy reservado con su vida personal, incluso a pesar de ser una figura pública con décadas de trayectoria. A lo largo de los años, el cantante ha preferido mantener su intimidad al margen de los titulares, por lo que cualquier referencia directa a su vida sentimental suele llamar poderosamente la atención.

La mención de Juliana Molina como mi esposa adquiere mayor relevancia porque, hasta ahora, la relación entre ambos nunca había sido confirmada oficialmente con ese nivel de claridad. Aunque desde hace tiempo se sabía que mantenían un vínculo cercano, la pareja había evitado etiquetar públicamente su relación.

El romance entre el artista peruano y la cantante colombiana comenzó a generar comentarios en 2022, cuando el programa de espectáculos “Amor y fuego” difundió imágenes y material que sugerían que ambos mantenían una relación sentimental. En ese momento, el tema captó la atención de los medios de entretenimiento y del público, pero ninguno de los dos ofreció declaraciones directas sobre el tema.

Con el paso del tiempo, sin embargo, la cercanía entre ambos se hizo cada vez más evidente. Apariciones juntos en eventos internacionales y publicaciones compartidas en redes sociales alimentaron la percepción de que la relación continuaba fortaleciéndose, aunque siempre con un perfil discreto.

Entre las ocasiones en que se les vio juntos destacan algunos eventos relacionados con la industria musical, como los Latin Grammy, donde el cantautor peruano suele participar con frecuencia debido a su trayectoria y reconocimiento internacional. Estas apariciones públicas reforzaron la idea de que la pareja compartía no solo una relación sentimental, sino también afinidades profesionales y artísticas.

¿Quién es Juliana Molina?

La protagonista de este comentario, Juliana Molina, también ha construido una carrera interesante dentro del mundo artístico. La actriz y cantante colombiana, de 37 años, se dio a conocer ante el público peruano durante su participación en la segunda temporada de “La voz Perú”, donde logró captar la atención del público gracias a su talento vocal y su carisma.

Durante el programa, Molina decidió integrarse al equipo del reconocido cantante José Luis Rodríguez “El Puma”, lo que le permitió ganar mayor visibilidad dentro del espectáculo local. Aunque no llegó a ganar la competencia, su presencia en el programa la convirtió en una figura recordada por los espectadores, quienes rápidamente la identificaron como “la colombiana” del concurso.

Su paso por la televisión peruana también marcó el inicio de un vínculo más estrecho con el país, donde posteriormente desarrolló parte de su carrera artística y profesional. Además de su faceta como cantante y actriz, Juliana Molina ha incursionado en el mundo empresarial con un proyecto propio.

La artista fundó su propia marca de trajes de baño llamada Namibia, una propuesta de diseño que busca resaltar la diversidad y la autenticidad de la mujer. Según ha explicado en diversas ocasiones, el proyecto apuesta por modelos elaborados con técnicas artesanales y procesos que promueven la inclusión y la diversidad corporal.

