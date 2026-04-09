Pamela Franco y Melanie Martínez inician grabaciones de su videoclip y le advierten a Christian Domínguez: “Que apechugue”

¡Se cumplió la profecía! Pamela Franco y Melanie Martínez, ambas exparejas de Christian Domínguez, fueron captadas juntas iniciando la grabación de su nuevo videoclip. Las artistas preparan una canción que promete dar que hablar. Amor y Fuego/ Willax.

Pamela Franco y Melanie Martínez iniciaron oficialmente las grabaciones de su nuevo videoclip, un proyecto que marca un momento importante en sus respectivas carreras, pero que también se ha visto atravesado por un contexto personal tenso que involucra al cumbiambero Christian Domínguez.

Las cámaras del programa “Amor y Fuego” llegaron hasta el lugar donde ambas artistas trabajaban en su nueva propuesta musical y registraron no solo el avance del proyecto, sino también una serie de comentarios que evidencian que las diferencias no han quedado atrás.

Lejos de evadir el tema, tanto Pamela como Melanie decidieron hablar con claridad, dejando entrever que ya no están dispuestas a guardar silencio frente a situaciones que consideran injustas.

“Ya no nos callamos”: Pamela Franco y Melanie Martínez encienden la polémica con fuerte mensaje a Domínguez. Captura: Amor y Fuego.

En medio del rodaje, Melanie Martínez tomó la palabra y expresó abiertamente su incomodidad frente a actitudes recientes de Domínguez. Su postura fue firme, directa y sin rodeos, marcando un punto de quiebre en la manera en que ha decidido enfrentar este tipo de conflictos. “Uno no puede estar todo el tiempo callada, uno da muchas oportunidades y si la gente no sabe aprovecharla… también tiene que aguantar cuando hay la devolución. Ahora toca que aguante, que apechugue”, recalcó, dejando claro que su paciencia tiene límites y que considera válido responder cuando siente que ha sido vulnerada.

Sus palabras no solo reflejan una experiencia personal, sino que conectan con un discurso más amplio en el que muchas mujeres han decidido alzar la voz y no tolerar situaciones que antes preferían evitar. En ese sentido, el mensaje de Melanie no pasó desapercibido, especialmente por el contexto mediático en el que se produce.

“Ya no nos callamos”: Pamela Franco y Melanie Martínez encienden la polémica con fuerte mensaje a Domínguez. Captura: Amor y Fuego.

Por su parte, Pamela Franco acompañó este posicionamiento, aunque también buscó centrar la atención en el trabajo que vienen desarrollando juntas. Ambas confirmaron que el videoclip ya se encuentra en plena etapa de grabación y que este proyecto representa una oportunidad clave para consolidar su presencia en la industria musical. La colaboración entre ambas no solo responde a una afinidad artística, sino también a una conexión personal que se ha fortalecido en medio de circunstancias complejas.

Durante la conversación, Pamela no dudó en destacar el talento de su compañera, subrayando su compromiso con la música y su trayectoria, muchas veces desconocida por el público. En ese momento, Melanie Martínez compartió parte de su historia, recordando que su vínculo con el canto comenzó desde muy temprana edad, aunque decidió hacer una pausa prolongada para priorizar a su familia.

“Ya no nos callamos”: Pamela Franco y Melanie Martínez encienden la polémica con fuerte mensaje a Domínguez. Captura: Amor y Fuego.

“Yo canto desde muy pequeña, tengo mi trayectoria, la dejé por muchos años, todo el mundo sabe que por dedicarme a mis hijos, si Dios me da la oportunidad”, expresó con sinceridad. Sus palabras evidencian no solo sacrificio, sino también una nueva etapa en la que busca retomar su camino artístico con mayor fuerza.

A pesar de las interpretaciones que han surgido en torno a esta colaboración, Pamela Franco fue enfática al aclarar que el tema que preparan no tiene un enfoque personal ni está dirigido a alguien en particular. Según explicó, la canción recoge experiencias universales que muchas personas pueden sentir como propias. “Las personas que quieran poner trabas, cosas negativas, nos hemos hecho un baño de ruda y por si acaso acá nada es personal... hacemos música de acuerdo a todas las vivencias de todas las personas”, señaló, tratando de desmarcar el proyecto de cualquier lectura conflictiva.

Sin embargo, el contexto en el que se desarrollan estas declaraciones hace difícil separar completamente lo artístico de lo personal. La propia Pamela dejó entrever que atraviesa un momento en el que ha decidido priorizar su bienestar emocional y mental, alineándose con una corriente cada vez más visible en la que las mujeres optan por expresarse sin temor a las críticas.

“Ya no nos callamos”: Pamela Franco y Melanie Martínez encienden la polémica con fuerte mensaje a Domínguez. Captura: Amor y Fuego.

“Estamos en un momento donde las mujeres ya no nos callamos”, afirmó, consolidando un mensaje que trasciende la coyuntura específica y se instala como una declaración de principios.

En otro momento de la conversación, la cantante sorprendió al revelar una situación que le generó inquietud y que involucra directamente a Christian Domínguez. Según relató, el artista habría enviado un mensaje a una persona cercana a ella, lo que interpretó como una actitud contradictoria frente a lo que percibe públicamente.

“Por un lado me quiere chancar. Siento que me quiere, me quiere destruir y por otro lado, yo no tengo ningún problema... a un amigo mío que es muy cercano, le dice ‘Cuídala’”, expresó.

“Ya no nos callamos”: Pamela Franco y Melanie Martínez encienden la polémica con fuerte mensaje a Domínguez. Captura: Amor y Fuego.