Más de 526 mil DNI se encuentran pendientes de recojo a todo el país, según Reniec

El DNI es fundamental para ejercer derechos ciudadanos, participar en procesos electorales y realizar trámites civiles, comerciales y administrativos - Créditos: Andina.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció que mantiene más de 526.000 DNI para adultos listos para ser entregados en todo el territorio nacional, según informó la institución.

Esta cifra evidencia el reto pendiente en materia de identificación y acceso a derechos, ya que el este documento resulta indispensable para participar en procesos electorales, gestionar trámites civiles o comerciales y acceder a servicios públicos y privados.

De acuerdo con el Reniec, los ciudadanos que iniciaron el trámite deben acudir a la agencia seleccionada para recoger el documento. El organismo subraya que el DNI es esencial para ejercer derechos ciudadanos y realizar gestiones administrativas, judiciales o comerciales, por lo que insiste en la importancia de completar el proceso de recojo en el punto elegido por el usuario.

Los departamentos con mayor cantidad de documentos pendientes de entrega son Lima, La Libertad, Piura y Arequipa, regiones donde se concentra la mayor parte del stock. La entidad recomienda a los ciudadanos anticipar el retiro de su DNI para evitar inconvenientes y garantizar su identificación en situaciones que lo requieran.

El Reniec dispone de una plataforma digital que permite consultar el estado del trámite y saber si el DNI está listo, ingresando el número de documento o de solicitud - Créditos: Andina.

¿Cómo revisar si mi DNI está lista para recoger?

El Reniec ha puesto a disposición una plataforma digital (LINK) que permite a los usuarios verificar si su DNI se encuentra listo para el recojo.

La consulta puede realizarse ingresando el número de documento o el número de solicitud. Al instante, el sistema muestra el nombre completo del solicitante, la fecha del trámite, la oficina de entrega y el porcentaje de avance. Cuando el estado llega al 100%, el documento está impreso y disponible.

En el país existen más de 450 agencias habilitadas para la entrega del DNI. Según la entidad, las oficinas registrales atienden de 08:45 a 16:45, mientras que las Oficinas Registrales Auxiliares funcionan de 08:45 a 16:30.

Los centros MAC tienen horarios diferenciados, por lo que se recomienda verificar la información antes de acudir. El Reniec sugiere a los ciudadanos revisar previamente el estado del trámite y los horarios de atención en los canales oficiales (LINK), y planificar con tiempo cualquier gestión relacionada con el documento.

Más de 526.000 DNI para adultos permanecen listos para ser entregados en el país, según el Reniec, lo que refleja un desafío persistente en identificación y acceso a derechos - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las funciones del Reniec?

Administra el registro único de identificación de ciudadanos peruanos y extranjeros residentes, garantizando la unicidad y veracidad de los datos personales.

Expide, renueva y actualiza el documento nacional de identidad (DNI), necesario para ejercer derechos civiles y participar en procesos electorales.

Inscribe hechos vitales como nacimientos, matrimonios, defunciones y otros actos civiles, asegurando su registro oficial.

Lleva el padrón electoral en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, facilitando la organización de comicios.

Proporciona servicios de consulta y verificación de identidad a entidades públicas y privadas para evitar fraudes o suplantación.

Desarrolla campañas y programas para promover la identificación y reducir la subregistro en poblaciones vulnerables o zonas alejadas.