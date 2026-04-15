Dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 15 de abril

El dólar estadounidense se cotiza al inicio de operaciones a 3,44 soles en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,31% frente a los 3,39 soles de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense marca una subida 1,48%; por el contrario en el último año mantiene aún una disminución del 6,31%.

Respecto a fechas previas, encadena dos sesiones consecutivas en valores positivos. La volatilidad referente a estos siete días presenta un comportamiento manifiestamente superior a la volatilidad que reflejan las cifras del último año, presentándose como un activo con mayores variaciones de lo previsible.