Ministerio Público cita a Diealis para que dé su declaración por caso de violencia contra su expareja Verónika Rojas

La justicia avanza en el caso de Verónica Rojas. El streamer Dealis ha sido citado por el Ministerio Público para responder por la brutal golpiza que le propinó a su expareja. ¿Acatará la orden o intentará evadir a las autoridades? Analizamos la situación con la abogada de la denunciante. ATV/ Magaly TV La Firme.

La reciente denuncia contra Diego Marcelino Aliaga Huamán, conocido en redes sociales como “Diealis”, ha generado una profunda conmoción pública tras la difusión de detalles sobre una presunta agresión física contra su expareja, Verónika Rojas. El caso, que ya se encuentra en manos del Ministerio Público, no solo ha reactivado el debate sobre la violencia contra la mujer, sino que también ha puesto bajo la lupa el comportamiento del creador digital, cuya presencia en plataformas se ha visto interrumpida en medio de la polémica.

El programa “Magaly TV La Firme” abordó el tema en su más reciente emisión, donde la conductora Magaly Medina dio a conocer que el investigado ha sido formalmente citado para rendir su declaración en dos fechas específicas, como parte de las diligencias que buscan esclarecer los hechos denunciados.

Según se informó, Diego Aliaga Huamán deberá presentarse los días 10 y 14 de abril, en cumplimiento de una disposición fiscal que le exige comparecer ante la justicia.

‘Diealis’ en la mira: deberá declarar por presunta golpiza a su expareja. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante el programa, la periodista fue enfática al referirse a la gravedad de la denuncia y al comportamiento que, según indicó, habría mantenido el implicado tras la exposición del caso.

“Denuncia que tiene por golpear a una pareja suya. Un hombre que además ha sido acusado de abusar del alcohol y que ahora lloriquea en cámaras, desaparece de, de sus plataformas por un tiempo porque piensa que no va a pasar nada con lo que hizo. Pero nosotros hoy acabamos de recibir esta citación que le ha hecho el Ministerio Público ya a Dialys, conocido como Dialys, pero su nombre verdadero, que a nadie le importa, pero por acá lo tengo, es Diego Marcelino Aliaga Huamán. Acá se le ha citado para el día 10 de abril a dar su declaratoria para dos días, 10 y 14 de abril”, señaló.

La denuncia fue presentada por Verónika Rojas, quien acusa a su expareja de haberla agredido físicamente a la salida de una discoteca, en un episodio que, según su defensa legal, habría sido particularmente violento. En ese contexto, la abogada de la denunciante, Karla Vizo, explicó que la citación responde a una providencia fiscal que obliga al investigado a comparecer para brindar su versión de los hechos.

‘Diealis’ en la mira: deberá declarar por presunta golpiza a su expareja. Captura: Magaly TV La Firme.

Abogada Karla Vizo explica el caso

“Claro que sí. La providencia número dos ha dispuesto ya que el señor Diego, eh, Marcelino Aliaga Huamán comparezca, es decir, concurra a rendir su declaración para efectos de esclarecer los hechos, porque él tiene derecho a guardar silencio o a declarar la verdad que ya ha aceptado en un audio. Nosotros, eh, confiamos en que él va a colaborar con la justicia y va a concurrir. Igual tiene dos citaciones, ¿no?, por ley, el día 10 y el día 14”, indicó la letrada.

El proceso no solo contempla la declaración del investigado, sino también la participación de otros testigos que podrían aportar elementos clave para la investigación. Entre ellos, el padre de la denunciante, quien habría acudido al lugar tras recibir una llamada de su hija alertando sobre lo ocurrido. Según detalló la defensa, su testimonio permitirá reconstruir parte del contexto posterior a la presunta agresión.

‘Diealis’ en la mira: deberá declarar por presunta golpiza a su expareja. Captura: Magaly TV La Firme.

En paralelo, se han dictado medidas de protección a favor de Verónika Rojas, las cuales prohíben cualquier tipo de acercamiento por parte del denunciado. Estas disposiciones incluyen la restricción de contacto directo, ya sea físico o a través de medios digitales, con el objetivo de garantizar la seguridad de la víctima mientras se desarrolla el proceso.

“Es necesario que sepas, Magaly, que ella cuenta con medidas de protección, que él no puede acercarse, no puede enviarle mensajes, no la puede coaccionar ni procurar comunicarse, lo cual es una garantía que permite que la víctima esté a salvaguarda y él no interfiera, ¿no? Yo espero que no interfiera ni se evada de la acción para que esto no nos conlleve a solicitarle al Ministerio Público su captura y por supuesto, una orden de detención preliminar”, precisó Karla Vizo.

‘Diealis’ en la mira: deberá declarar por presunta golpiza a su expareja. Captura: Magaly TV La Firme.

Buscan a influencer: figura como no habido tras grave denuncia

Uno de los puntos que ha generado mayor incertidumbre es la ubicación actual de Diego Aliaga Huamán. Durante la entrevista, se planteó la posibilidad de que el investigado no se encuentre en Lima, lo que podría dificultar su comparecencia. No obstante, la defensa indicó que, según información preliminar, su registro migratorio sugiere que aún estaría en el país.

“La verdad que no, eh, Magaly. No se nos ha comunicado si él se ha puesto a derecho, no se nos ha comunicado nada, eh, de parte de la comisaría de Barranco, pero confiamos en que él permanezca en Lima. Según yo estuve indagando, su movimiento migratorio indica que él se encuentra en Lima”, explicó la abogada.

‘Diealis’ en la mira: deberá declarar por presunta golpiza a su expareja. Captura: Magaly TV La Firme.

Ante la posibilidad de que el investigado no acuda a las citaciones, se contemplan medidas coercitivas por parte de las autoridades. “Pues se dispondrá su conducción de grado o fuerza. Si aun así no lo ubican, no concurre con la situación de grado o fuerza, entonces, lamentablemente, el Ministerio Público tendrá que ordenar que esto sea por ubicación y captura”, advirtió.

En ese sentido, la conductora también cuestionó la eventual falta de intervención de personas que habrían estado presentes durante el incidente, como el conductor del vehículo y el guardaespaldas del denunciado.

“Conocido como Diealis, proporcione los nombres completos, dirección, celular, correo electrónico del guardaespaldas que tenía, del conductor de aquella noche, conductor de su carro, guardaespaldas, que dejó que a esta chica la golpearan como si fuera un saco de boxeo, que no hizo nada para protegerla, que no hizo absolutamente nada para librarla de la furia, de la ira incontenible de este hombre. Porque yo creo que una persona que mira cómo están golpeando a otra… eso se llama ser cómplice de una agresión”, sostuvo.

‘Diealis’ en la mira: deberá declarar por presunta golpiza a su expareja. Captura: Magaly TV La Firme.