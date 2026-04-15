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Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana

Esta ciudad se caracteriza por tener un clima tropical de la selva alta amazónica, con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes gran parte del año

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El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)
El clima en Tarapoto se divide en temporada de lluvia de octubre a mayo y la seca de junio a septiembre. (Wikimedia)

Conocer el pronóstico del clima de Tarapoto permite a sus residentes y visitantes planificar sus actividades diarias con mayor eficiencia. Las condiciones meteorológicas influyen directamente en sectores como la agricultura, el comercio y el turismo, por lo que anticipar lluvias, temperaturas extremas o cambios bruscos ayuda a tomar decisiones informadas y evitar contratiempos.

En este contexto, el pronóstico del clima de Tarapoto para este jueves, 16 de abril es:

Cielo nublado con tendencia a cielo nublado parcial en las primeras horas de la mañana.

Además se espera que la temperatura máxima sea de 34ºC mientras que la mínima de 22ºC.

La información sobre el clima también resulta relevante para la prevención de riesgos y la seguridad ciudadana. En zonas amazónicas como Tarapoto, donde pueden presentarse lluvias constantes y humedad alta, un pronóstico actualizado contribuye a que las autoridades y la población tomen medidas preventivas ante posibles emergencias. Esto reduce el impacto de eventos adversos, mejora la preparación ante desastres y protege la salud y los bienes de la comunidad.

¿Cómo suele ser el clima en Tarapoto?

El clima en la ciudad de las palmeras (Wikimedia)
El clima en la ciudad de las palmeras (Wikimedia)

De acuerdo con información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) el clima en Tarapoto, ubicada en la región amazónica de Perú, se caracteriza por ser cálido y húmedo durante la mayor parte del año. Las temperaturas suelen oscilar entre los 24 y 33 grados Celsius, con mínimas que rara vez bajan de los 21 grados. La sensación térmica puede incrementarse debido a la humedad constante, lo que genera una atmósfera calurosa tanto de día como de noche.

Las lluvias en Tarapoto son frecuentes, principalmente entre los meses de noviembre y abril. Durante este periodo, las precipitaciones pueden ser intensas y provocar crecidas en ríos y quebradas cercanas. El resto del año el clima sigue siendo húmedo, aunque con lluvias menos abundantes, lo que favorece la presencia de una vegetación exuberante y verde de manera permanente.

La humedad relativa suele situarse por encima del 70%. Esta condición influye en las actividades diarias de los habitantes y visitantes, quienes optan por vestimenta ligera y protección ante las frecuentes lluvias. Las condiciones climáticas de Tarapoto benefician el desarrollo agrícola, especialmente de cultivos tropicales y definen el ecosistema propio de la zona amazónica.

Tarapoto, el lado más turístico de Perú

Terapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)
Terapoto cuenta con algunos de los sitios turísticos más visitados de San Martín (wikimedia)

Ubicada a 356 m s.n.m. entre los ríos Shilcayo y Cumbaza, la ciudad está rodeada de paisajes exuberantes que incluyen cascadas como Ahuashiyacu y Huacamaillo, la espectacular Laguna Azul con su parque acuático Yakupark y la Cordillera Escalera, un área de conservación ideal para caminatas y avistamiento de aves como el gallito de las rocas.

Estos sitios, accesibles por carretera o senderos, ofrecen experiencias de aventura como rafting, canotaje y expediciones nocturnas, atrayendo a viajeros que buscan naturaleza y adrenalina. Además, el clima tropical, especialmente en la temporada seca (junio a septiembre), facilita la exploración de estos atractivos.

Más allá de su entorno natural, Tarapoto destaca por su riqueza cultural y su fusión de tradiciones indígenas, coloniales y mestizas, lo que enriquece la experiencia turística. La cercana ciudad de Lamas, a 22 km, ofrece una inmersión en la cultura quechua-lamista con su arquitectura única, festividades y el icónico castillo lamista.

En esta ciudad la Plaza de Armas y eventos como el Aniversario de Tarapoto (20 de agosto) y la Santísima Cruz de los Motilones (julio) celebran la herencia local con danzas, música y gastronomía. La Fábrica de Chocolate Orquídea permite a los visitantes conocer el proceso artesanal del cacao, mientras que el Centro Urku educa sobre la conservación de la fauna amazónica, como jaguares y guacamayos.

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