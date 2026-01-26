Perú

Turistas nacionales y extranjeros se exponen a grave peligro al cruzar ríos crecidos por la ruta amazónica cerrada hacia Machu Picchu

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a visitantes cruzando corrientes de agua sin asistencia ni señalización, en una ruta clausurada por riesgo extremo debido a lluvias intensas en la región

Turistas desafían cierre y se exponen a peligro en ruta amazónica hacia Machu Picchu. (Cusco en portada)

A pesar de las advertencias oficiales y de una restricción vigente, turistas nacionales y extranjeros avanzan por la ruta amazónica con destino a Machu Picchu Pueblo en medio de ríos crecidos y zonas inestables. Las escenas difundidas en redes sociales muestran a visitantes cruzando corrientes de agua sin apoyo institucional ni señalización visible, en un contexto marcado por lluvias intensas y deslizamientos.

El riesgo se concentra en un trayecto alterno muy utilizado por viajeros que buscan reducir costos o vivir una experiencia distinta. Ese camino, sin embargo, presenta condiciones adversas tras un evento natural que afectó seriamente la infraestructura y el entorno. Pese a ello, la circulación continúa de manera informal, sin control ni orientación, lo que expone a personas de distintas nacionalidades a un peligro directo.

Las imágenes también reflejan la ausencia de acciones preventivas en el momento crítico. No se observa presencia de autoridades ni protocolos de evacuación, lo que refuerza la percepción de una respuesta tardía frente a un escenario cambiante. A esta situación se suma la conducta de algunos operadores turísticos que siguen guiando visitantes por una vía cerrada.

La ruta amazónica, conocida por su cercanía al paisaje selvático y su conexión con la central hidroeléctrica, forma parte de un sistema alterno al acceso ferroviario tradicional. En temporada de lluvias, este recorrido suele presentar mayor vulnerabilidad, una condición que en esta ocasión motivó decisiones restrictivas por parte de las autoridades locales.

Cierre del acceso tras huaico en el sector Mandor

Turistas ignoran restricciones oficiales y
Turistas ignoran restricciones oficiales y continúan transitando por el acceso amazónico a Machu Picchu Pueblo, pese al riesgo evidente. (Composición: Infobae Perú)

El acceso amazónico peatonal hacia Machu Picchu Pueblo permanece cerrado de manera temporal tras un huaico ocurrido durante la madrugada del 25 de enero en el sector Mandor, en la región Cusco. La Municipalidad Distrital de Machu Picchu dispuso la suspensión del tránsito en ambos sentidos como respuesta inmediata a los daños registrados en la vía.

La restricción alcanza el tramo comprendido entre Hidroeléctrica, en el kilómetro 122, y Machu Picchu Pueblo, en el kilómetro 110+500. Esta medida seguirá vigente hasta nuevo aviso y cuenta con la coordinación del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado y de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

El deslizamiento provocó afectaciones en la vía férrea, daños en varios puentes y la interrupción total del tránsito peatonal entre los kilómetros 114 y 115 del sector Mandor. Estos puntos resultan clave dentro del recorrido, por lo que la interrupción imposibilita un paso seguro.

Desde la municipalidad se advirtió que las condiciones actuales representan un riesgo directo para la integridad física tanto de visitantes como de residentes que utilizan este acceso de manera habitual.

Advertencias ignoradas y ausencia de control

Municipio de Machu Picchu Pueblo
Municipio de Machu Picchu Pueblo cierra temporalmente acceso amazónico a la maravilla del mundo por huaico. (Foto: Andina)

Pese a la disposición municipal, turistas continúan ingresando por el “trayecto cerrado”. Las escenas difundidas evidencian cruces improvisados de ríos con caudal elevado, sin equipos de seguridad ni asistencia. Esta situación expone una brecha entre las decisiones oficiales y su cumplimiento en el terreno.

La falta de control en puntos estratégicos del recorrido permite el avance de grupos de viajeros que desconocen, minimizan o deciden ignorar las advertencias. En ese contexto, la ausencia de orientación oficial incrementa la posibilidad de accidentes, sobre todo en zonas donde el terreno presenta cambios constantes por las lluvias.

A ello se suma el accionar de operadores turísticos que mantienen sus recorridos por esta ruta. Esta práctica contradice las disposiciones vigentes y aumenta el nivel de exposición de los visitantes, muchos de ellos sin información clara sobre el estado real del camino.

La Municipalidad del distrito de Machu Picchu también precisó los alcances de la limitación aplicada al Acceso Amazónico. Este recorrido incluye el paso por la provincia de La Convención, el tránsito vehicular por el distrito de Santa Teresa y, finalmente, el trayecto a pie o en tren desde la central hidroeléctrica.

La restricción afecta tanto al tránsito peatonal como al uso de trenes en ese tramo específico. “Queda restringido, tanto peatonal, trenes, incluso es lo que han señalado ya con comunicados diferentes desde la municipalidad y también desde la empresa Ferrocarril Transandino”, se afirmó en la información difundida.

Consultada sobre las rutas disponibles, Mamani precisó que el acceso principal en tren desde Cusco hasta la estación de Ollantaytambo y luego hasta Machu Picchu no presenta inconvenientes ni suspensión. La interrupción corresponde solo a la ruta alterna del acceso amazónico.

“La ruta que se ha suspendido es una alterna y es parte del acceso amazónico. Uno viaja desde Cusco hasta el distrito de Santa Teresa en carro, luego va en carro también hasta la central hidroeléctrica y desde este punto puede optar por ir a pie o puede optar por ir en tren. Esta es la ruta que se ha suspendido debido al huaico que se ha registrado en un punto”, se explicó en RPP.

Alerta por incremento del caudal del río Vilcanota

El COEN informó que en
El COEN informó que en caso de un desborde podrían afectarse los centros poblados de Checacupe, Cusipata y Quiquijana. Foto: Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú y el Instituto Nacional de Defensa Civil mantienen una alerta roja por el incremento del caudal del río Vilcanota. Este aviso incluye zonas cercanas a las riberas y sectores del Valle Sagrado de los Incas.

Las autoridades exhortan a visitantes y residentes a mantenerse atentos a los comunicados oficiales y a evitar zonas de riesgo mientras persistan las lluvias intensas. La situación meteorológica añade un factor adicional de peligro en rutas alternas que atraviesan quebradas y cursos de agua expuestos a variaciones repentinas.

