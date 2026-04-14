ONPE reconoce responsabilidades por demoras en Lima que “afectaron el ejercicio del derecho al sufragio”

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un comunicado oficial abordando las demoras en la instalación de mesas de sufragio y la activación de una jornada extraordinaria de votación. (Composición: Infobae Perú)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un pronunciamiento oficial tras los inconvenientes registrados durante la jornada electoral del domingo, marcada por demoras en la instalación de mesas de sufragio en distintos puntos de Lima Metropolitana. Estos retrasos generaron preocupación entre los electores y obligaron a la autoridad electoral a activar una jornada extraordinaria de votación en los locales afectados, con el fin de garantizar el ejercicio del derecho al sufragio.

“El domingo 12, se instalaron en el país el 99.8 % de mesas de sufragio previstas y, a partir de entonces, los procedimientos relacionados con el traslado de actas, el cómputo de votos y la publicación de resultados se están llevando a cabo con normalidad”, se lee en el pronunciamiento.

Según la entidad, el proceso electoral logró instalar el 99.8% de las mesas a nivel nacional, aunque el porcentaje restante evidenció problemas logísticos que impactaron principalmente en distritos de la capital. Esta situación provocó una serie de reclamos ciudadanos y cuestionamientos sobre la organización del proceso, en medio de un contexto ya marcado por la complejidad del despliegue electoral y la simultaneidad de actividades preparatorias para futuros comicios regionales y municipales.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó un comunicado oficial detallando el avance de la jornada electoral y la instalación de mesas de sufragio en Perú, tras los inconvenientes iniciales. (Fuente: ONPE)

En respuesta a estos hechos, la ONPE señaló que las demoras en el traslado y distribución del material electoral en zonas específicas de Lima Metropolitana fueron determinantes en la afectación del cronograma previsto. Ante ello, se dispuso una ampliación excepcional del proceso en los locales perjudicados, medida que fue posteriormente aprobada por el Jurado Nacional de Elecciones y ejecutada en una jornada adicional de votación que ya se encuentra en etapa de escrutinio.

ONPE asegura instalación casi total de mesas y detalla incidentes en Lima

La ONPE afirmó que, pese a la complejidad del proceso electoral actual, logró instalar el 99,8 % de las mesas programadas en el país. El organismo precisó que las mesas que no funcionaron, particularmente en zonas de Lima Metropolitana, se vieron afectadas por retrasos en la distribución del material electoral. Esa situación repercutió directamente en la capacidad de los electores para ejercer su derecho, motivo por el cual la entidad ofreció disculpas públicas y pidió formalmente la ampliación de la jornada electoral para los locales perjudicados.

La propuesta de extensión fue avalada por el Pleno del JNE y permitió que la jornada adicional de votación se desarrollase este lunes, permitiendo así a los ciudadanos afectados participar en el proceso. Culminada la votación extraordinaria, el escrutinio de los votos pertenecientes a estas mesas inició bajo la supervisión de la ONPE, que informó además que las etapas de traslado de actas, cómputo y publicación de resultados continúan desarrollándose con normalidad en el resto del país.

La ONPE emitió un pronunciamiento oficial tras los inconvenientes registrados durante la jornada electoral del domingo, marcada por demoras en la instalación de mesas en Lima, activando una jornada extraordinaria. (Fuente: ONPE)

“La ONPE es consciente de que una de nuestras responsabilidades es asegurar que todas las mesas de sufragio cuenten con material electoral, de manera adecuada y oportuna, y que la demora en el cumplimiento de esta tarea en ciertas zonas de Lima Metropolitana afectó el ejercicio del derecho al sufragio”, según el comunicado institucional del organismo.

ONPE asegura colaboración con investigaciones

De manera paralela al labor electoral y de cómputo, la ONPE enfrenta una oleada de requerimientos de información, denuncias, investigaciones y solicitudes de apertura de expedientes de fiscalización. El organismo aseguró que todos los pedidos y procesos administrativos derivados de este episodio están siendo gestionados en simultáneo y con transparencia, para garantizar el acceso total a la información por parte de autoridades y ciudadanía.

En su declaración oficial, la ONPE reiteró que sus funcionarios, en tanto servidores públicos, se someten al control ciudadano y reafirmó su disposición a colaborar activamente con cualquier proceso investigativo. El comunicado destaca: “Siendo servidores públicos sujetos a la fiscalización ciudadana, hemos expresado y demostrado siempre nuestra voluntad de contribuir con todas las investigaciones a las que sean sometidos nuestros funcionarios”.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un pronunciamiento el 13 de abril de 2026, solicitando serenidad y respeto a la institucionalidad democrática luego de los inconvenientes en la jornada electoral. (Fuente: ONPE)

Finalmente, la institución hizo un llamado expreso a las organizaciones políticas, entidades públicas y privadas, y a la población general para que esperen la resolución final del proceso electoral en un ambiente de serenidad, enfatizando la necesidad de mantener el pleno respeto a la institucionalidad democrática durante la determinación de resultados y la resolución de denuncias.

“Invocamos a las organizaciones políticas, instituciones públicas y privadas, y a la ciudadanía en general a esperar la conclusión del proceso electoral con serenidad y teniendo presente el pleno respeto a la institucionalidad democrática”, concluyó.

JNE presenta denuncia penal contra el jefe de la ONPE

La procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones formalizó una denuncia penal contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, junto con otros cuatro funcionarios de la entidad, atribuyéndoles responsabilidad por la no instalación de 211 mesas de sufragio en el territorio nacional el pasado domingo 12 de abril.

El documento oficial del JNE sostiene que la demora en la entrega de material electoral habría impedido que alrededor de 63 mil ciudadanos ejercieran su derecho al sufragio en la primera jornada electoral. Entre los delitos imputados figuran la obstrucción del derecho al voto, la omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, así como la obstaculización del desarrollo normal del acto electoral.

Esta denuncia se suma a los procesos de fiscalización y solicitudes de información que la ONPE ha debido enfrentar a raíz del incidente, todo ello bajo la mirada de organismos de control y de la opinión pública, en un proceso en el que la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos permanecen bajo escrutinio.