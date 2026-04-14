La carne de estos dos animales de Perú cruzará miles de kilómetros para llegar a Singapur, uno de los mercados más exigentes del mundo

La expansión hacia mercados asiáticos posiciona a Perú como referente regional en seguridad alimentaria y refuerza el crecimiento de sus exportaciones agropecuarias. (AP Photo/Vincent Yu)

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) anunció que Perú ha obtenido la autorización oficial para exportar carne de ave y cerdo a Singapur, uno de los mercados asiáticos reconocidos por sus estrictos estándares sanitarios.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) confirmó que la Agencia de Alimentos de Singapur (SFA) completó un proceso de auditoría técnica y revisión del sistema sanitario peruano, otorgando la aprobación para que productos nacionales ingresen a este destino con más de 6 millones de consumidores y alto poder adquisitivo.

Perú obtiene luz verde para exportar carne de ave y cerdo a Singapur

El informe detalla que la apertura del mercado de Singapur constituye un paso clave para la diversificación de las exportaciones peruanas, en particular para la industria avícola y porcina.

El viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Jorge Luis Sáenz Rabanal, destacó que el logro posiciona a Perú como un proveedor confiable de alimentos de calidad en el escenario internacional.

“Este logro posiciona al Perú como un proveedor confiable de alimentos de calidad en los mercados internacionales y abre nuevas oportunidades para el crecimiento del sector agropecuario”, afirmó Sáenz Rabanal.

El MIDAGRI y SENASA resaltan el trabajo conjunto entre sector público y privado para cumplir requisitos de ingreso y asegurar la calidad alimentaria en mercados internacionales.

La aprobación sanitaria llegó tras un riguroso proceso de evaluación que incluyó auditorías en establecimientos nacionales y la verificación del sistema de inocuidad animal implementado en el país.

Según el MIDAGRI, este avance representa un reconocimiento al esfuerzo sostenido de miles de productores y empresas nacionales que han mantenido altos estándares sanitarios en cooperación con el Estado.

La noticia fue oficializada durante la visita de la ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Singapur, Grace Fu, quien formalizó la apertura del mercado y resaltó el fortalecimiento de los lazos comerciales entre ambas naciones.

El acceso a Singapur abre oportunidades en el mercado asiático

De acuerdo con el MIDAGRI, el acceso a Singapur servirá como plataforma para negociaciones con otros mercados estratégicos de Asia, como China y Japón.

El SENASA reiteró su compromiso de trabajar con el sector privado para cumplir estrictamente los requisitos de ingreso, considerando que Singapur depende casi por completo de importaciones para abastecer su demanda de proteínas animales.

La apertura del mercado de Singapur fortalece los lazos comerciales bilaterales y fue oficializada durante la visita de la ministra Grace Fu al Perú. POLITICA ASIA INTERNACIONAL MAVERICK ASIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Actualmente, el país mantiene su estatus como libre de Influenza Aviar y cuenta con 13 regiones certificadas libres de Peste Porcina Clásica (PPC), condiciones que garantizan la seguridad y calidad de los productos exportados.

El MIDAGRI subrayó que este reconocimiento sanitario impulsa directamente la competitividad y dinamismo de la industria avícola y porcina, sectores que han enfrentado retos por crisis sanitarias globales en los últimos años.

El avance también representa un respaldo al trabajo de campo realizado por el SENASA a nivel nacional y refuerza la posición peruana como proveedor de alimentos seguros e inocuos.

SENASA y sector privado trabajarán para mantener la calidad exportadora

La apertura del mercado de Singapur abre nuevas oportunidades de crecimiento para las exportaciones peruanas de carne de ave y cerdo, y consolida al país como referente en calidad sanitaria en la región.

El MIDAGRI precisó que se mantendrán las coordinaciones para acceder a destinos adicionales en Asia, con el objetivo de seguir ampliando la presencia peruana en mercados internacionales exigentes y de alto valor.