La economía peruana que recibirá el nuevo presidente y los dos choques que afrontaría

Solo alrededor de 21% de peruanos viven cómodamente con su economía familiar y les alcanza para las compras de la canasta básica. - Créditos Reuters/Yonhap

Cómo está la economía peruana a puertas del nuevo gobierno que entra el 28 de julio? El Banco Central de Reserva, a través de Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos, dio un informe sobre cómo iba los indicadores en mayo.

Así, en la actividad económica estos continuaron mostrando un desempeño favorable en mayo, mientras resaltó que las presiones inflacionarias observadas en los últimos meses responden principalmente a factores temporales de oferta.

Aclaró que hay “choques específicos de oferta asociados al alza de combustibles, mayores costos de transporte y algunos eventos climáticos que afectaron temporalmente el precio de determinados alimentos”. Esto sería lo principal que tendría que afrontar el nuevo presidente del país, aún pendiente de anunciarse, si se siguen dando para julio: el problema del alza del petróleo, y posibles eventos climáticos a futuro, como un nuevo fenómeno El Niño.

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En el Día Nacional de las MYPE, celebrado el 15 de mayo, se destaca el papel de las micro y pequeñas empresas en la economía peruana, enfatizando la importancia de su formalización y contribución social. (Andina)

Los datos a mayo

Durante la presentación del Programa Monetario de junio, el funcionario señaló que el directorio del ente emisor decidió mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%, nivel vigente desde septiembre de 2025, en un contexto en el que la inflación mensual volvió a terreno negativo y las expectativas inflacionarias permanecen dentro del rango meta.

El representante del BCRP, Adrián Armas, explicó que la inflación mensual fue de -0,16% en mayo, principalmente por la reducción de precios de algunos alimentos, mientras que la inflación sin alimentos y energía registró una variación de apenas 0,09%.

“En mayo se observan los mismos conceptos que vimos en marzo y abril. El aumento de la inflación viene siendo causado fundamentalmente por factores puntuales de oferta, que tienen por tanto un impacto transitorio en la tasa de inflación”, sostuvo.

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También, según la presentación del BCR, la inflación acumulada en los últimos 12 meses se redujo de 4% en abril a 3,9% en mayo, aunque todavía permanece por encima del rango meta de entre 1% y 3%.

“El cuadro de inflación de mayo muestra que el principal factor detrás del incremento de precios continúa siendo el rubro transporte, cuya variación interanual alcanzó 18.2%, impulsada por el encarecimiento de los combustibles. En contraste, si se excluye el componente transporte del índice de precios sin alimentos y energía, la inflación se reduce a 1.6%, nivel que se encuentra dentro del rango objetivo del Banco Central”, informó la entidad.

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Este noticiero informa sobre la inflación anual del 4% en Lima Metropolitana, según el INEI. Las imágenes incluyen un mercado de abastos con tubérculos y hortalizas a la venta, una fila de vehículos en una vía urbana, vehículos en una estación de servicio y peatones en una acera

Presiones temporales

Asimismo, los combustibles para vehículos registraron una variación anual de 29,5%, mientras que los combustibles en general aumentaron 14,4% en los últimos doce meses.

Armas también destacó que estos resultados respaldan la evaluación del Banco Central respecto a que las presiones inflacionarias actuales responden a choques específicos de oferta asociados al alza de combustibles, mayores costos de transporte y algunos eventos climáticos que afectaron temporalmente el precio de determinados alimentos.

Baja inflación

El Programa Monetario también muestra que Perú registró una inflación anual de 3.9% en mayo, por debajo de Estados Unidos (4.2%), Brasil (4.7%) y Colombia (5.8%).

El funcionario recordó que durante marzo y abril la inflación peruana superó temporalmente a la estadounidense debido al impacto de los combustibles y algunos alimentos, situación que se revirtió nuevamente en mayo.

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Perú recibe el primer resultado del PBI del año y las cifras son positivas. Pero un sector resalta con el único balance negativo. - Crédito Andina/Ricardo Cuba

Otro de los indicadores resaltados por el BCR es el índice de dispersión de la inflación, que permite medir cuántos productos de la canasta familiar presentan incrementos significativos de precios.

En mayo, el 36% de los rubros del Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación superior al 3%, porcentaje similar al observado en abril y menor al promedio histórico de 39%.

“Este indicador ratifica lo que hemos dicho antes: el aumento de la inflación que hemos observado y que ha hecho que la inflación se ubique transitoriamente por encima del rango meta tiene que ver con temas puntuales”, señaló Armas.

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