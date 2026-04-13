Perú

Segundo día de votación en Lima: Continúan los retrasos en la instalación de mesas en colegios de Lurín

Muchos electores, que el domingo no lograron sufragar, regresaron hoy solo para encontrarse nuevamente con largas filas y puertas cerradas en varios locales

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Reportaje en vivo desde Lurin, Lima, donde ciudadanos se congregan desde tempranas horas para ejercer su derecho al voto, pero enfrentan demoras en la apertura de los centros de votación y largas filas. | Video: BDP

La segunda jornada de votación en Lima inició este lunes 13 de abril, luego de que los organismos electorales ampliaran el proceso electoral debido a los graves problemas logísticos registrados el domingo. Las mesas de sufragio debían instalarse desde las 7:00 a.m., pero pasadas las 7:30, numerosos locales como el colegio Virgen de Chapi, en Lurín, aún no habían abierto sus puertas, generando largas filas y frustración entre los electores.

La demora en la apertura de los locales de votación afecta especialmente a trabajadores que cuentan con permisos temporales para sufragar. Muchos ciudadanos, entrevistados por el noticiero Buenos Días Perú de Panamericana, relataron que ya el día anterior esperaron horas sin poder votar y debieron regresar a primera hora de hoy, solo para encontrarse nuevamente con retrasos.

“Ayer esperé desde las 06:30 a.m. hasta las 04:00 p.m. de la tarde, pero no llegaron los materiales”, relató un elector. Otra joven señaló que tiene permiso laboral solo hasta las 11 de la mañana y teme no alcanzar a votar antes de su ingreso.

En el colegio Virgen de Chapi, la presencia de observadores internacionales de la OEA y representantes de la Defensoría del Pueblo no ha evitado que persistan los problemas logísticos. Las filas continúan creciendo y la impaciencia aumenta entre los electores, muchos de los cuales deben coordinar con sus centros de trabajo para justificar su ausencia.

Elecciones 2026 Peru: Retrasos y demoras en la instalación de mesas de sufragio y quejas de los electores por no votar
Los votantes hacen fila en un centro de votación durante las elecciones generales en Lima, Perú, el domingo 12 de abril de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

Además, varios miembros de mesa son jóvenes primerizos que no han recibido capacitación suficiente, lo que también contribuye a los retrasos en la instalación de las mesas y el inicio de la votación.

Las autoridades electorales reiteraron que la jornada se extenderá hasta las 18:00 horas, en un esfuerzo por garantizar el derecho al voto de los más de 55.000 ciudadanos afectados por la suspensión de la elección en 13 colegios de Lima Metropolitana. Sin embargo, la persistencia de demoras y la falta de información clara generan preocupación sobre el desarrollo y la legitimidad de este segundo día de votación en Lima Metropolitana.

¿Por qué las mesas de sufragio no se instalaron a tiempo?

El origen del problema radica en fallas en el reparto del material electoral, atribuibles a la empresa encargada del transporte, que no estimó el número ni el tipo de camiones necesarios para el traslado. Esto generó demoras desde la noche previa a la elección y obligó al personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a trabajar durante la madrugada y la mañana del domingo en un intento de entregar los materiales a tiempo. A pesar de estos esfuerzos, no fue posible instalar todas las mesas en los locales programados, especialmente en los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

Frente a este escenario, el JNE tomó la decisión de extender la votación hasta el lunes 13 de abril en los colegios afectados. Los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde.

Para facilitar la extensión de la jornada electoral, el JNE solicitó al Ministerio de Educación que los colegios involucrados permanezcan habilitados durante todo el lunes. Además, pidió el apoyo de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad y el resguardo del material electoral durante la apertura y cierre de las mesas.

Asimismo, exhortó a las empresas privadas y entidades públicas a otorgar facilidades a los trabajadores, miembros de mesa y electores que deban acudir a votar este lunes.

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