Pleno del Congreso inició con baja presencia parlamentaria. | Congreso

En el segundo día de las elecciones generales en Perú, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma web especial para que los ciudadanos de todo el Perú puedan ver en tiempo real el progreso del conteo de cada voto a nivel nacional. Pero esta herramienta también puede utilizarse para controlar el progreso del conteo de votos para cada uno de los candidatos al Congreso.

Para ingresar a la plataforma del conteo de votos de la ONPE, los ciudadanos deberán hacer clic sobre este enlace o ingresar a la web resultadoelectoral.onpe.gob.pe para usar la herramienta. Una vez dentro de la web, los usuarios verán en la parte superior una barra de opciones que diferencia las elecciones de este proceso en Presidencial, Senadores (distrito único o múltiple), Diputados y Parlamento Andino.

¿Cómo verificar los votos a mi candidato al Congreso?

En caso de que el ciudadano desee saber cómo se desarrolla el proceso de conteo para los candidatos específicos para el Senado, deberá hacer clic en la opción “Senadores” y luego seleccionar si desea conocer los votos emitidos a favor de los candidatos por distrito electoral único o distrito electoral múltiple.

En cualquiera de los casos, aparecerá una cifra del porcentaje de actas contabilizadas, la fecha y hora de la actualización, además de tres pestañas para filtrar la búsqueda de resultados: ubicación geográfica, por organización política o por candidato. Esta última será la opción a seleccionar para revisar la cantidad de votos para cada candidato sin importar cuál sea su partido político

Resultados de la ONPE en vivo: Cómo revisar los votos de tu candidato al Congreso. (Foto: ONPE)

En este apartado las barras tendrán números en la parte superior y el símbolo de un partido político en la parte inferior. Esto permitirá conocer el número de voto preferencial que tiene el candidato específico y, si se hace clic sobre el número, se revelará información como el nombre del candidato y cuántas personas le dieron su voto hasta el momento.

En el caso de candidatos al Senado por distrito electoral múltiple, se deben seguir los mismos pasos, aunque si el ciudadano lo desea, puede revisar las preferencias de voto en diferentes regiones usando el menú desplegable. El mismo procedimiento también se puede realizar para conocer el estado de los votos para los diputados por cada región.

Resultados de la ONPE en vivo: Cómo revisar los votos de tu candidato al Congreso. (Foto: ONPE)

Tres candidatos empatan en el tercer lugar, según Transparencia

Según las estadísticas del Conteo Rápido presentado por la Asociación Civil Transparencia al 95.7 %, el candidato Roberto Sánchez obtuvo el segundo lugar con 12.4 % de los votos válidos; mientras que Rafael López Aliaga obtuvo un 11.3 % y Jorge Nieto alcanzó un 10.7 % de los votos ciudadanos. Sin embargo, los tres candidatos se ubican en un margen de 1.7 % y la diferencia entre estas cifras no permite indicar con total seguridad cuál de estos candidatos alcanzará el segundo lugar de las elecciones presidenciales.

Más allá de la zona del empate técnico declarado por Transparencia, se ubica el candidato Ricardo Belmont (Obras) que alcanzó el 10.2 % de los votos válidos, pero que no cuenta con posibilidades reales de ser incluido en la zona de empate técnico, según los datos de la encuestadora IPSOS y AC Transparencia.