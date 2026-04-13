Perú

ONPE niega que cédulas se rompieran por “falta de tinta” y aclara que fallas del sistema provocaron incidente en Callao

El organismo electoral explicó que, tras fallas del sistema STAE, los miembros de mesa decidieron no seguir con el conteo convencional y destruyeron el material

Guardar
ONPE desmiente versión viral sobre “falta de tinta”. ONPE
ONPE desmiente versión viral sobre “falta de tinta”. ONPE

La jornada electoral dejó una serie de incidencias que generaron preocupación en distintos puntos del país. En medio del proceso de conteo, situaciones registradas en mesas específicas pusieron en discusión el manejo del material electoral y la respuesta ante fallas técnicas. Los hechos, difundidos a través de redes sociales y reportes de medios, motivaron aclaraciones por parte de las autoridades y la intervención de organismos competentes.

Uno de los casos más comentados surgió a partir de la circulación de un video en redes sociales. En las imágenes, se observa a miembros de mesa rompiendo cédulas de sufragio, lo que generó dudas sobre la transparencia del proceso. Ante ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un pronunciamiento oficial para explicar lo ocurrido en una mesa específica del Callao.

Fallas técnicas y ruptura de material electoral en el Callao

Miembros de una mesa de sufragio se ven obligados a romper las cédulas y actas electorales después de que el sistema STAE presentara fallas. En el video, denuncian que tampoco contaban con tinta para la impresora, por lo que decidieron levantar la mesa. Captura: X.

Según la ONPE, el incidente ocurrió en la mesa N.º 081242 de la institución educativa 5031 César Vallejo, en el Callao. La entidad indicó en sus redes sociales: “Circula en redes sociales un video en el que se afirma que miembros de mesa rompieron cédulas de sufragio por ‘falta de tinta’ para imprimir el acta electoral. Te explicamos qué pasó en realidad en la mesa N.º 081242 de la IE 5031 César Vallejo (Callao)”.

La explicación señala que, al cierre de la jornada, se dispuso el cambio del Sistema Tecnológico de Apoyo al Escrutinio (STAE) hacia un conteo convencional debido a fallas técnicas. Frente a esta situación, los miembros de mesa rechazaron continuar bajo esa modalidad. Argumentaron cansancio tras varias horas de trabajo y optaron por no seguir con el procedimiento manual.

En ese contexto, los integrantes de la mesa comenzaron a destruir el material electoral mientras registraban la acción en video. La ONPE detalló que no solo se rompieron cédulas de sufragio, sino también actas de instalación, listas de electores firmadas con huella dactilar y la lista de asistencia de los propios miembros de mesa.

Testimonio de un miembro de mesa

Elecciones 2026 Perú: miembros de mesa rompen actas por fallas técnicas y falta de tinta. Composición Infobae / Carol Ruiz.
Elecciones 2026 Perú: miembros de mesa rompen actas por fallas técnicas y falta de tinta. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Uno de los miembros de mesa brindó su versión sobre lo sucedido en el mismo centro educativo. “Se procedió a romper las cédulas porque el sistema no funcionó esta vez. Tampoco teníamos tinta para la impresora, por lo que decidimos levantar la mesa”, declaró.

El integrante explicó que la imposibilidad de imprimir el acta electoral influyó en la decisión de anular la mesa. Según su testimonio, recibieron información sobre la llegada de insumos entre las 4:00 y 5:00 a. m., pero consideraron inviable esperar ese tiempo adicional. “No solo nuestra mesa lo hizo, no podíamos esperar más”, añadió.

Este relato coincide con la versión de la ONPE en cuanto a las dificultades técnicas y la falta de recursos en ese momento. Sin embargo, la destrucción del material generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de los protocolos establecidos.

Intervención policial en Trujillo durante el conteo

La Libertad: Fiscalizadora del JNE es detenida por la PNP por romper 18 cédulas de votación válidas. (Foto: RPP)
La Libertad: Fiscalizadora del JNE es detenida por la PNP por romper 18 cédulas de votación válidas. (Foto: RPP)

Otro hecho relevante se registró en la ciudad de Trujillo, donde una fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones fue detenida durante el conteo de votos. La intervención ocurrió en la mesa de sufragio N.º 028482, según el reporte de la región policial La Libertad.

La persona intervenida fue identificada como Yamile Zaira Velázquez Mejía, de 22 años. De acuerdo con la información difundida por RPP, la fiscalizadora rompió 18 cédulas consideradas válidas mientras se desarrollaba el conteo. El personal policial documentó el hecho mediante fotografías, las cuales fueron incorporadas como evidencia.

El incidente tuvo lugar en la institución educativa Antonio Raimondi, donde la joven cumplía funciones vinculadas al proceso electoral. Las autoridades señalaron que no contaba con autorización para manipular ni destruir material electoral.

Acciones legales y diligencias fiscales

Tras la intervención, Velázquez Mejía fue trasladada a la unidad de flagrancia de Trujillo. El motivo de la detención, según el reporte difundido por RPP, responde a una presunta afectación a la integridad del proceso electoral.

La Policía notificó el caso al Ministerio Público de Perú y a la Fiscalía local, que iniciaron las diligencias correspondientes. La situación se desarrolló mientras continuaba el conteo de votos en diversas regiones del país, lo que generó atención sobre el control del material electoral en distintas mesas.

Ambos episodios, tanto en el Callao como en Trujillo, quedaron registrados durante la misma jornada electoral y reflejan problemas distintos: fallas técnicas en un caso y manipulación indebida en otro. Las autoridades competentes mantienen las investigaciones en curso tras los reportes difundidos por medios y organismos oficiales.

Temas Relacionados

ONPECallaoElecciones 2026Elecciones Perú 2026peru-noticias

Más Noticias

Yordy Reyna vive uno de sus mejores momentos con Rodina: actuación decisiva contra el líder FC Fakel que alimenta el sueño del ascenso en Rusia

El delantero peruano se confirma como un puntual sustancial en el club revelación de la Segunda División. Frente al líder ofreció dos asistencias que contribuyeron a un contundente triunfo (3-1)

Yordy Reyna vive uno de sus mejores momentos con Rodina: actuación decisiva contra el líder FC Fakel que alimenta el sueño del ascenso en Rusia

JNE denuncia penalmente al jefe de la ONPE y funcionarios por mesas de votación no instaladas

La institución liderada por Roberto Burneo denunció a Piero Corvetto por las deficiencias en la apertura de más de 211 mesas de sufragio a nivel nacional

JNE denuncia penalmente al jefe de la ONPE y funcionarios por mesas de votación no instaladas

Hombre con fractura fue en camilla a votar en Pisco luego de que ONPE le negara su solicitud de exoneración de multa

El ciudadano afectado relató que se comunicó con la ONPE para explicar su diagnóstico y la urgencia de una operación, pero su solicitud fue rechazada y le indicaron que debía acudir a votar de manera obligatoria, sin ofrecerle una alternativa pese a sus limitaciones

Hombre con fractura fue en camilla a votar en Pisco luego de que ONPE le negara su solicitud de exoneración de multa

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de la reapertura de mesas este lunes

A las 6 p.m. de hoy lunes 13 de abril se cerrarán las mesas de votación faltantes en Lima para poder tener un conteo general de todo el país. La jornada electoral se vio afectada por graves retrasos. La ONPE ya habilitó la página web oficial para conocer los resultados

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de la reapertura de mesas este lunes

Subasta de terrenos en Lima desde S/ 49 mil: rematan 131 lotes en 10 distritos y así puedes participar

La venta pública organizada por Serpar se realizará el 29 de abril en el Circuito Mágico del Agua e incluye predios con áreas de hasta 1,383 m² y acceso a servicios básicos completos.

Subasta de terrenos en Lima desde S/ 49 mil: rematan 131 lotes en 10 distritos y así puedes participar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de la reapertura de mesas este lunes

Resultados elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori y López Aliaga lideran conteos preliminares en medio de la reapertura de mesas este lunes

Tomás Gálvez, fiscal de la Nación: “Hay razones para cuestionar (las elecciones), pero no para asumir un fraude propiamente”

Resultados ONPE al 58.293% EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

¿Dónde ganó Keiko Fujimori en las Elecciones de Perú? Resultados y conteo oficial de la ONPE EN VIVO

JNE denuncia penalmente al jefe de la ONPE y funcionarios por mesas de votación no instaladas

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón vive incómodo momento al salir de ‘La Granja VIP’ para votar y enfrenta gritos del público: “¡Mentirosa!”

Samahara Lobatón vive incómodo momento al salir de ‘La Granja VIP’ para votar y enfrenta gritos del público: “¡Mentirosa!”

El emocionante avance de Antoñito, hijo de Sheyla Rojas y Antonio Pavón, conmueve a las redes sociales

Magaly Medina critica desempeño de Paolo Guerrero en streaming: “María Pía está perdiendo plata ahí”

Tula Rodríguez muestra cómo fue la despedida a su hija en Nueva York, donde iniciará su carrera universitaria

Samahara Lobatón asegura que Melissa Klug no fue eliminada de ‘La Granja VIP’ por falta de votos: “Se terminó su contrato”

DEPORTES

Sergio Peña se hundió con Sakaryaspor pese a lograr su primera asistencia: descendió a la Tercera División de Turquía

Sergio Peña se hundió con Sakaryaspor pese a lograr su primera asistencia: descendió a la Tercera División de Turquía

Gremio le puso millonario precio a Erick Noriega tras interés de clubes europeos: “Refleja el potencial de revalorización del jugador”

Mabel Olemar en la mira de varios clubes: las opciones que tiene en la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima vs San Martín: fechas, horarios y todo sobre la final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Simone y Marina Scherer jugarán juntas en Regatas? Horacio Bastit se refirió a la posibilidad de reunirlas en su plantel