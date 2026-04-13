ONPE niega que cédulas se rompieran por “falta de tinta” y aclara que fallas del sistema provocaron incidente en Callao

ONPE desmiente versión viral sobre “falta de tinta”. ONPE

La jornada electoral dejó una serie de incidencias que generaron preocupación en distintos puntos del país. En medio del proceso de conteo, situaciones registradas en mesas específicas pusieron en discusión el manejo del material electoral y la respuesta ante fallas técnicas. Los hechos, difundidos a través de redes sociales y reportes de medios, motivaron aclaraciones por parte de las autoridades y la intervención de organismos competentes.

Uno de los casos más comentados surgió a partir de la circulación de un video en redes sociales. En las imágenes, se observa a miembros de mesa rompiendo cédulas de sufragio, lo que generó dudas sobre la transparencia del proceso. Ante ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió un pronunciamiento oficial para explicar lo ocurrido en una mesa específica del Callao.

Fallas técnicas y ruptura de material electoral en el Callao

Miembros de una mesa de sufragio se ven obligados a romper las cédulas y actas electorales después de que el sistema STAE presentara fallas. En el video, denuncian que tampoco contaban con tinta para la impresora, por lo que decidieron levantar la mesa. Captura: X.

Según la ONPE, el incidente ocurrió en la mesa N.º 081242 de la institución educativa 5031 César Vallejo, en el Callao. La entidad indicó en sus redes sociales: “Circula en redes sociales un video en el que se afirma que miembros de mesa rompieron cédulas de sufragio por ‘falta de tinta’ para imprimir el acta electoral. Te explicamos qué pasó en realidad en la mesa N.º 081242 de la IE 5031 César Vallejo (Callao)”.

La explicación señala que, al cierre de la jornada, se dispuso el cambio del Sistema Tecnológico de Apoyo al Escrutinio (STAE) hacia un conteo convencional debido a fallas técnicas. Frente a esta situación, los miembros de mesa rechazaron continuar bajo esa modalidad. Argumentaron cansancio tras varias horas de trabajo y optaron por no seguir con el procedimiento manual.

En ese contexto, los integrantes de la mesa comenzaron a destruir el material electoral mientras registraban la acción en video. La ONPE detalló que no solo se rompieron cédulas de sufragio, sino también actas de instalación, listas de electores firmadas con huella dactilar y la lista de asistencia de los propios miembros de mesa.

Testimonio de un miembro de mesa

Elecciones 2026 Perú: miembros de mesa rompen actas por fallas técnicas y falta de tinta. Composición Infobae / Carol Ruiz.

Uno de los miembros de mesa brindó su versión sobre lo sucedido en el mismo centro educativo. “Se procedió a romper las cédulas porque el sistema no funcionó esta vez. Tampoco teníamos tinta para la impresora, por lo que decidimos levantar la mesa”, declaró.

El integrante explicó que la imposibilidad de imprimir el acta electoral influyó en la decisión de anular la mesa. Según su testimonio, recibieron información sobre la llegada de insumos entre las 4:00 y 5:00 a. m., pero consideraron inviable esperar ese tiempo adicional. “No solo nuestra mesa lo hizo, no podíamos esperar más”, añadió.

Este relato coincide con la versión de la ONPE en cuanto a las dificultades técnicas y la falta de recursos en ese momento. Sin embargo, la destrucción del material generó cuestionamientos sobre el cumplimiento de los protocolos establecidos.

Intervención policial en Trujillo durante el conteo

La Libertad: Fiscalizadora del JNE es detenida por la PNP por romper 18 cédulas de votación válidas. (Foto: RPP)

Otro hecho relevante se registró en la ciudad de Trujillo, donde una fiscalizadora del Jurado Nacional de Elecciones fue detenida durante el conteo de votos. La intervención ocurrió en la mesa de sufragio N.º 028482, según el reporte de la región policial La Libertad.

La persona intervenida fue identificada como Yamile Zaira Velázquez Mejía, de 22 años. De acuerdo con la información difundida por RPP, la fiscalizadora rompió 18 cédulas consideradas válidas mientras se desarrollaba el conteo. El personal policial documentó el hecho mediante fotografías, las cuales fueron incorporadas como evidencia.

El incidente tuvo lugar en la institución educativa Antonio Raimondi, donde la joven cumplía funciones vinculadas al proceso electoral. Las autoridades señalaron que no contaba con autorización para manipular ni destruir material electoral.

Acciones legales y diligencias fiscales

Tras la intervención, Velázquez Mejía fue trasladada a la unidad de flagrancia de Trujillo. El motivo de la detención, según el reporte difundido por RPP, responde a una presunta afectación a la integridad del proceso electoral.

La Policía notificó el caso al Ministerio Público de Perú y a la Fiscalía local, que iniciaron las diligencias correspondientes. La situación se desarrolló mientras continuaba el conteo de votos en diversas regiones del país, lo que generó atención sobre el control del material electoral en distintas mesas.

Ambos episodios, tanto en el Callao como en Trujillo, quedaron registrados durante la misma jornada electoral y reflejan problemas distintos: fallas técnicas en un caso y manipulación indebida en otro. Las autoridades competentes mantienen las investigaciones en curso tras los reportes difundidos por medios y organismos oficiales.