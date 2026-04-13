Proética, firme contra la narrativa fraudista: “Nadie organiza un fraude evitando que un camión llegue a 15 locales”

José Luis Gargurevich - Proetica - Transparencia

Este domingo 12 de abril en las Elecciones Generales 2026, más de 63.000 ciudadanos no pudieron votar en las Elecciones Generales 2026 en Lima, tras la suspensión de la votación en 15 locales de distritos como Lurín, San Juan de Miraflores y Pachacámac por falta de material electoral.

La ONPE atribuyó el problema a retrasos logísticos y anunció que los afectados no recibirán multas. Su titular, Piero Corvetto, ofreció disculpas públicas y se investiga a la empresa responsable del transporte.

Al respecto, Infobae buscó la opinión de José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, quein consideró extinta la continuidad del jefe de la ONPE.

— ¿Cómo interpreta lo ocurrido hoy y qué consecuencias prevé hacia adelante, considerando las sospechas de fraude que ya circulan?

Es una pena. Había mucha expectativa en que todo estuviera bien organizado. Esto revela errores logísticos y responsabilidades funcionales en la ONPE. También hay una deficiente comunicación por parte de la institución para explicar qué ha ocurrido y cómo se va a solucionar, lo que convierte la situación en algo mucho más incierto.

Me preocupa porque sí afecta el proceso y genera un ambiente de desconfianza respecto a los resultados, sobre todo considerando que esos 60.000 que no se podrán recoger están concentrados territorialmente en jurisdicciones donde algunos candidatos tienen expectativas de victoria.

Personas frente a una cabina de votación durante las elecciones generales, en Lima, Perú 12 de abril 2026. REUTERS/Angela Ponce

— ¿Qué viene en adelante?

Va a haber, creo yo, una sensación de deslegitimidad que afecta mucho al proceso electoral y alimenta narrativas de fraude que siempre existen en algunos grupos. Creo que hay que hacer un llamado a esos grupos políticos y a los ciudadanos a no sumarse a esas versiones en este momento.

La sola ineficiencia ya es grave como para añadir además una sospecha de fraude cuando no hay evidencia de ello. Nadie organiza un fraude evitando que un camión llegue a 15 locales; no tiene ningún sentido hablar de fraude bajo esas circunstancias.

— Claro, normalmente cuando se habla de fraude se piensa en ocultar urnas o manipular votos, no en algo tan evidente.

Exactamente. No se trata de una situación donde la gente está reunida en la puerta exigiendo entrar. Eso no encajaría con una maniobra fraudulenta, sería una forma absurda de concebir un fraude.

— Luego de un largo periodo de inestabilidad, parece que volvemos a comenzar con el pie izquierdo.

Sí, otra vez. Ya de por sí vamos a tener un desequilibrio de poderes, con un senado sobredimensionado y fuerzas políticas fragmentadas, lo que hará que las agrupaciones que lleguen al poder utilicen este episodio para cuestionar al nuevo presidente o presidenta.

Esta situación va a marcar el clima político durante los próximos años, sean cinco o menos. Deberíamos estar pensando en alternativas como país para resolver problemas como este.

Si estamos hablando de 60.000 votos, deberíamos tener opciones para que esas personas puedan votar. No veo descabellado considerar elecciones complementarias para esos votantes pendientes, aunque no se ha abierto la puerta a esa alternativa.

Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

— Solo que estos votantes partirán sabiendo la fotografía final, podrían inclinar la balanza.

Así es. Tiene sus dificultades, pero frente a contingencias de este tipo, que siempre pueden presentarse, la autoridad debe salir a explicar con transparencia lo ocurrido y la magnitud del problema.

Considero que la autoridad ha fallado porque no ha informado realmente cuántos votos están en juego y en qué zonas, sino recién a las cinco de la tarde.

En segundo lugar, debe ofrecer una solución. No es suficiente salir tarde y simplemente decir que no se cobrará la multa. Eso es reducir el problema a lo mínimo.

— ¿Cree que el periodo de Corvetto al frente de la ONPE ya se extinguió?

Creo que políticamente sí. Es un golpe muy fuerte para él. Para la segunda vuelta hay que pensar en cómo solucionar la legitimidad del proceso, incluso si eso implica buscar una conducción alterna en la ONPE. No habrá legitimidad en la segunda vuelta si no se resuelve el tema del liderazgo institucional en este momento.