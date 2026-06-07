Abandono de miembro de mesa, suplantación y carteles en cámaras secretas: las incidencias reportadas por el JNE en elecciones 2026

Las autoridades electorales reportaron hechos puntuales en Lima y regiones mientras millones acudían a votar. Pese a las alertas por boletas observadas y posibles irregularidades, el JNE descartó que exista fraude. Latina Noticias

La segunda vuelta presidencial en Perú transcurrió este domingo bajo la vigilancia de los organismos electorales y de las autoridades encargadas de garantizar el desarrollo de la jornada. Mientras millones de ciudadanos acudían a las urnas dentro y fuera del país, los entes de fiscalización registraron una serie de hechos puntuales que motivaron reportes y acciones de control.

A mitad del proceso electoral, representantes del sistema electoral informaron sobre incidentes detectados en distintos centros de votación. Aunque las situaciones reportadas incluyeron presuntas irregularidades y conductas que podrían afectar el normal funcionamiento de las mesas, las autoridades insistieron en que la elección continuaba con normalidad y bajo los procedimientos establecidos por la ley.

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Las incidencias abarcaron desde problemas vinculados al funcionamiento de las mesas de sufragio hasta intentos de vulnerar la identidad de los electores. Cada caso quedó sujeto a la intervención de las entidades competentes, según explicaron voceros del sistema electoral durante declaraciones públicas.

Abandono de miembros de mesa durante la votación

JNE reportó 15 incidencias electorales hasta la mitad de la jornada, principalmente en Lima. Composición: Infobae

Uno de los hechos reportados por el vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Ernesto Rosales, estuvo relacionado con el abandono de funciones por parte de un integrante de mesa durante el desarrollo del sufragio.

Según indicó el funcionario, existió un caso en el que un miembro de mesa dejó su puesto después de iniciar sus labores. “Efectivamente, hay un reporte respecto de ese abandono a la mesa de sufragio”, señaló Rosales al referirse a la incidencia detectada.

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La participación de los miembros de mesa resulta esencial para el funcionamiento de cada centro de votación, debido a que son responsables de conducir el proceso dentro de cada mesa electoral, verificar la identidad de los ciudadanos y registrar la emisión de los votos.

Carteles con opciones electorales dentro de cámaras secretas

Otra de las situaciones observadas estuvo vinculada con la presencia de material relacionado con candidatos dentro de algunas cámaras secretas.

Rosales informó que se recibieron reportes sobre la existencia de carteles con marcas u opciones vinculadas a postulantes. “También en algunos casos la cámara secreta ha presentado algunos carteles con opciones de marcas de los candidatos”, explicó.

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El vocero añadió que la propia ciudadanía identificó esos elementos durante la jornada electoral. La detección de este tipo de material motivó la intervención de los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de las normas electorales dentro de los locales de votación.

Intentos de suplantación de identidad generan alertas

Entre los hechos considerados más graves por las autoridades electorales figuró un intento de suplantación de identidad de un elector.

Rosales confirmó que se identificó a una persona que intentó hacerse pasar por otro ciudadano para participar en la votación. “Se ha identificado que un ciudadano ha intentado suplantar la identidad de un elector”, manifestó.

El representante del JNE calificó el caso como un hecho de especial gravedad y recordó que las consecuencias penales corresponden a las instituciones competentes. “El Ministerio Público debe tomar acciones”, precisó.

Respecto de la actuación inmediata frente a este tipo de situaciones, explicó que el Jurado Nacional de Elecciones cumple una función de fiscalización y reporte. Según detalló, la Policía Nacional y el Ministerio Público son las entidades que determinan eventuales intervenciones o detenciones dentro de sus respectivas competencias.

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Quince incidencias registradas durante la jornada

En conferencia de prensa, el vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, se dirigió al país para informar sobre el desarrollo de la jornada electoral de segunda vuelta presidencial. La institución rechazó enérgicamente cualquier intento de deslegitimar el proceso y las declaraciones sobre un supuesto fraude. - TV Perú

De manera paralela, el presidente del JNE, Roberto Burneo, informó que hasta la mitad de la jornada electoral se contabilizaron quince incidencias en diferentes centros de votación del país.

De acuerdo con sus declaraciones en conferencia de prensa, la mayoría de estos casos se concentró en la ciudad de Lima. Entre las situaciones detectadas figuraron boletas marcadas de forma irregular y otras incidencias que obligaron a la aplicación de medidas correctivas inmediatas.

Burneo explicó que las cédulas observadas fueron reemplazadas para garantizar la continuidad del proceso. “Fueron personeros quienes invalidaron las cédulas de votación”, indicó la autoridad electoral.

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Asimismo, aclaró que estos episodios no implican la nulidad automática de una mesa de sufragio. Según precisó, únicamente el JNE puede declarar la nulidad de una mesa o resolver una solicitud presentada formalmente por una organización política.

El titular del JNE también informó que los casos reportados en los distritos limeños de Surco y La Molina recibieron atención con apoyo de la Policía Nacional y del Ministerio Público.

Fuera de la capital, las autoridades registraron algunas incidencias aisladas. Entre ellas destacó una denuncia presentada por personeros en la región de Puno relacionada con un intento de toma de un local de votación.

“Hubo algunas quejas de personeros en Puno por un intento de toma del local que se desbarató”, declaró Burneo al ofrecer un balance parcial del desarrollo de la segunda vuelta presidencial.

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Autoridades rechazan versiones de fraude electoral

Las incidencias registradas durante la jornada generaron pronunciamientos de distintas instituciones. La Defensoría del Pueblo alertó en la red social X sobre la aparición de cédulas previamente marcadas en algunos centros de votación y sostuvo que se trataría de una “nueva modalidad que linda con el fraude”.

La entidad señaló: “Denunciamos que se trataría de un intento de fraude al pretender anular votos mediante la colocación de marcas en las cédulas de votación antes de su emisión por parte de la ciudadanía”.

Frente a estas afirmaciones, Burneo rechazó que los hechos detectados permitan hablar de fraude electoral. “No hay fraude, el proceso se lleva con absoluta regularidad”, afirmó.

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El presidente del JNE insistió en que las incidencias se encuentran bajo investigación y recordó que serán los Jurados Electorales Especiales los encargados de determinar si existieron irregularidades una vez concluidas las evaluaciones correspondientes. “No podemos llamar irresponsablemente que se trate de fraude”, declaró la autoridad electoral al reiterar el llamado a la calma durante el desarrollo de la jornada.