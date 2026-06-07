Jorge Nieto responde amenaza a Juntos por el Perú de querellarlo: “Mala costumbre judicializar la política”

El excandidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos, se pronunció ante la querella por difamación que le entablaría Juntos por el Perú por sus recientes declaraciones.
“Yo creo que es mala costumbre judicializar la política. Amenazar con procesos judiciales el día previo de la elección en donde uno de los contendientes, que es Juntos por el Perú, puede ganar la elección, es una mala noticia para la democracia peruana”, dijo Nieto.
El último viernes, el líder del Partido Buen Gobierno declaró, en una entrevista con el streamer Curwen, que Juntos por el Perú tiene en su bancada parlamentaria a fundadores del Movadef, el brazo político de la organización terrorista Sendero Luminoso.
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Nieto señaló directamente al candidato presidencial del partido izquierdista: “Roberto Sánchez lo acaba de negar, pero él está mintiendo y él sabe que está mintiendo”. Además, aseguró que “le puedo dar los nombres de los congresistas de Puno que son fundadores del Movadef, o en Ayacucho, en donde el que fue ministro de Trabajo de Pedro Castillo también es congresista y también proviene de esas canteras”.
El excandidato también dijo no querer integrar ninguna coalición que incluya a miembros del Movadef ni al etnocacerista Antauro Humala, quien fue sentenciado por el asesinato de 4 policías durante el Andahuaylazo.
Nieto Montesinos también advirtió que Antauro Humala tendría una influencia decisiva en el gobierno con sus, afirma, 12 legisladores. Por todo ello, Nieto anunció que su partido viciaría el voto en la segunda vuelta, es decir, no respaldará ni a Keiko Fujimori ni a Roberto Sánchez.
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La respuesta de Juntos por el Perú
En respuesta, el exfiscal José Domingo Pérez, abogado del golpista expresidente Pedro Castillo e integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú, anunció el mismo domingo 7 de junio una denuncia por difamación agravada contra Nieto por esas declaraciones.
“Señor Jorge Nieto Montesinos, usted le ha mentido al país. Utilizando la vieja práctica montesinista, usted ha terruqueado a la opción democrática de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú. Es por eso que el día lunes se va a interponer una denuncia por difamación agravada por los hechos falsos señalados. Señor Jorge Nieto, sea más Nieto y menos Montesinos”, dijo Pérez en un video publicado en redes sociales.
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Juntos por el Perú ratificó la medida anunciada por el exfiscal a través de un comunicado.
“Nieto miente. Juntos por el Perú, frente a las tendenciosas declaraciones difundidas por el señor Jorge Nieto Montesinos, expresa lo siguiente. El señor Jorge Nieto Montesinos le ha mentido al país, utilizando la vieja práctica montesinita ha terruqueado a la opción democrática de Juntos por el Perú. Es por eso que, el día lunes, se va a interponer una denuncia por difamación agravada por los hechos falsos señalados. ¡Señor Jorge Nieto, es lamentable su proceder!“, se lee.
Buen Gobierno viciará su voto
En mayo, el excandidato presidencial Jorge Nieto Montesinos descartó respaldar a cualquiera de los dos finalistas de las elecciones presidenciales de Perú 2026 y anunció que el Partido de Buen Gobierno (PBG) llevará a las urnas de la segunda vuelta una postura inédita: escribir en la boleta la frase “queremos un buen gobierno” en lugar de marcar a favor de Keiko Fujimori o Roberto Sánchez.
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La decisión, adoptada tras un debate interno que Nieto calificó de “prolongado e intenso” en el Comité Ejecutivo Nacional del PBG, fue anunciada en conferencia de prensa. El expostulante extendió la invitación a los cerca de 1.850.000 electores que lo acompañaron en la primera vuelta, aunque aclaró que respetará las decisiones individuales de quienes opten por alguno de los dos candidatos. “A todos ellos que son votantes y ciudadanos informados les invitamos a viciar su voto marcando en la boleta ‘queremos un buen gobierno’, pero respetaremos absolutamente la decisión que cada uno de ellos tome”, señaló Nieto en la conferencia.
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