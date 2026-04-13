Perú

Jorge Nieto tras boca de urna: “Hay que esperar el conteo rápido del Jurado Nacional de Elecciones”

El candidato del Partido del Buen Gobierno evitó adelantar conclusiones tras los primeros reportes y cuestionó fallas logísticas en la jornada electoral, al considerar que generaron incertidumbre y afectaron la participación de votantes

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El aspirante a la presidencia abordó las dificultades en la distribución del material electoral y apuntó a fallas en la gestión del proceso. Si bien no planteó eventuales medidas legales, expresó cuestionamientos al accionar de las autoridades (Crédito: Exitosa)

El candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, se pronunció luego de conocerse los primeros resultados a boca de urna difundidos tras la jornada electoral. En declaraciones a Exitosa, el aspirante evitó adelantar conclusiones y llamó a la prudencia frente a las cifras iniciales.

Durante la entrevista, Nieto insistió en que los resultados oficiales aún están por definirse y pidió esperar el conteo rápido del Jurado Nacional de Elecciones, al tiempo que destacó el respaldo recibido durante la campaña, especialmente entre los jóvenes.

Llamado a la prudencia ante resultados preliminares

Frente a los primeros reportes de boca de urna, el candidato fue enfático en señalar que estos no son definitivos. “Hay que esperar el conteo rápido del Jurado Nacional de Elecciones”, sostuvo, remarcando que ese será el siguiente paso para tener una visión más clara del resultado electoral.

En esa misma línea, reiteró la necesidad de mantener la calma mientras avanzan las etapas oficiales del proceso. “Vamos a esperar el conteo rápido y luego la votación final. Hay que tener paciencia y calma”, afirmó, subrayando que los cambios en las cifras son posibles en las próximas horas.

Ante los primeros resultados a boca de urna, el candidato subrayó con firmeza que se tratan de cifras preliminares.
Ante los primeros resultados a boca de urna, el candidato subrayó con firmeza que se tratan de cifras preliminares. Foto: EFE

Respaldo cercano y mensaje de confianza

Nieto señaló que ha seguido el desarrollo de la jornada acompañado de su entorno más cercano. Según indicó, su familia y su equipo político han estado presentes durante todo el proceso, lo que refuerza su confianza en este momento clave.

Respecto a su estado de ánimo, expresó optimismo por el impacto de su candidatura. “Confianza y alegría, porque hemos logrado que un sector muy importante de la juventud tenga ilusión, tenga esperanza, confíe. Eso para mí es más importante que cualquier cosa”, manifestó.

Cuestionamientos por electores que no votaron

Durante la entrevista también se abordó la situación de los ciudadanos que no pudieron emitir su voto. Ante ello, Nieto consideró que se deben revisar los mecanismos para garantizar su participación, aunque señaló dudas sobre las cifras reportadas.

“Deberían verse los mecanismos para que emitan su voto. No me queda clara la cifra, porque dicen que es el 5% de mesas. Si el 5% de mesas coincide con el 5% de votantes, entonces no estamos hablando de sesenta mil”, explicó, añadiendo que será la Oficina Nacional de Procesos Electorales la encargada de aclarar esta situación.

Auditoría revela irregularidades en transporte y entrega de material electoral de la ONPE. (Foto: Agencia Andina)
La jornada electoral estuvo marcada por demoras en la instalación de mesas. Foto: Andina

Críticas a fallas logísticas en el proceso electoral

El candidato también se refirió a los problemas en la entrega de material electoral, señalando responsabilidades en la organización del proceso. Aunque evitó adelantar posibles acciones legales, sí fue crítico con el desempeño de las autoridades.

“Lo que sí es un hecho es que ONPE ha fallado. No entregar el material a tiempo es una falla grave, genera incertidumbre y eso está muy mal y tiene que ser; se le tiene que tomar cuentas, no está bien”, declaró. Asimismo, indicó que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones evaluar cómo subsanar estas deficiencias desde el ámbito técnico.

JNE amplió las elecciones

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió extender el proceso de elecciones generales para que este lunes 13 de marzo puedan votar los ciudadanos que no lograron hacerlo debido a la ausencia de material electoral en sus centros de votación.

La medida fue adoptada tras el pedido formulado por la Defensoría del Pueblo, que poco antes de las 6:00 de la tarde solicitó al organismo electoral tomar una “decisión histórica” frente a la “gravedad de la situación expuesta”.

“El Pleno del JNE acuerda disponer que, respecto de aquellas mesas en las cuales no llegó el material electoral en Lima Metropolitana y respecto de dos circunscripciones en Estados Unidos, se consideren las siguientes disposiciones: ampliar el horario de instalación de mesas de sufragio hasta el día 13 de abril desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de acuerdo a sus usos horarios; ampliar el horario de votación hasta las 6 de la tarde”, resolvió el tribunal.

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