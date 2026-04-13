Perú

Elecciones 2026: lista de colegios donde se extiende la votación hasta el 13 de abril por retraso de materiales

El Jurado Nacional de Elecciones amplió la jornada electoral en colegios de Lima Sur y San Juan de Miraflores. Los votantes registrados en estos locales podrán ejercer su derecho al voto hasta el lunes 13 de abril

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Elecciones 2026 Peru: Retrasos y demoras en la instalación de mesas de sufragio y quejas de los electores por no votar
Voters wait outside a polling station as its opening is delayed during general elections in Lima, Peru, on Sunday, April 12, 2026.(AP Photo/Guadalupe Pardo)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la ampliación del horario de votación en una serie de colegios de Lima Sur y San Juan de Miraflores, debido al retraso en la llegada de materiales electorales que impidió la instalación de mesas de sufragio durante la jornada del domingo. La medida busca garantizar que los ciudadanos afectados puedan ejercer su derecho y forma parte de las acciones extraordinarias adoptadas para asegurar la participación democrática.

Como se recuerda, el Ministerio de Educación señaló que hasta el lunes 13 se suspenden las clases, pero ante la extensión de las elecciones, esta medida se podría extender.

Carteles pegados en una pared gris. Uno escrito a mano anuncia "NO HABRÁ VOTACIONES", el otro es un cartel oficial de "ELECCIONES GENERALES 2026"
Un centro de votación muestra un aviso de cierre debido a la falta de material electoral, impidiendo la instalación de las mesas para las Elecciones Generales de 2026. (Difusión)

Lista de colegios donde no se instalaron mesas de sufrgio

  1. Institución Parroquial Virgen de la Asunción
  2. Colegio 6041 Alfonso Ugarte
  3. Institución Educativa 6151 San Luis Gonzaga
  4. Institución Educativa 7078 Virgen del Chapi
  5. Institución Educativa 7098 Rodrigo Lara Bonilla
  6. Institución Educativa 7104 Ramiro Prialé Prialé
  7. Institución Educativa 6023 Julio C. Tello Rojas
  8. Institución Educativa 7239 Santísimo Salvador
  9. Institución Educativa 7267 Señor de los Milagros
  10. Institución Educativa 6026 Virgen de Fátima
  11. Institución Educativa 7261 Santa Rosa de Quetanac
  12. Institución Educativa Particular Charles Finney
  13. Institución Educativa 7102 San Francisco de Asís
  14. Institución Educativa Particular Santísima Virgen Divina Pastora
  15. Institución Parroquial Virgen del Rosario

El JNE solicitó al Ministerio de Educación y a las autoridades correspondientes que estos colegios permanezcan habilitados durante la jornada extendida. Asimismo, pidió a las empresas y entidades públicas que otorguen facilidades laborales a los votantes y miembros de mesa afectados, a fin de que puedan asistir a las urnas el lunes.

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