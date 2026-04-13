Elecciones 2026: lista de colegios donde se extiende la votación hasta el 13 de abril por retraso de materiales

Voters wait outside a polling station as its opening is delayed during general elections in Lima, Peru, on Sunday, April 12, 2026.(AP Photo/Guadalupe Pardo)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó la ampliación del horario de votación en una serie de colegios de Lima Sur y San Juan de Miraflores, debido al retraso en la llegada de materiales electorales que impidió la instalación de mesas de sufragio durante la jornada del domingo. La medida busca garantizar que los ciudadanos afectados puedan ejercer su derecho y forma parte de las acciones extraordinarias adoptadas para asegurar la participación democrática.

Como se recuerda, el Ministerio de Educación señaló que hasta el lunes 13 se suspenden las clases, pero ante la extensión de las elecciones, esta medida se podría extender.

Un centro de votación muestra un aviso de cierre debido a la falta de material electoral, impidiendo la instalación de las mesas para las Elecciones Generales de 2026. (Difusión)

Lista de colegios donde no se instalaron mesas de sufrgio

Institución Parroquial Virgen de la Asunción Colegio 6041 Alfonso Ugarte Institución Educativa 6151 San Luis Gonzaga Institución Educativa 7078 Virgen del Chapi Institución Educativa 7098 Rodrigo Lara Bonilla Institución Educativa 7104 Ramiro Prialé Prialé Institución Educativa 6023 Julio C. Tello Rojas Institución Educativa 7239 Santísimo Salvador Institución Educativa 7267 Señor de los Milagros Institución Educativa 6026 Virgen de Fátima Institución Educativa 7261 Santa Rosa de Quetanac Institución Educativa Particular Charles Finney Institución Educativa 7102 San Francisco de Asís Institución Educativa Particular Santísima Virgen Divina Pastora Institución Parroquial Virgen del Rosario

El JNE solicitó al Ministerio de Educación y a las autoridades correspondientes que estos colegios permanezcan habilitados durante la jornada extendida. Asimismo, pidió a las empresas y entidades públicas que otorguen facilidades laborales a los votantes y miembros de mesa afectados, a fin de que puedan asistir a las urnas el lunes.

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